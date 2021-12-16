Американские истребители F-15 прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черноморском регионе
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Истребители ВВС США F-15 прибыли на румынскую авиабазу в городе Кимпия-Турзий для усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе.
Об этом сообщается в пресс-релизе Военно-воздушного командования Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечалось, американские истребители F-15, итальянские Eurofighter и румынские ВВС с 18 по 22 декабря будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников по НАТО.
В заявлении подчеркнули, что "это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе, укрепление многонациональных отношений и улучшение оперативной совместимости между союзниками".
Итальянские Eurofighters обеспечивают улучшенную систему воздушной полиции и будут действовать из Румынии в течение следующих трех месяцев.
С 2014 года НАТО предпринимает меры по обеспечению гарантий безопасности союзников на восточном фланге. Одним из инструментов в этом комплексе мер является концепция усиления воздушной полиции, демонстрирующая солидарность, коллективную решимость НАТО и его способность адаптироваться и масштабировать свои оборонные миссии и позицию сдерживания в ответ на изменение ситуации безопасности.
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они туда и так долетят...и в любом из этих случаев туда не перелетят
Самолёты никогда не размещают вблизи границ.
ну, і навпаки - тоже стільки само
те, що крим - це україна не стане перепоною і не завадить відбомбити вхід на севастопольську морську базу разом з аеродромом бельбек задля захисту румунії
Теперь Дед мороз прилетает на F-15.
Путину понравится.
в Україні - Святий Миколай.