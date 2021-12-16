Украина закупит у Pfizer инновационное лекарство от COVID-19. Законтрактованы 300 тыс. курсов препарата. ВИДЕО

Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" (Paxlovid).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом министр сообщил во время брифинга.

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"Как и анонсировал ранее, Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.

По его словам, законтрактовано к закупке 300 тысяч курсов лекарственного средства. Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.

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"В ноябре 2021 года производитель этого лекарства, компания Pfizer объявила результаты клинических исследований. При назначении "Паксловида" в течение трех дней после появления симптомов COVID происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней ", – сообщил министр.