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Новости Политика Украины
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ВР (28728) книги (620) Стефанчук Руслан (578) Тищенко Николай (288)

"Слуга народа" Тищенко о списке книг от Стефанчука: Нет времени – я народный депутат Украины, заместитель председателя фракции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народному депутату "Слуги народа" Николаю Тищенко не нужны рекомендации, какие книги ему читать.

Так, в интервью журналистам в Верховной Раде он прокомментировал информацию о том, что спикер Руслан Стефанчук подготовил для народных депутатов список книг, которые они должны прочитать, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мне не нужны рекомендации. Я народный депутат Украины, заместитель председателя фракции. А читаю я всегда, когда отдыхаю", - заметил Тищенко и добавил, что сейчас у него нет времени на книги, потому что нужно работать.

Когда журналисты спросили нардепа, так наконец будет ли новогодний корпоратив у "слуг народа", Тищенко заметил: "Я не понимаю, о чем вы говорите".

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Ранее председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук опубликовал пять книг, которые рекомендует депутатам почитать во время рождественских каникул. В список вошли: Григорий Сковорода - "Лучшее", Норман Дэвис - "Европа. История", Михаил Зигар - "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг."), Борис Джонсон - "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю", адмирал Уильям Г. Макрейвен - "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
поржал коля-котлета и книги это нечто...
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16.12.2021 11:12
+17
Коля, не мешало бы докторскую по котлетам защитить, будет полный комплект.
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16.12.2021 11:12
+15
Читать это не по-пацански.... Это для лохов Страдивари скрипки делал, для ровных пацанов он делал барабаны!
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16.12.2021 11:22
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Коля, не мешало бы докторскую по котлетам защитить, будет полный комплект.
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16.12.2021 11:12 Ответить
Та Коля знає,Коля бачить ,Колю нех..вчити !!! Та в нього дупаякукім !!!)))
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16.12.2021 11:27 Ответить
коля рубит зЭлень ...- знает что скоро эта возможность может закончится , а зЭлень в любом виде будет нужна ...
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16.12.2021 11:31 Ответить
Коля читает только "Книгу о вкусной и здоровой пище", точнее только одну ее страничку

"как купить на Бесарабке сало по писят..."
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16.12.2021 15:26 Ответить
поржал коля-котлета и книги это нечто...
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16.12.2021 11:12 Ответить
Умные не читают, читают идиоты. Умные считают. Зебобики, вы из каких будете?
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16.12.2021 11:12 Ответить
Могу поспорить что последнюю книгу этот народный депутат прочитал еще в школе!
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16.12.2021 11:13 Ответить
Максимум, намагався читати книгу, а не прочитав ...
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16.12.2021 11:20 Ответить
Читать это не по-пацански.... Это для лохов Страдивари скрипки делал, для ровных пацанов он делал барабаны!
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16.12.2021 11:22 Ответить
И то не факт.
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16.12.2021 14:05 Ответить
Коля не читай, не надо, а то поумнееш, тогда беда
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16.12.2021 11:16 Ответить
Во это, поумнеть, ему уж точно не грозит
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16.12.2021 12:59 Ответить
У Колі-котлети головний орган не голова, а дупа.
Тому в паперовому вигляді Колю цікавить тільки туалетний папір.
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16.12.2021 11:19 Ответить
на постсовковому просторі є 73% людей, у яких русский робить мозок узкім, і замість цього мозку розвивається активно нижня півкуля, нк та, на якій сидять
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16.12.2021 12:51 Ответить
Клоун 50 раз на камеры кричит что он верховный этот депутат что за сброд...
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16.12.2021 11:19 Ответить
Они друг друга понимают)
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16.12.2021 11:21 Ответить
Він за все життя стільки книг не прочитав.
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16.12.2021 11:20 Ответить
А кто может представить как Арахамия читает книгу Григория Сковороды??? Хотя это я уже далеко забежал... Кто может представить как Арахамия читает книгу???!
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16.12.2021 11:20 Ответить
😆
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16.12.2021 14:10 Ответить
А Каклєта вміє читати? Воно мабуть буквар зкурило ще в першому класі.
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16.12.2021 11:21 Ответить
рекомендовати всім слугам подивитись фільм Чарлі Чапліна "Великий диктатор", а з літератури почитати Булгакова "Собаче серце" і дилогію про Остапа Бендера. У Стефанчука настільними книгами повинні бути трактати про здорову їжу і боротьбу з булемією.
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16.12.2021 11:21 Ответить
то дюже сложно. Начинать надо с фильма "Бриллиантовая рука" и книжек Жюля Верна, а также про Тома Сойера
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16.12.2021 11:47 Ответить
А читаю я завжди, коли відпочиваю", - Джерело: https://censor.net/ua/n3305545

ага...наприклад вчора дочитав "склад на освіжувачі повітря"....майже Енштейном став
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16.12.2021 11:25 Ответить
Коля читатьне вміє,а стефанчук не передбачив для таких депутатів абетку у своєму списку.
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16.12.2021 11:25 Ответить
Анекдот

Виходить Тищенко з бібліотекі Верховної Ради, а на зустріч Стфанчук.
- Ось був в бібліотеці, книжку взяв почитати.
- Яку?
- Буквар...
- Знаю, читав! В кінці його вбивають!
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16.12.2021 11:27 Ответить
Да какой ты к чертям собачим депутат? Клоун ты , как и твой шеф.
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16.12.2021 11:31 Ответить
Этот даун за всю свою убогую жизнь даже Букварь не читал Уверен на 100%
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16.12.2021 11:32 Ответить
Этот дегенерат даже, я уверен, не осилил Барвинок с Мурзилкой а вы хотите что-бы это жопастое чмо читало что-то интеллектуальное !!!! Пусть лучше откармливает свою задницу - она ему на зоне скоро пригодится, будет работать за миску баланды!!!!!!!!!!!!!!!
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16.12.2021 11:33 Ответить
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16.12.2021 11:44 Ответить
Колян Оболоньский: читаю я завжди, коли відпочиваю", - зауважив Тищенко і додав, що зараз у нього немає часу на книги, тому що потрібно працювати. "

ВОНО, щей працює? Колька і праця -ЦЕ НЕ ПРО НЬОГО! кАлян, хочу САЛО по 50 грн!
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16.12.2021 11:57 Ответить
Коля -котлета сумісно,а Коля-книга-ні...
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16.12.2021 12:24 Ответить
...воно мабуть свій буквар скурило...
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16.12.2021 12:26 Ответить
Немає часу на "роботу", - крутити задом, хоч це і жіноча "робота".
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16.12.2021 12:46 Ответить
Остання прочитана книга- буквар, що достатньо для викнання обов'язків зама глави фракції.
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16.12.2021 13:27 Ответить
Та Конституцію нехай почитають!!!
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16.12.2021 13:40 Ответить
Он избран в 219 округе г.Киева. Интересно, какие люди там живут.
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16.12.2021 14:24 Ответить
Пять книг - это много.
Хватило бы три - "Букварь, вторую и синенькую"
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16.12.2021 17:45 Ответить
 
 