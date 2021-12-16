РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16346 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Агрессия России против Украины Война
14 528 62
вторжение (497) помощь (6145) США (23185) Сенат США (389)

Сенаторы США предложили оказать Украине военную помощь на $450 млн и объявить Россию "спонсором терроризма"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Сенаторы США предложили оказать Украине военную помощь на $450 млн и объявить Россию

Сенаторы США предложили предоставить в следующем году военную помощь Украине в размере $450 млн и закрепить за Россией статус "государства-спонсора терроризма".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", соответствующая информация опубликована на сайте комитета сената по международным отношениям.

"Поскольку Украина сталкивается с очередным наращиванием российских войск у своих границ и угрозой вторжения в середине января, Соединенные Штаты должны сделать все возможное прямо сейчас, чтобы сдержать Россию и обеспечить Украину поставками и поддержкой, в которых она нуждается, чтобы защитить себя", - цитируются в заявлении слова сенатора Джима Риша.

По словам сенаторов, администрации президента США для сдерживания России необходимо в кратчайшие сроки ввести санкции против проекта газопровода "Северный поток - 2", оказать помощь и укрепить двустороннее оборонное сотрудничество с Украиной.

"Законопроект... утверждает $450 млн иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году... определяет Россию как государство-спонсор терроризма", - говорится в релизе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский суд признал присутствие на оккупированном Донбассе войск РФ

Напомним, ранее Агентство АР подтвердило данные WP со ссылкой на американскую разведку о том, что Россия планирует военное наступление на Украину в начале 2022 года. К операции привлекут 175 тысяч военных.

В свою очередь спикер Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжают наблюдать за передвижением войск РФ у украинской границы, а также фиксируют увеличение их численности.

В Госдепе США заявили, что позиция стран G7 по реагированию на вероятное вторжение РФ в Украину едина. Меры могут быть реализованы очень быстро.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+27
РФ - спонсор терроризма и страна террорист.
показать весь комментарий
16.12.2021 11:50
+24
А никого не смущает, что "держави-спонсора тероризму" не просто в СБ ООН, а еще и с правом вето?
показать весь комментарий
16.12.2021 11:52
+21
Штати продовжують чмирити лаптєрейх.
показать весь комментарий
16.12.2021 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.12.2021 11:44 Ответить
**** байден знову вето накладе-
показать весь комментарий
16.12.2021 11:45 Ответить
это точно...и не только в это,...
показать весь комментарий
16.12.2021 12:27 Ответить
_А упоротый Антиколорадос продолжит "убедительно обосновывать" своим сектантам почему это правильно и бабайден - молодец и на нашей стороне, а не против нас заодно с путлером.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:30 Ответить
Байден накладе не тільки вето, він просто накладе. На ***** і його бензоколонку.
показать весь комментарий
17.12.2021 07:19 Ответить
Штати продовжують чмирити лаптєрейх.
показать весь комментарий
16.12.2021 11:46 Ответить
Конкретно - республіканці.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:09 Ответить
республиканцы были у власти 4 года - и где?

