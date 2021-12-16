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Украина закупит у Pfizer инновационное лекарство от COVID-19. Законтрактованы 300 тыс. курсов препарата. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" (Paxlovid).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом министр сообщил во время брифинга.

"Как и анонсировал ранее, Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.

По его словам, законтрактовано к закупке 300 тысяч курсов лекарственного средства. Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.

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"В ноябре 2021 года производитель этого лекарства, компания Pfizer объявила результаты клинических исследований. При назначении "Паксловида" в течение трех дней после появления симптомов COVID происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней ", – сообщил министр.

Автор: Анастасія Потіха
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Для випробування повинні дати безкоштошно, но ми все рівно беремо за гроші, ай да молодєць Вітя.
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16.12.2021 11:40 Ответить
Цікаво: вони по рецепту будуть йти, чи так.
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16.12.2021 11:49 Ответить
ні - ще 2-3 роки за бюджетні наші )))
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16.12.2021 11:53 Ответить
ну как всегда файзер распробуют депутаты и ихние семьи, ну а потом если шо и останется то кушайте не обляпайтесь
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16.12.2021 12:18 Ответить
это просто предлог вывести и разворовать миллионы из бюджета.. кому нужен этот шмурдяк, на который шлюшко и кодла - выделяет миллионы..
и в файзере довольны, шлюшко у них на подмахе - обеспечивает им бесплатные опыты над людьми..
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16.12.2021 12:29 Ответить
тут слово "іноваційні" = дослідні ....- добродію васале , а дайте людям ознайомись із Угодою яку Уряд України підписав із цим Виробником ....- просто Угоду !!!!!
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16.12.2021 11:52 Ответить
Бггг... законтрактованы 300 тыщ, из которых 200тыщ выкинут потому, что не соблюли условия храенния и потому шо "коронавирус - это выдумки" и "мы не пойдём чипироваться".
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16.12.2021 12:11 Ответить
А для чого інноваційні (читай - не випробувані як слід) ліки від пфайзер, якщо вже є інноваційні вакцини від пфайзер після яких, якщо заразився - то не хворієш, якщо хворієш - то легко, якщо не легко - то важко але не дового, якщо довго - то безсмертно, а якщо смертно - то хіба ж не очевидно що без вакцини ти з ймовірністю 0,0049 (офіційні дані для мого віку) хворів би довго тяжко і з підземною перспективою??? ))
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16.12.2021 12:13 Ответить
А чи вистачить у цього брехливого і шкодливого утирка грошей і майна, щоб повернути кошти, які були використані на придбання подібного лайна від Pfizer? А ще ж потрібно буде відсидіти... А в колонії співкамерники будуть "вакцинувати" Вітю кожного дня, - три рази зранку і з десяток ввечері.
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16.12.2021 12:16 Ответить
снова миллионы из бюджета, денег налогоплательщиков выведут..
пусть шлюшко на свою зарплату и откаты их покупает..
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16.12.2021 12:17 Ответить
так откаты то, тоже с наших денег...
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16.12.2021 13:13 Ответить
Не хотят колоться. Надо что бы закидывались. Бездумно гасили имунку
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16.12.2021 12:36 Ответить
Руководитель Файзера не привит: "Я здоров. Мне это не нужно."
А кто больной - пусть себе колется, кто ему доктор.
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16.12.2021 14:25 Ответить
На манєже всьо тєже!

Антивакси лютують навіть проти пігулок.
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16.12.2021 15:00 Ответить
В Австралии ужаленные идут в лагеря наравне с неужаленными.
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16.12.2021 15:23 Ответить
хорошо.
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17.12.2021 00:58 Ответить
Конечно не хотел вообще о чем либо писать , но есть потребность. Переболел чем-то похожим на ковид в конеце 2020 года со всеми негативными симптомами. И после этого уже ничем не болел.
Ввели в конце этого года 2021 жесткие ограничения вплоть до принудительной вакцинации для посещения непродовольственных магазинов и общественного транспорта , пришлось делать вакцину pfizer.
После вакцинации началось чхание которое уже около 20 дней. Не знаю откуда такая реакция, но это разве нормально непротестированные препараты выпускать и вакцинировать население? Тем более с такими побочками.
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20.12.2021 11:19 Ответить
 
 