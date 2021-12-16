Корниенко рассказал о возможных "экспериментах" с машинным голосованием на следующих выборах: Надо найти около миллиарда гривен

Первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко предположил возможные "эксперименты" во время проведения следующих выборов в 2024 году. Речь идет о машинном голосовании, однако для его внедрения хотя бы в крупных городах необходимо до миллиарда гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Что мы можем делать для увеличения мотивации людей участвовать в выборах – это, конечно, так называемое машинное голосование, оно во всем мире уже имплементируется. Это когда ты бюллетень вкладываешь не в урну, а в такую машину, и она сразу твой голос засчитывает. Это, конечно, сделает невозможными фальсификации на участках, это сделает невозможным различные манипуляции с протоколами, которые были даже на последних местных выборах", - рассказал Корниенко.

Он объяснил, что речь идет об очень больших инвестициях, поскольку есть 30 000 участков, а на каждый нужно две машины.

"Одна стоит от 400 до 700 евро в зависимости от оснащенности, то есть 30 млн евро где-то надо взять. Это 7 млрд гривен просто на переоснащение, еще надо обучить членов комиссий и так далее. Но это перспективное направление, весь мир к нему идет. До 2024-го, я думаю, можно говорить об экспериментах с машинным голосованием", – предполагает Корниенко.

По его словам, использование машинного голосования зависит от того, сколько государство сможет выделить на это средств.

"Если мы сможем найти на это несколько сотен миллионов гривен, хотя бы до миллиарда, мы сможем во всех крупных городах это запустить, там большие участки и долгий подсчет. Одна из причин, почему молодежь не интересуется выборами, это то, что все происходит долго, мы это тоже исследовали", - отметил Корниенко.

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Он добавил, что, с другой стороны, на таких участках должны оставаться и урны для "традиционных" избирателей, старшего поколения, для тех, кто давно этим занимается.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал возможность дистанционного голосования на общенациональных выборах.