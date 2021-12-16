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Новости Политика Украины
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Корниенко рассказал о возможных "экспериментах" с машинным голосованием на следующих выборах: Надо найти около миллиарда гривен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко рассказал о возможных

Первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко предположил возможные "эксперименты" во время проведения следующих выборов в 2024 году. Речь идет о машинном голосовании, однако для его внедрения хотя бы в крупных городах необходимо до миллиарда гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Что мы можем делать для увеличения мотивации людей участвовать в выборах – это, конечно, так называемое машинное голосование, оно во всем мире уже имплементируется. Это когда ты бюллетень вкладываешь не в урну, а в такую машину, и она сразу твой голос засчитывает. Это, конечно, сделает невозможными фальсификации на участках, это сделает невозможным различные манипуляции с протоколами, которые были даже на последних местных выборах", - рассказал Корниенко.

Он объяснил, что речь идет об очень больших инвестициях, поскольку есть 30 000 участков, а на каждый нужно две машины.

"Одна стоит от 400 до 700 евро в зависимости от оснащенности, то есть 30 млн евро где-то надо взять. Это 7 млрд гривен просто на переоснащение, еще надо обучить членов комиссий и так далее. Но это перспективное направление, весь мир к нему идет. До 2024-го, я думаю, можно говорить об экспериментах с машинным голосованием", – предполагает Корниенко.

По его словам, использование машинного голосования зависит от того, сколько государство сможет выделить на это средств.

"Если мы сможем найти на это несколько сотен миллионов гривен, хотя бы до миллиарда, мы сможем во всех крупных городах это запустить, там большие участки и долгий подсчет. Одна из причин, почему молодежь не интересуется выборами, это то, что все происходит долго, мы это тоже исследовали", - отметил Корниенко.

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Он добавил, что, с другой стороны, на таких участках должны оставаться и урны для "традиционных" избирателей, старшего поколения, для тех, кто давно этим занимается.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал возможность дистанционного голосования на общенациональных выборах.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
експерементуйте краще на корабельних соснах-оце ваше...
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16.12.2021 09:43
+7
та ну на,в 19-м уже наэксперементировали..
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16.12.2021 09:43
+7
А взагалі - це чисто мордвинська тема - фальсифікація за допомогою автоматичних систем.
Клоуни все відтворюють за своїми кураторами
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16.12.2021 10:14
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експерементуйте краще на корабельних соснах-оце ваше...
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16.12.2021 09:43 Ответить
та ну на,в 19-м уже наэксперементировали..
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16.12.2021 09:43 Ответить
Екскременти зевлади проти українського народу не пройдуть, до 24 року зелєпупи будуть в біробіджані.
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16.12.2021 09:55 Ответить
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16.12.2021 09:44 Ответить
Та ставте вже шредери, подрібнюйте бюлетні, менше часу на підрахунок потратите, всерівно сфальсифікуєте.
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16.12.2021 09:46 Ответить
А ПО к этой "машине" будет Минцифра делать? Те же, кто и "Дию" сконструярил?
Тогда вангую: На выборах победит Зеленский. А какие претензии? Машина так решила ...
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16.12.2021 10:05 Ответить
Якщо "коли ти бюлетень вкладаєш не в урну, а в таку машину, і вона відразу твій голос зараховує" - то це вже ніяке в біса не таємне голосування. Бо знаючи час зарахування голосу та відео з камер можна вирахувати хто за кого голосував.
А стосовно можливості фальсифікацій - так там просто море можливостей і невеличкий океан на додачу.
Єдине що можна вдосконалити - автоматичний підрахунок вже після закриття дільниці.
Ось там можливо це б знадобилось за умови, що всі бюлетні все одно опечатуються та зберігаються аж до остаточного затвердження результатів голосування.
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16.12.2021 10:09 Ответить
А взагалі - це чисто мордвинська тема - фальсифікація за допомогою автоматичних систем.
Клоуни все відтворюють за своїми кураторами
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16.12.2021 10:14 Ответить
Або тюрьма або фальsифікат і зноvy Зеолігарх Презик
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16.12.2021 10:54 Ответить
**** пид...сты конченые! народ дохнет от голода, задолженность перед армией, а эти мрази экспериментируют! ОПуели гниды.
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16.12.2021 10:55 Ответить
Идет интенсивный поиск для фальсификации выборов, да еще хотят заработать на поиске!
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16.12.2021 11:07 Ответить
***** уже поэксперементировало на мацкве. поделилось опытом эксперементирования с вами?
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16.12.2021 11:08 Ответить
А якщо бойкотувати вибори взагалі? Ну, от зробити так, щоб вибори були визнані такими, що не відбулись. Що тоді? Тому що без довіри до результатів виборів який у них сенс?
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16.12.2021 11:43 Ответить
Слыш ты, небрито-пузатое Корниенко! Думай, куда сваливать будешь, а не вот это во всьо! Задолбали ублюдки квартальные! Хоть бы помылся, мля...
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16.12.2021 13:01 Ответить
 
 