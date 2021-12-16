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Новости Политика Украины Скандалы в Слуге народа
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Слуга народа (2547) Корниенко (651)

Корниенко объяснил, почему "слуги народа" попадают в скандалы: "Мы не были политиками"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко объяснил, почему

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко объяснил, почему депутаты "Слуги народа" постоянно попадают в скандалы.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По мнению Корниенко, это объясняется отсутствием политического опыта до прихода к власти и неумением большинства вести себя под постоянным вниманием СМИ.

"Если сказать на своем примере и на примере еще многих коллег, успевших попасть в скандалы, еще когда рейтинги были выше и было доверие больше - мы попали в политику с нуля, мы не были политиками", - пояснил парламентарий.

По его словам, еще одной причиной таких скандалов является внезапная популярность людей, которые до сих пор не были известны.

"Более того, значительная часть из нас не была известными людьми, мы были обычными людьми, у которых несколько сотен, может, пару тысяч друзей на Facebook. И когда ты внезапно попадаешь под софиты и под круглосуточное внимание медиа, у тебя просто нет навыка так себя вести. Поэтому ты какие-то вещи делаешь так, как ты раньше делал, начинаешь на рабочем месте в зале что-то делать", - отметил Корниенко.

Также читайте: Зарплату в конверте не получал, "Слугам народа" их не раздавал, - Корниенко

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+45
ви не політики, ви наркомани.
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16.12.2021 10:03
+37
Особенно этот который в политике с 1993 года...
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16.12.2021 10:06
+35
Ви ними і не стали. Ви були і є малороси, наркомани і бандити.
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16.12.2021 10:05
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ви не політики, ви наркомани.
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16.12.2021 10:03 Ответить
То есть, про моральность, речь не идёт вообще...
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16.12.2021 11:43 Ответить
"ми не були і не є людьми, ми - ЗЄ-лень, папоротніки та кактуси"
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16.12.2021 15:28 Ответить
причине лише одна-у повній відсутності розуму...
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16.12.2021 10:04 Ответить
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16.12.2021 10:15 Ответить
Аргументы в оправдание на уровне дебила.
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16.12.2021 10:40 Ответить
"Корнієнко пояснив, чому "слуги народу" потрапляють у скандали: "Ми не були політиками"- кретинів маса , але в політику лізуть і стають політиками.
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16.12.2021 10:05 Ответить
набравши в команду дебілів і аферюг, тільки повний ідіот не міг здогадатись,що з того получиться.
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16.12.2021 10:29 Ответить
Та вони просто "іздєліє № 2"...
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16.12.2021 11:25 Ответить
Ви ними і не стали. Ви були і є малороси, наркомани і бандити.
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16.12.2021 10:05 Ответить
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16.12.2021 10:21 Ответить
Де б ти не був потрібно залишатися людиною, якщо звісно до потрапляння у політику ти нею був
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16.12.2021 10:06 Ответить
Це не виправдання вашого безглузду
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16.12.2021 10:06 Ответить
Особенно этот который в политике с 1993 года...
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16.12.2021 10:06 Ответить
Дарю идею. Надо оппозиции выпустить плакат с мордой ЗЕбанутого приписдента и написать : сделаем его разом.
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16.12.2021 10:09 Ответить
я так розумію виховання теж не було....а гниле нутро просто назовні вилізло...
не розповіли батьки в дитинстві "что такое хорошо что такое плохо"...

якось текст відмазки по дебільному написаний
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16.12.2021 10:08 Ответить
Так какого вы полезли туда, в чем абсолютно не разбираетесь??? Прикалолись???

"Наибольшая из всех безнравственностей - это браться за дело, которое не умеешь делать"...( Наполеон)
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16.12.2021 10:11 Ответить
Простота,-ххуже воровства!
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16.12.2021 12:48 Ответить
Що ти мелеш недоумок...В адекватних країнах хто при владі? Відомі люди? ЗеСміття!!!

