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Новости Политика Украины
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Зеленский о желании Германии "открыть окно" к диалогу с Путиным: Там достаточно холодно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о желании Германии

Перед диалогом с РФ следует выяснить настроения в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам пленарного заседания шестого саммита "Восточного партнерства" и встреч с европейскими лидерами в Брюсселе.

Глава государства прокомментировал заявление канцлера Германии Шольца, который заявил, что хочет открыть окно к диалогу с президентом РФ Путиным.

"Во-первых, мне кажется, что достаточно холодно, чтобы вот так открывать окна. Нужно точно понимать, что там за окнами. Если бы канцлер спросил меня, мы давно соседи и хорошо знаем друг друга с коллегами из РФ, мы бы сказали, что там сначала нужно выяснить, что там? Снег, дождь, рады ли тебе", - сказал Зеленский.

В то же время Зеленский отметил, что это суверенное право Германии вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам.

Также читайте: Зеленский встретился с новым канцлером Австрии Негаммером, призвавшим ЕС не связывать запуск "Северного потока-2" с агрессией РФ против Украины

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
А Зеленський до цього часу ще не з'ясував що там за вікном...8-й рік війни...
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16.12.2021 09:41
+6
добре знаємо один одного з колегами із РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3305516

еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу(с)
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16.12.2021 09:34
+4
наслідки вживання кокаїну.
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16.12.2021 09:43
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Правила форума Совет форумчан
добре знаємо один одного з колегами із РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3305516

еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу(с)
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16.12.2021 09:34 Ответить
ми давно сусіди і добре знаємо один одного з колегами із РФ, Джерело: https://censor.net/ua/n3305516

чіво блдь?
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16.12.2021 09:35 Ответить
Хоч стій чи падай! Як ляпне щось так ляпне "колега"!
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16.12.2021 09:41 Ответить
наслідки вживання кокаїну.
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16.12.2021 09:43 Ответить
когда за окном холодно его обычно закрывают!!!))))
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16.12.2021 11:56 Ответить
і що зе сказав не так.
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16.12.2021 10:25 Ответить
все так сказав про своїх друзів з росіїйки.
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16.12.2021 10:36 Ответить
У тя в заднице жарко...
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16.12.2021 09:41 Ответить
А Зеленський до цього часу ще не з'ясував що там за вікном...8-й рік війни...
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16.12.2021 09:41 Ответить
Скажіть йому що це реальність а не вечір кварталу на сцені...жартівник! Та й жарти в нього такі собі....як у дурачка
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16.12.2021 09:51 Ответить
А ти побачив в глазах ху#ла "мір і тєпло"?
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16.12.2021 09:52 Ответить
Ціна на природний газ у Європі досягла позначки 1505 доларів за 1 тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE станом на ранок середи, 15 грудня.
Велика газова труба параши в дупі Європи, ми рельно дуже занепокоєні газовою війною московії проти ЄС.
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16.12.2021 09:52 Ответить
Пропоную європейцям купляти імбабвійські доляри і палити ними замість газу, економія просто колосальна буде.
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16.12.2021 09:59 Ответить
Гермашка переходит на зеленый социализм. Без Рашки ей не выжить. Ей нужны халявные ресурсы. Так что Гермашка будет Рашку отмазывать и дальше.
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16.12.2021 11:09 Ответить
Димон Медведев неделю назад сказал...Голобородька не договороспособен,будет ждать следующего президента Украины...,а Димон седня начальник партии "ядиная РАБссия"...а это не хухры мухры...
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16.12.2021 10:08 Ответить
ПреЗЕдент скромно умалчивает о своих жалобах Трампу на Меркель и Германию, о которых стало всем известно...ожидаемая реакция немцев на подобные заявления...к сожалению..
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16.12.2021 10:09 Ответить
Спичрайтеры Голобородьки не следят что бакланы РАБссии бросают в эфир...
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16.12.2021 10:10 Ответить
А нахрена в морг заглядывать?...
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16.12.2021 10:13 Ответить
а за что конкретно, олег петрович?
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16.12.2021 10:20 Ответить
За те, що в черговий раз обісрались.
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16.12.2021 10:26 Ответить
команда - це гогілапьтошвілі?
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16.12.2021 20:44 Ответить
Кажуть, горбатого могила виправе. Зеленого горбарого-ніщо!
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16.12.2021 10:18 Ответить
В ванной теплее )
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16.12.2021 10:20 Ответить
Все лезут в это окно отпихивая друг друга локтями(и коленками).
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16.12.2021 10:22 Ответить
Впевнена, якщо відкрити те вікно, звідти одразу почне тікати притомне населення! Молодь не хоче жити в росії! А наші совкодрочери нехай туди лізуть, ми ще й підсадимо і хустинкою помахаємо вслід!
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16.12.2021 12:04 Ответить
СДПГ є головним лобістом кацапів, а він змушений буде говорити і робити що скаже партія!!!
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16.12.2021 10:23 Ответить
Чом блазень сам так принизливо намагається заглянути в очі путлеру ??
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16.12.2021 10:49 Ответить
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16.12.2021 10:54 Ответить
Зеленский о желании Германии "открыть окно" к диалогу с Путиным: Там достаточно холодно Источник: https://censor.net/ru/n3305516

Из окна дула, Штирлиц закрыл окно и дуло упало.
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16.12.2021 11:36 Ответить
 
 