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Новости За рубежом
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Американские истребители F-15 прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черноморском регионе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Американские истребители F-15 прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черноморском регионе

Истребители ВВС США F-15 прибыли на румынскую авиабазу в городе Кимпия-Турзий для усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Об этом сообщается в пресс-релизе Военно-воздушного командования Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечалось, американские истребители F-15, итальянские Eurofighter и румынские ВВС с 18 по 22 декабря будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников по НАТО.

В заявлении подчеркнули, что "это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе, укрепление многонациональных отношений и улучшение оперативной совместимости между союзниками".

Итальянские Eurofighters обеспечивают улучшенную систему воздушной полиции и будут действовать из Румынии в течение следующих трех месяцев.

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С 2014 года НАТО предпринимает меры по обеспечению гарантий безопасности союзников на восточном фланге. Одним из инструментов в этом комплексе мер является концепция усиления воздушной полиции, демонстрирующая солидарность, коллективную решимость НАТО и его способность адаптироваться и масштабировать свои оборонные миссии и позицию сдерживания в ответ на изменение ситуации безопасности.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Хорошо-бы их разместить на наших аэродромах в приграничных областях.
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16.12.2021 10:16
+6
Попытаюсь тебе объяснить. Присутствие даже одного самолета США вынудит репоедов обходить этот аэродром обходить десятой дорогой, потому что *****, в отличие скрепоносного быдла, прекрасно знает силу армии США и своей лапотной орды, и атака на американский самолет - это атака на штаты. Это будет как красный флажок для лапотного быдла.
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16.12.2021 10:36
+3
Всі за, але НАТО проти. Це ж треба буде комусь хабар заносити за розміщення літаків, відкат за закупки пального і харчування
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16.12.2021 10:19
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Хорошо-бы их разместить на наших аэродромах в приграничных областях.
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16.12.2021 10:16 Ответить
Всі за, але НАТО проти. Це ж треба буде комусь хабар заносити за розміщення літаків, відкат за закупки пального і харчування
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16.12.2021 10:19 Ответить
плохо и близко...
они туда и так долетят...и в любом из этих случаев туда не перелетят
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16.12.2021 10:19 Ответить
вместо второго туда, читать - дальше
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16.12.2021 10:20 Ответить
Чтобы ВПП этих аэродромов уничтожили первым ударом и они не смогли взлететь?
Самолёты никогда не размещают вблизи границ.
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16.12.2021 10:20 Ответить
Попытаюсь тебе объяснить. Присутствие даже одного самолета США вынудит репоедов обходить этот аэродром обходить десятой дорогой, потому что *****, в отличие скрепоносного быдла, прекрасно знает силу армии США и своей лапотной орды, и атака на американский самолет - это атака на штаты. Это будет как красный флажок для лапотного быдла.
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16.12.2021 10:36 Ответить
Ну и что сделают Штаты, если взлётка будет разрушена, а их самолёты не задеты? Выразят обеспокоенность?
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16.12.2021 10:41 Ответить
жахнут в ответ по домопердово, что будет делать всратый кацап без отпуска в Турции?
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16.12.2021 11:31 Ответить
Добре Румунії - вони в НАТО, і я їм по-доброму заздрю
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16.12.2021 10:17 Ответить
від севастополя до румуніїї кілометрів 250-300...
ну, і навпаки - тоже стільки само
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16.12.2021 10:22 Ответить
нажаль, F-15 не можуть нас захистити, бо ми нажаль не в НАТО, і навіть якщо хтось був би не проти, то якась Німеччина завжди не дозволить, бо ми не в НАТО
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16.12.2021 10:38 Ответить
гадаю, ти написав це не в тему...
те, що крим - це україна не стане перепоною і не завадить відбомбити вхід на севастопольську морську базу разом з аеродромом бельбек задля захисту румунії
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16.12.2021 10:57 Ответить
аа, ну Румунію захистять, так
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16.12.2021 10:59 Ответить
криворізька зешобла вкрала 1млрд доларів на будівництві , зате в нас нема жодного новітнього винищувача стандартів НАТО.
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16.12.2021 10:20 Ответить
Відкрию страшну таємницю. У нас наймолодший винищувач 1989 року випуску.
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16.12.2021 10:26 Ответить
какаяразніца?
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16.12.2021 10:28 Ответить
А никуда не деться, не выбрасывать же перед обновлением Рапторами.
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16.12.2021 10:33 Ответить
Типо , стеснялся вам открыть более страшную таемницю.
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16.12.2021 10:35 Ответить
А чего криворогим ворам бояться, если сейчас страной рулит самый криворогий вор.
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16.12.2021 10:38 Ответить
На зло внутренним врагам и лично хуте, мордор потихоньку обкладывают со всех сторон. Если пыня не сильно уже и брыкаться то стал, значит и таукитайские братья подтянулись своими хайвэями, в 2 метра толщиной, к мордорбордеру(считайте , шо стратегические тяжелые ракетчонки - уже на юго-восточной сторонушке симбирских епеней.
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16.12.2021 10:32 Ответить
Байден не боится посылать истребители в Украину. Байден боится большого внутреннего конфликта в НАТО после этого. Одна Германия чего стоит ...
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16.12.2021 10:36 Ответить
До 2014 Дед Мороз прилетал на санях.
Теперь Дед мороз прилетает на F-15.
Путину понравится.
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16.12.2021 12:28 Ответить
Дві третини українців зізналися, що вірять в Святого Миколая, а не вірить 35% опитаних.
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16.12.2021 21:50 Ответить
Дед Мороз - на азиопскай паРаше.

в Україні - Святий Миколай.
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14.02.2022 00:34 Ответить
 
 