P.S.. Виявляється людиною не так і легко бути, особливо коли кругом купа бабла і спокус..
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16.12.2021 10:11 Ответить
Так якого ляда припхались туди?
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16.12.2021 10:12 Ответить
Тю, а ты не в курсе? За баблом конечно. Ну в смысле, за БОЛЬШИМ баблом. Они-то и до депутатсва были люди не бедные.
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16.12.2021 10:42 Ответить
Більшисть Слуг і гадки не мали, що Рада-законотворчий орган і чим вони там МУСЯТЬ займатися. Ім побіцяли шалені гроші в конвертах і соціальні плюшки тільки за те, щоб кнопки давили і Зе вилизували- вони і побігли. Невігласи і гопота
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16.12.2021 10:12 Ответить
Не были политиками, не были специалистами, не были честными чтобы признать это. Не стали и сейчас. Отмазки сыпятся, но ими зашквары не оправдать, ими работу не наладить. Ну так как могло быть иначе- 73% только ждали, когда им неполитики принесут в клювике... Они же их выбрали, тащите теперь)) А нести то некому- выбранные то не политики... они только готовое могут, даст кто они и принесут. Вот такая вот фигня, малята.
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16.12.2021 10:14 Ответить
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16.12.2021 10:34 Ответить
Люмпенократія
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16.12.2021 12:46 Ответить
Нормальный человек будет вести себя нормально в любой ситуации, ну а если у фрИкции слуг собрались обитатели дурдомов со всей страны, то тут ничем не поможешь.
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16.12.2021 10:14 Ответить
к сожалению дурдом у нас единственній, остальніе так, фан-клюбі.
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16.12.2021 10:25 Ответить
'Дом,на етой улице, єсть жьолтий, - больніцею єврейскою, зовут'
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16.12.2021 12:45 Ответить
Не вкради, не вбий, не прелюбодій, не бреши, не бажай чужого - це навіть діти прекрасно розуміють. Скоти народу то завсім інше - свідомі негідники. Малоосвічені люди без держави в смартфоні мають вроджену культуру і такт, в життю не взяли чужого,
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16.12.2021 10:15 Ответить
Вы были быдлотой и наркоманами.
Ими и остались.
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16.12.2021 10:18 Ответить
Не були, не є і ніколи, в силу вродженого дебілізму, ними не станете.
Пригадуєте, як перед виборами зебуїнів попереджали, що довірити керівництво країни ідіотам, то все одно, що посадити ідіота за штурвал пасажирського літака. На жаль, експеримент вдався - літак стрімко падає в піке.
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16.12.2021 10:18 Ответить
Из грязи в князи...но морды так и не отмыли...
Вы были быдлом...быдлом и останетесь даже одетые в дорогие костюмы...
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16.12.2021 10:20 Ответить
Точно! как у Роберта Бернса

При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах, -
Бревно останется бревном
И в орденах, и в лентах!
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16.12.2021 10:30 Ответить
Яка потворна логіка. Були б людьми, а не свинями і увага ЗМІ не тягар...
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16.12.2021 10:20 Ответить
Павличко, Юхновський, Драч, Мовчан чи Яворівський теж не були політиками, але чомусь у скандали не потрапляли навіть коли кгбісти намагалися знищити Рух... Може тому, що це інтелігенція, а не бидло-люмпен?
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16.12.2021 10:21 Ответить
просто треба не красти і не брехати,
і не буде скандалів
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16.12.2021 10:21 Ответить
Ви були хамлом,хамлом і залишитесь бидлота.
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16.12.2021 10:21 Ответить
чорт, ты и твои дружбаны попадаете в трешевые скандалы не потому, что до этого не были политиками, а потому, что мудаки и привыкли так себя вести
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16.12.2021 10:22 Ответить
так він так й сказав))

Тому ти якісь речі робиш так, як ти раніше робив, починаєш на робочому місці в залі щось робити", - зазначив Корнієнко. Джерело: https://censor.net/ua/n3305525
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16.12.2021 10:26 Ответить
Це він про аналтабу і про Ківу?
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16.12.2021 11:59 Ответить
ну там перл на перлі)

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16.12.2021 12:04 Ответить
По логике этого пузанька они пришли в политику, чтобы излечиться от хамства, алкоголизма, наркомании, предательства, взяточничества, идиотизма !?
Однако......
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16.12.2021 10:24 Ответить
"Ми не були політиками. Ми були гопниками."
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16.12.2021 10:24 Ответить
Нормально себя вести надо и без СМИ.
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16.12.2021 10:26 Ответить
Вы и сейчас не политики
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16.12.2021 10:29 Ответить
Это как гопник, всю жизнь ссавший в подъездах, жалуется, что виноват не он, а гад, который установил в подъезде лампочку и камеру!
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16.12.2021 10:29 Ответить
Богдан розказав Гордону, що наркозалежним слугам у Верховній Раді роздають у білих конвертах білий порошок.
https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s

