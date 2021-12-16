СБУ обезвредила центр "ИГИЛ" в Киеве: среди участников - 5 граждан РФ. ФОТОрепортаж
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В ходе спецоперации в Киеве прекращена деятельность центра международной террористической организации "Исламское государство". У злоумышленников изъято оружие и боеприпасы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Установлено, что руководителем группировки был один из лидеров "ИГИЛ", которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года. По предварительным данным, в состав входило 12 человек. Пятеро из них – граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира. Кроме того, злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков "Исламского государства" на территории Ближнего Востока. Сотрудники СБУ задокументировали факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях", - сообщили в ведомстве.
В СБУ отметили, что для маскировки незаконного пребывания в столице нашего государства они рассредоточились по отдельным адресам в разных районах города.
В ходе 11 обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили:
- оружие и патроны к нему;
- поддельные документы;
- средства связи.
Изъятые предметы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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панфиловцевИГИЛовцев...
я и про других животных преступников опасных которых нужно молча ликвидировать что бы не каптили небо.
Виталя, ты ребенок еще, или хоть по паспорту уже может даже и дед, но такой себе инфантильный дяденька?
Давай пофантазируем.
Есть некий Виталий Павлов - чисто ангел, разве что только крылья не растут. И есть я - который злой как собака, завистливый и т.п., в общем чисто чёрт. При этом у меня есть хорошие связи с теми, кто "молча ликвидирует" и даже у некоторых среди них есть долги передо мной.
Ты уверен, что если мне душевно покалякать с моими знакомыми, то ты не станешь вдруг тихо обнуленным представителем ИГИЛа?
Нет такого закона, предусматривающего наличие в официальных силовых структурах таких "тихих ликвидаторов", поэтому, после первой же операции, над исполнителем повисает ст. 115 УКУ. К тому же, для того чтобы всё было действительно совсем тихо, должна существовать соответствующая инфраструктура для дальнейшей транспортировки трупов и, например, растворения их в кислоте. А это уже - "убийство, группой лиц, по предварительному сговору" - то есть и сроки поболее.
Креме этого у такой группы, например взвода, будет командир, который тоже не отсидится в кабинете, а примет статус заказчика убийства.
Ну еще вопрос - как быть со случайно образовавшимися свидетелями такой операции? Тоже в кислоту?
Что-то я не увидел "что сделали", "что готовили". Неужели это тот самый "государственный переворот" о котором упорно молчит наш, прости господи, "президент"?
а не постанова ли это по кальке кацапстана? там тоже постоянно то игил задерживают то украинских националистов
.... ... лишь субъект?
Субъе́кт - носитель деятельности, сознания и познания; индивид, познающий внешний мир и воздействующий на него в своей практической деятельности; человек или консолидированная группа лиц, общество, культура или даже человечество в целом, противопоставляемые познаваемым или преобразуемым объектам.
Вот так оскорбил и унизил. Маладэц!
і коксошвілі разом в одній хаті мешкали?!