Корниенко объяснил, почему "слуги народа" попадают в скандалы: "Мы не были политиками"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко объяснил, почему депутаты "Слуги народа" постоянно попадают в скандалы.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
По мнению Корниенко, это объясняется отсутствием политического опыта до прихода к власти и неумением большинства вести себя под постоянным вниманием СМИ.
"Если сказать на своем примере и на примере еще многих коллег, успевших попасть в скандалы, еще когда рейтинги были выше и было доверие больше - мы попали в политику с нуля, мы не были политиками", - пояснил парламентарий.
По его словам, еще одной причиной таких скандалов является внезапная популярность людей, которые до сих пор не были известны.
"Более того, значительная часть из нас не была известными людьми, мы были обычными людьми, у которых несколько сотен, может, пару тысяч друзей на Facebook. И когда ты внезапно попадаешь под софиты и под круглосуточное внимание медиа, у тебя просто нет навыка так себя вести. Поэтому ты какие-то вещи делаешь так, как ты раньше делал, начинаешь на рабочем месте в зале что-то делать", - отметил Корниенко.
Пожалуйста, подождите...
не розповіли батьки в дитинстві "что такое хорошо что такое плохо"...
якось текст відмазки по дебільному написаний
"Наибольшая из всех безнравственностей - это браться за дело, которое не умеешь делать"...( Наполеон)
P.S.. Виявляється людиною не так і легко бути, особливо коли кругом купа бабла і спокус..
Ими и остались.
Пригадуєте, як перед виборами зебуїнів попереджали, що довірити керівництво країни ідіотам, то все одно, що посадити ідіота за штурвал пасажирського літака. На жаль, експеримент вдався - літак стрімко падає в піке.
Вы были быдлом...быдлом и останетесь даже одетые в дорогие костюмы...
При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах, -
Бревно останется бревном
И в орденах, и в лентах!
і не буде скандалів
Тому ти якісь речі робиш так, як ти раніше робив, починаєш на робочому місці в залі щось робити", - зазначив Корнієнко. Джерело: https://censor.net/ua/n3305525
Однако......
https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s
Після перемоги клоуна гордон вихвалявся, що це завдяки йому, бо зробив інтерв'ю з клоуном ще тоді, як той не прийняв рішення іти в преЗеденти і воно дало такий сильний поштовх. А Богдан тоді розказував, що це він переконав клоуна іти в президенти.
Тепер обидва намагаються відмитись від зеленого лайна. Але в інтерв'ю багато цікавої інформації.
мне кажется наоборот - то что вы недороблы попали в политику и дало вам ложно ощущение безнаказанности. режим бога включили со старта - вот и зашквары косяком
У меня два в реальной жизни , отстаю …
Просто команда ЗЕ и СН собраны из отборных ублюдков, половина из которых, к тому же, дегенераты - это и есть главная причина.
И именно по этому все дермище сразу же полезло наружу. Ваш портрет это безмозглый, велюровский жопотряс, Тищенко, а за спиной у него стоит "величайший лидер современности", со спущенными штанами и пакетом семечек в руках. Вы просто позор Украины!
Те що ви всі в політиці, та не тільки в політиці, "повні нулі", це зрозуміло було з самого початку.
В прошлом созыве было много новых лиц-не политиков: ветераны АТО, волонтеры, тот же казак Гаврилюк---и НИ ОДИН НЕ зашкварился за 5 лет!
Вы просто зеленое быдло, вороватое,дешевое, беспринципное быдло...