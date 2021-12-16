Украина закупит у Pfizer инновационное лекарство от COVID-19. Законтрактованы 300 тыс. курсов препарата. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" (Paxlovid).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом министр сообщил во время брифинга.
"Как и анонсировал ранее, Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.
По его словам, законтрактовано к закупке 300 тысяч курсов лекарственного средства. Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.
"В ноябре 2021 года производитель этого лекарства, компания Pfizer объявила результаты клинических исследований. При назначении "Паксловида" в течение трех дней после появления симптомов COVID происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней ", – сообщил министр.
Пожалуйста, подождите...
и в файзере довольны, шлюшко у них на подмахе - обеспечивает им бесплатные опыты над людьми..
пусть шлюшко на свою зарплату и откаты их покупает..
А кто больной - пусть себе колется, кто ему доктор.
Антивакси лютують навіть проти пігулок.
Ввели в конце этого года 2021 жесткие ограничения вплоть до принудительной вакцинации для посещения непродовольственных магазинов и общественного транспорта , пришлось делать вакцину pfizer.
После вакцинации началось чхание которое уже около 20 дней. Не знаю откуда такая реакция, но это разве нормально непротестированные препараты выпускать и вакцинировать население? Тем более с такими побочками.