Кто в оппозиции тот и "чмырит" - это называется политика. (
показать весь комментарий
16.12.2021 17:44 Ответить
Бюджет 16 року адміністрації Обами був більший за обидва бюджети Байдена. А в 19, попри визиски Трампа, Україна отримала допомоги майже на 400 млн. Мабуть, ці суми залежать не лише від сприйняття загроз і потреб республіканцями чи демократами. А й від рівня відносин між адміністраціями країн. Не виключено, що розмір допомоги корелюється із витратами на оборону самої України. А в Україні крадівництво отримує більше за військо. І поза тим, збільшення військових видатків, зазвичай, ініціюють саме республіканці.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:38 Ответить
А ты так радуися типа в Штатах живёшь. Хотя кто знает. Никогда не понимал придурков прыгающих в экстазе от того как Рейхан развалил Совок, или как Штаты чмырят Рашку. От развала Совка Украина пострадала едва ли не больше всех остальных республик. Да и щас от чмырения лаптерейха Украине одни убытки. Если б эти Штаты открыли для Украины свой рынок и инвестировали в Украину как в какой нибудь Афганистан было б ещё понятно.
показать весь комментарий
17.12.2021 02:26 Ответить
РФ - спонсор терроризма и страна террорист.
показать весь комментарий
16.12.2021 11:50 Ответить
А никого не смущает, что "держави-спонсора тероризму" не просто в СБ ООН, а еще и с правом вето?
показать весь комментарий
16.12.2021 11:52 Ответить
Гитлеровская Германия тоже в своё время не последней страной была, только потом фюреру немного поплохело
показать весь комментарий
16.12.2021 14:22 Ответить
Даже не сомневаюсь, что если путин продолжит в том же духе, то его ждет судьба Гитлера (как, впрочем и всех диктаторов). Только не забывайте про цену, которую заплатил мир за "загнать Гитлера в стойло".
Убивайте мух, не дожидаясь пока из них начнут делать слонов!
показать весь комментарий
17.12.2021 08:44 Ответить
Засмучує. Вже ведуться консультації з приводу забрати "право вето" у срашки.
показать весь комментарий
17.12.2021 01:53 Ответить
Без рішення суду така заява буде ослаблена.Гаага по MH-17 надасть право так говорити.Скоріше б уже там розродились.А то Путін почне війну яка спише всі попередні злочини.
показать весь комментарий
16.12.2021 11:52 Ответить
Для Гааги не вистачає Цемаха. Свідчення якого були б найбільш серйозним доказом.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:45 Ответить
сенаторы предложили... а зеленьський даже избегает слов "оккупация украинской территории российскими регулярными войсками"...
показать весь комментарий
16.12.2021 11:55 Ответить
Ему еще в Ростове жить, как можно.
показать весь комментарий
16.12.2021 11:57 Ответить
потому что он ссыкло галимое
показать весь комментарий
16.12.2021 11:59 Ответить
Якісна руцофобія.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:02 Ответить
Сентаор республиканец. Кина не будет. Пиар которій они не потянут осуществить - бюджет подписан без санкций на севпоток2, их вичеркнули. Где били республиканци и что смогли сделать?
показать весь комментарий
16.12.2021 12:08 Ответить
их меньшинство в обеих палатах . и идиот президент от демократов , что тут сделать ?
показать весь комментарий
16.12.2021 19:14 Ответить
в самому низу - моя інфа
показать весь комментарий
19.12.2021 03:13 Ответить
Сенаторам-респект...
показать весь комментарий
16.12.2021 12:19 Ответить
_Да только работающий (на деле - на слова плевать) на кремль бабайден будет ожесточённо этому препятствовать.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:23 Ответить
450 это копейки, лучше отдайте ту технику что хотели подарить афганскому племени, если память не изменяет в племя американцы вложили один трильйон или два.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:28 Ответить
Гадаю, американці не будуть проти, якщо українці позабирають все те, що лишилось в талібам.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:49 Ответить
Львинную часть этой суммы местное племя получило в виде бомб и ракет на свою голову. Так что не стоит завидовать.
показать весь комментарий
17.12.2021 09:01 Ответить
та да, а те кто выжили бежали за грузовым самолётом и кричали киньте ещё пару штук