Після перемоги клоуна гордон вихвалявся, що це завдяки йому, бо зробив інтерв'ю з клоуном ще тоді, як той не прийняв рішення іти в преЗеденти і воно дало такий сильний поштовх. А Богдан тоді розказував, що це він переконав клоуна іти в президенти.
Тепер обидва намагаються відмитись від зеленого лайна. Але в інтерв'ю багато цікавої інформації.
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16.12.2021 10:32 Ответить
а не политику нельзя себя вести нормально? не бухать за рулем нельзя? не ляпать языком абы что нельзя?
мне кажется наоборот - то что вы недороблы попали в политику и дало вам ложно ощущение безнаказанности. режим бога включили со старта - вот и зашквары косяком
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16.12.2021 10:36 Ответить
Хочеться тебе та Арахамію піймати та вимити побрити,та запитати,бо навіть розмовляти не хочеться -нудить від вас,не те,що слухати вас і поставити перед фактом-хочеш брехати і далі красти та зраджувати-то вали з України.10 людей які привели ЗЕ до влади більш-менш зрозуміли куди попали і пішли...
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16.12.2021 10:37 Ответить
Пару тысяч друзей в фейсбуке ? ))))))))))
У меня два в реальной жизни , отстаю …
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16.12.2021 10:37 Ответить
Вы не были политиками, вы не были образованными, культурными, вихованими, чемними, дипломатичними. Такими ви й залишилися, але тепер - у вас джекпот: ще й закони для вас не писані. И не благодарите население, которое за вас проголосовало)
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16.12.2021 10:42 Ответить
Щоб не потрапляти в скандали, треба мати здоровий глузд. Все інше пусті слова. А якщо новоспечений"політик" - мудак, то він мудак в усьому.
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16.12.2021 10:44 Ответить
ви не були політиками і ніколи ними не станете, були смішними клоунами стали тупими імбецилами, а станете замученими зеками
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16.12.2021 10:45 Ответить
А елементарні принципи МОРАЛІ властиві лише ПОЛІТИКАМ?! Ви й людьми не були!!!
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16.12.2021 10:46 Ответить
не навчилися красти та не попадатися
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16.12.2021 10:46 Ответить
ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення - кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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16.12.2021 10:46 Ответить
Не обязательно быть политиком, надо быть воспитанным и любить Украину!!!
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16.12.2021 10:47 Ответить
Не были политиками - да вы и людьми никогда не были !!!
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16.12.2021 10:47 Ответить
Та ви й людьми не були. Саме лайно.
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16.12.2021 10:47 Ответить
То якого ... ви туди лізли. Чи для вас це велике дармове корито, щоб собі та ще ж і дітям хватило? Понавибирали. С... ки хохломалороські
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16.12.2021 10:49 Ответить
Просто вони не політики, а проститутки...
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16.12.2021 10:57 Ответить
чтобы быть порядочным человеком, на мой взгляд, для этого совсем не нужно быть политиком. в обратную сторону тоже работает.
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16.12.2021 10:57 Ответить
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16.12.2021 11:01 Ответить
Ярко выраженый типаж дебила алкоголика или нюхача.Собирательный образ зебилодовбня с омерзительной рожей.
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16.12.2021 11:08 Ответить
А чого вчителі попадають у скандали? Бо їх так само вуз випустив невченими полупродуктами, які потім вас склепали.
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16.12.2021 11:35 Ответить
Либо ты анал-табу, либо нет. Причем тут политика?

Просто команда ЗЕ и СН собраны из отборных ублюдков, половина из которых, к тому же, дегенераты - это и есть главная причина.
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16.12.2021 11:35 Ответить
Як там: "поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан" (с). Так і тут - перш за все потрібно бути людиною, а не бидлом. Зеленим, до того ж
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16.12.2021 11:37 Ответить
Остап Бендер знал 400 способов изьятия денег у населения, но он чтил уголовный кодекс. А паства поца знает только один способ - изьятие всего и от всех зразу (государства в первую очередь) но не чтит уголовный кодекс. А здесь все просто -торчки, местечковые сумасшедшие,"озабоченные" и прочие "раскрепощенные личности" это "элита" слуг.
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16.12.2021 11:41 Ответить
Однозначно
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16.12.2021 11:42 Ответить
В первую очередь,людьми надо быть.
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16.12.2021 12:04 Ответить
"Кухаркіни дєті". Жовтневі революційні засранці. Вибачте за відвертість.
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16.12.2021 12:12 Ответить
Да вы и людьми никогда не были.
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16.12.2021 12:14 Ответить
Звісно. Були,й є мудаками,й покидьками!!!
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16.12.2021 12:29 Ответить
гидота і позорище украінського народу
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16.12.2021 12:43 Ответить
Так ви і зараз ними не є. А є бидлом. Яким були, таким й лишилися.
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16.12.2021 12:46 Ответить
Да просто потому, что сплошные доблобеы , потерявшие страх и уверовавшие что ухватили дедушку бога за бороду.
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16.12.2021 12:56 Ответить
Та не, Корниенко, эта патамушта все ваше кодло - быдлюки " из грязи в князи"!
И именно по этому все дермище сразу же полезло наружу. Ваш портрет это безмозглый, велюровский жопотряс, Тищенко, а за спиной у него стоит "величайший лидер современности", со спущенными штанами и пакетом семечек в руках. Вы просто позор Украины!
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16.12.2021 14:05 Ответить
"...ми потрапили в політику з нуля.."

Те що ви всі в політиці, та не тільки в політиці, "повні нулі", це зрозуміло було з самого початку.
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16.12.2021 16:05 Ответить
Тому що не вийде із хама пана.
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16.12.2021 20:15 Ответить
Отмазка корниенко гнилая.
В прошлом созыве было много новых лиц-не политиков: ветераны АТО, волонтеры, тот же казак Гаврилюк---и НИ ОДИН НЕ зашкварился за 5 лет!
Вы просто зеленое быдло, вороватое,дешевое, беспринципное быдло...
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16.12.2021 21:40 Ответить
А что можно было хорошего ожидать от этого сброда, который пришёл просто с улицы, который ничего не знает в политике, который далёк от неё. Вот вам и все "новые лица", которых насобирал и привёл в ВР известный клоун - карлик, который так же далёк от всего этого. Ему бы только на сцене выступать, а он влез туда, куда не надо было лезть. Это ему не 95-й квартал, неужели он не думал об этом раньше???
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28.01.2022 18:14 Ответить
 
 