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СБУ обезвредила центр "ИГИЛ" в Киеве: среди участников - 5 граждан РФ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

СБУ обезвредила центр

В ходе спецоперации в Киеве прекращена деятельность центра международной террористической организации "Исламское государство". У злоумышленников изъято оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что руководителем группировки был один из лидеров "ИГИЛ", которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года. По предварительным данным, в состав входило 12 человек. Пятеро из них – граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира. Кроме того, злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков "Исламского государства" на территории Ближнего Востока. Сотрудники СБУ задокументировали факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях", - сообщили в ведомстве.

В СБУ отметили, что для маскировки незаконного пребывания в столице нашего государства они рассредоточились по отдельным адресам в разных районах города.

В ходе 11 обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили:

  • оружие и патроны к нему;
  • поддельные документы;
  • средства связи.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

СБУ обезвредила центр ИГИЛ в Киеве: среди участников - 5 граждан РФ 01
СБУ обезвредила центр ИГИЛ в Киеве: среди участников - 5 граждан РФ 02
СБУ обезвредила центр ИГИЛ в Киеве: среди участников - 5 граждан РФ 03
СБУ обезвредила центр ИГИЛ в Киеве: среди участников - 5 граждан РФ 04
СБУ обезвредила центр ИГИЛ в Киеве: среди участников - 5 граждан РФ 05
СБУ обезвредила центр ИГИЛ в Киеве: среди участников - 5 граждан РФ 06

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+34
Гогилашвили среди них был?
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16.12.2021 10:41
+23
РФія,це розплідник тероризма !!! Москва ,світова столиця терористів !!!)))
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16.12.2021 10:49
+17
візовий режим з Террорашкою,а русошвайне не можна випускати в Україну без нашийника з GPS.
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16.12.2021 10:43
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Гогилашвили среди них был?
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16.12.2021 10:41 Ответить
Ты шо, .ля свое начальство не узнаешь?
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16.12.2021 10:51 Ответить
та ні, він під охороною СБУ і розвідки, то він їх сюди понавозив і прикривав. Скільки часу на території України перебували ці громадяни?
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16.12.2021 11:06 Ответить
візовий режим з Террорашкою,а русошвайне не можна випускати в Україну без нашийника з GPS.
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16.12.2021 10:43 Ответить
Почему я не вижу Каран на фотках?
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16.12.2021 10:44 Ответить
Патамушта ни один из ИГИЛовцев не знает арабского...
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16.12.2021 10:53 Ответить
Коран есть на большинстве языков, у меня есть на русском.
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16.12.2021 11:10 Ответить
Потому что Коран учит разумному , доброму, вечному.
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16.12.2021 10:54 Ответить
Кремль застосовує всі можливі засоби по підриву країни з середини.
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16.12.2021 10:46 Ответить
рашка - головний терорист.
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16.12.2021 10:46 Ответить
Всіх громадян Московії нах.. ,за порєбрік ,всіх без винятків-делопутів ,держслужбовців .....сторожів.двірників !!!)))
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16.12.2021 10:48 Ответить
РФія,це розплідник тероризма !!! Москва ,світова столиця терористів !!!)))
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16.12.2021 10:49 Ответить
ці терористи, є прохання кацапії, на запровадження з нею візового режиму. а наша влада чомусь жує...
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16.12.2021 10:50 Ответить
А почему у наших игиловцев - именно ментовские трахтоматы?...ХМЫ...
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16.12.2021 10:51 Ответить
А почему ни одного фейса террористов нет.
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16.12.2021 10:52 Ответить
Вот оно - 28 панфиловцев ИГИЛовцев...
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16.12.2021 10:52 Ответить
знезшкодила ...я бы согласился тогда бы. когда тихо и без разглашения на весь мир ликвидировали,уничтожили бы их физически для того что бы люди спали спокойно, и 100% этих животных бы не было .для наведения порядка и мира в обществе если уверены на 100% кто есть кто,а оно часто очевидно про преступников, простая ликвидация без суда и следствия, иначе .рано или поздно их выпускают ,и они снова за своё. мир без них хуже не станет так точно...как то так.
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16.12.2021 10:54 Ответить
Все намного проще - после серии скандалов в МВС будут кадровые перемещения и СБУ просто необходимо показать эффективность его руководства.
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16.12.2021 11:00 Ответить
да я в целом же .а не в том что какихто там игиловцев задержали вото вот.....а ведь задерживают их и правда и непервый раз. я и про других животных преступников опасных которых нужно молча ликвидировать что бы не каптили небо.
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16.12.2021 11:06 Ответить
я бы согласился тогда бы. когда тихо и без разглашения на весь мир ликвидировали,уничтожили бы их физически для того что бы люди спали спокойно

я и про других животных преступников опасных которых нужно молча ликвидировать что бы не каптили небо.

Виталя, ты ребенок еще, или хоть по паспорту уже может даже и дед, но такой себе инфантильный дяденька?

Давай пофантазируем.
Есть некий Виталий Павлов - чисто ангел, разве что только крылья не растут. И есть я - который злой как собака, завистливый и т.п., в общем чисто чёрт. При этом у меня есть хорошие связи с теми, кто "молча ликвидирует" и даже у некоторых среди них есть долги передо мной.
Ты уверен, что если мне душевно покалякать с моими знакомыми, то ты не станешь вдруг тихо обнуленным представителем ИГИЛа?

