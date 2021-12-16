Американские истребители F-15 прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черноморском регионе

Истребители ВВС США F-15 прибыли на румынскую авиабазу в городе Кимпия-Турзий для усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Об этом сообщается в пресс-релизе Военно-воздушного командования Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечалось, американские истребители F-15, итальянские Eurofighter и румынские ВВС с 18 по 22 декабря будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников по НАТО.

В заявлении подчеркнули, что "это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе, укрепление многонациональных отношений и улучшение оперативной совместимости между союзниками".

Итальянские Eurofighters обеспечивают улучшенную систему воздушной полиции и будут действовать из Румынии в течение следующих трех месяцев.

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С 2014 года НАТО предпринимает меры по обеспечению гарантий безопасности союзников на восточном фланге. Одним из инструментов в этом комплексе мер является концепция усиления воздушной полиции, демонстрирующая солидарность, коллективную решимость НАТО и его способность адаптироваться и масштабировать свои оборонные миссии и позицию сдерживания в ответ на изменение ситуации безопасности.