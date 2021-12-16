За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 28 человек, выявили 1478 новых случаев, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1478 больных коронавирусом. 28 человек умерли.
Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Так, за сутки выявили 1478 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 317 496).
Среди заболевших: 836 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 547 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 44 девочки от 1 месяца до 17 лет и 51 мальчик от 3 месяцев до 17 лет
Также в столице 28 человек умерли от коронавируса (всего 7953). В их числе: 18 женщин от 61 до 87 лет, 10 мужчин от 53 до 81 года.
В то же время за прошедшие сутки в Киеве госпитализировали 88 больных коронавирусом, а также 99 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
2753 жителя Киева преодолели коронавирус (в общей сложности 293 596).
Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (431), Оболонском (265) и Дарницком (163).
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