Нет такого закона, предусматривающего наличие в официальных силовых структурах таких "тихих ликвидаторов", поэтому, после первой же операции, над исполнителем повисает ст. 115 УКУ. К тому же, для того чтобы всё было действительно совсем тихо, должна существовать соответствующая инфраструктура для дальнейшей транспортировки трупов и, например, растворения их в кислоте. А это уже - "убийство, группой лиц, по предварительному сговору" - то есть и сроки поболее.
Креме этого у такой группы, например взвода, будет командир, который тоже не отсидится в кабинете, а примет статус заказчика убийства.
Ну еще вопрос - как быть со случайно образовавшимися свидетелями такой операции? Тоже в кислоту?
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16.12.2021 14:37 Ответить
в чём то согласен....ясно что я написал просто и радикально как бы решать.... но я также написал что если мол 100%! хотелось бы понимаешь типа как в кино.... ликвидатора какого то, героя мстителя, чистильщика....а по сюжетам фильмов они как бы не ошибались....как то так.... а ловить как ты говоришь по закону и ляля тополя отпускать их выдворять...а они от этого не изменятся и будут там или в другом регионе или вернутся к нам снова и будут убивать и взрывать.. это замкнутый круг и тупик... как то так . это называется лижбы не без дела и работы.... а проще от дурной головы ни рукам ни ногам покоя нет((
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16.12.2021 18:01 Ответить
Ну можно и не отпускать и депортировать, а сажать всерьез и на долго - совершили преступление, там пусть и сидят, не взирая на имеющиеся паспорта.
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16.12.2021 18:11 Ответить
Якщо зловили поців з паспортом РФ, то зразу інкримінувати їм тероризм, екстремізм, порушень УПК років на 200 і посадити в саму сувору колонію до скону. На закидони россії щодо їх громадян відповідати словами *****: -"...а вы докажите!"
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16.12.2021 10:55 Ответить
Не вірю. Нехай знешкодять бодай одного whatsapp-ського (на літеру "к") терориста. Бо "іділ-у" тут точно нема що робити.
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16.12.2021 10:57 Ответить
Блин, особенно поразил кухонный самодельный нож рядом с травматом...
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16.12.2021 10:57 Ответить
Серьезные террористы: Два резинострела, одна мелкашка и целый АКСУ! Удивлен что ничего страйкбольного нет.
Что-то я не увидел "что сделали", "что готовили". Неужели это тот самый "государственный переворот" о котором упорно молчит наш, прости господи, "президент"?
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16.12.2021 11:07 Ответить
И куда тяперича наши игиловцы пойдут : в Гаагу, чи на блюдечко с голубой каемочкой для пыни.
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16.12.2021 11:09 Ответить
грузин игиловец?
а не постанова ли это по кальке кацапстана? там тоже постоянно то игил задерживают то украинских националистов
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16.12.2021 11:10 Ответить
На шо намек, буба опять шо-та не то понаподписывал?
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16.12.2021 11:12 Ответить
справа зроблена-бакановські спеслужби повністю дискредитовані,люди їм не вірять
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16.12.2021 11:39 Ответить
Формулировка должна быть - при задержании оказали вооруженное сопротивление и уничтожены.
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16.12.2021 11:12 Ответить
Лучше тихо и без пыли. А кацапы возмущаццо, сказать шо ихтамнебыло, а ели и были, то так и было... мол, шо и к чему было и хтозна, шо главстерх был намислив со своими игиловцами.
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16.12.2021 11:23 Ответить
И кто бы сомневался...
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16.12.2021 11:16 Ответить
Не здивуюсь, якщо на них навішають і "переворот", бо одного "підозрюваного" (Ахметова) трохи бракує)))
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16.12.2021 11:28 Ответить
даю наводку:ермак координатор
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16.12.2021 11:29 Ответить
значить уголовника с кацапсиным ошейником Гогашвиллу ,который раскатывал по стране и песдохал ментов они поймать не могли ,а здесь целый ИГИЛ поймали с кухонным ножом и "средствами связи"
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16.12.2021 11:38 Ответить
Что ИГИЛу делать в нашей нищей,воюющей стране?Какие на теракты?Террористический акт,это АКТ УСТРАШЕНИЯ...Кого сдесь устрашать,если мы по факту лишь субъект политики (и то региональной)...Кому мы нужны...Даже кацапы хотят занять лишь территории,да пограбить трошки...А "насиление"-нах,в Сибирь...
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16.12.2021 11:43 Ответить
если мы по факту лишь субъект политики

.... ... лишь субъект?
Субъе́кт - носитель деятельности, сознания и познания; индивид, познающий внешний мир и воздействующий на него в своей практической деятельности; человек или консолидированная группа лиц, общество, культура или даже человечество в целом, противопоставляемые познаваемым или преобразуемым объектам.

Вот так оскорбил и унизил. Маладэц!
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16.12.2021 14:52 Ответить
нічого нічого, ми он, вдів іділівців з дітьми приймаємо назад
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16.12.2021 11:51 Ответить
Лучше бы Няшку ликвидировали,а то негры в Африке вые пут
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16.12.2021 12:58 Ответить
Смішно. Квартал працює. Сценарій -лєнка з мусором тамбовським. Продюсер - шефір та його шофьор. Вони всі також разом із будановим

і коксошвілі разом в одній хаті мешкали?!

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16.12.2021 13:46 Ответить
сбу молодці.
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17.12.2021 00:34 Ответить
 
 