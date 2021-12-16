Шольц поддержал высылку двух российских дипломатов из Германии из-за убийства Хангошвили: Правильное решение

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на высылку двух российских дипломатов из страны. Он назвал это решение правильным.

Об этом он сообщил по прибытии на саммит ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Приговор по делу об убийстве в (парке. -Ред.) Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД (Германии Анналена Бербок. - Ред.) дала на это четкий ответ", - сказал Шольц.

Напомним, в среду Высший земельный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению обвиняемого по делу об убийстве в Тиргартене 56-летнего россиянина, личность которого была установлена ​​следствием как Вадим Красиков.

Также читайте: Германия высылает двух российских дипломатов из-за убийства Хангошвили