Работающие с приложением "Дія", не имеют доступа к данным людей, - Федоров
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Все реестры, взаимодействующие с приложением "Дія", выполняют правила защиты персональных данных.
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Недавно на встрече с одной из крупнейших техкомпаний Украины ее представители были удивлены, когда узнали, что мы не можем вообще посмотреть о вас какую-либо информацию в приложении "Дія". Нужно иметь номер устройства, чтобы увидеть историю логирования, какой-то активности, но это не персональные данные", - объяснил глава Минцифры.
По его словам, работающие с приложением "Дія", не имеют доступа к данным людей в приложении "Дія".
"С одной стороны, такая архитектура - это круто, потому что так безопаснее. Но тогда возникают вопросы, почему исчезают документы, когда что-то нестабильно. Мы выбираем кибербезопасность и защиту данных. Весь фокус нашего внимания на реестрах, где хранятся персональные данные. Все реестры, которые взаимодействуют с приложением "Дія", выполняют правила защиты персональных данных. Есть определенная методология оценки безопасности реестров. Мы постоянно проводим аудиты. У нас есть стратегия обновления этих реестров", - добавил Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Наивный Вы человек....
Но для того чтобы вы не выглядели "наивным человеком", просто представьте себе письмо из п. А в п. Б. Видит ли почтальон содержимое письма? Грубо: п. А - это реестры, а п.Б - это ваш смартфон с "Дией"
а вдруг не только этот, но и другой? и остальные тоже. пока тормоза не сработают.....
а когда они сработают... - нэизвэстно... Собака след не берьот товарышч полковник!!!
всесп*здить у заинтересованных авторов- представителей мудрого народа на ровном месте не пересчитать- и они этим несомненно воспользуются(вались), металитет. возможно изначально это и планировалось.
Хотя он может и не работать с дией. Тогда типа всё правильно
Поэтому верить Федорову насчет разработки онлайн-софта - себя не уважать.
Ооочень удивитесь ...
Опять врете?
Тут нужно проще: в руки не брал, в глаза не видел.
А наши зебилы завсегда в дерьмо влезут...