показать весь комментарий
17.12.2021 09:32 Ответить
Нет конечно, какая то часть и местному племени перепала. Но там далеко не триллионы.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:50 Ответить
Точно всё-это же РФ создали и возрастили ИГИЛ
показать весь комментарий
16.12.2021 12:38 Ответить
Давно пора...
показать весь комментарий
16.12.2021 12:48 Ответить
Це вже Байден злив Україну, чи ще тільки починає? А якби злив на млрд булоб ще краще,та все ще попереду.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:54 Ответить
Не пиши дурниць, Вітя-ідіот.,перед тим як какати га Цензорі викури папироску і вивчи трішки тему.
показать весь комментарий
16.12.2021 13:28 Ответить
Вітя, ти вузкоглазий. чи вузколобий???
показать весь комментарий
16.12.2021 16:28 Ответить
пусть делают, а не говорят.
показать весь комментарий
16.12.2021 13:11 Ответить
А что твоё ***** считает русскоязычной частью? А может быть русскочелюстные, собрав чемоданы сами отправятся на любимую родину? Колыма, магадан ждут
показать весь комментарий
16.12.2021 15:05 Ответить
Andrey Shimansky 7f4835fe ты брехливая свино-собака... Мэтт Гетц не говорил той хрени, которую ты тут постишь с пропагандонских москальских ресурсов. И он не удалял ничего ибо не было причины удалять - вся эта история бред москальских пропагандонов от начала и до конца...
показать весь комментарий
16.12.2021 16:09 Ответить
так в чем же проблема??? дай сюда ссылку на американский, британский или европейский ресурс, который бы подтвердил твои слова только не перепутай с англоязычным москальским пропагандистским шлаком, который московская орда распространяет через англоязычную "рашатудей" и через многоязычный канал "спутник"...
показать весь комментарий
16.12.2021 20:47 Ответить
А в Гагаге процесс идет помаленьку. Об массовом убийстве кацапами мирных граждан. Всякие процессы бывают.
показать весь комментарий
16.12.2021 18:21 Ответить
Еще что вам написали в сегодняшней методичке? Жив там крысеныш подвальный, не в курсе?
показать весь комментарий
16.12.2021 18:23 Ответить
для малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата и его хозяина это не приемлемо, бежать кроме как в Фекалистан не куда+ офшоры, киностудии, недвижимость и т.д
показать весь комментарий
16.12.2021 13:43 Ответить
какой там спонсор? террорист!
показать весь комментарий
16.12.2021 13:46 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ УЖЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ НАЧАЛИ УНИЧТОЖАТЬ ВСЕХ РОССИЯН !!!
показать весь комментарий
16.12.2021 15:02 Ответить
Чотириста п"ятдесят лимонів...Піде на доплати бідним нардепам в конвертах...
показать весь комментарий
16.12.2021 16:42 Ответить
На оружие против козломордых свинособак в лаптях ...
показать весь комментарий
16.12.2021 17:07 Ответить
Такое чувство, что у нас Сенат США более проукраинский чем Верховная Рада, ОП, Кабмин, МВД, ГУР и т.д. и тп. Блин... даже мудрый нарид рядом не стоит...
показать весь комментарий
16.12.2021 17:53 Ответить
Это только республиканские сенаторы . Демократы откровенное лайно .
показать весь комментарий
16.12.2021 19:07 Ответить
к сожалению байденята имеют в сенате большинство , а это значит большая вероятность блокирование этого проекта сенаторами от дем партии .
показать весь комментарий
16.12.2021 19:06 Ответить
Московія не просто спонсор тероризму, вона є його організатором, керівником і учасником.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:13 Ответить
.

а в цей час голова ГУР з гогi, аферистом з паРашi, анально дружать та мають один одного

пiд хвiст... можливо, в них i куратори на паРашi однi i тi ж...? а ще ж клубло в жОПi у Зе-чма.

а СБУ?

ЦРУ та НАТО тепер особливо готовi надавати українськiй сторонi розвiдувальну

iнформацію ?

.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:22 Ответить
На жаль, в тексті і в заголовку статті міститься неправда. В дійсності після слів "визначає Росію як державу-спонсор тероризму " в оргиналі додано in the event its forces further invade Ukraine
показать весь комментарий
16.12.2021 21:22 Ответить
Ну, деньги вам без надобности (треть всё равно разворуете, треть потеряете), а вот второе предложение - дельное. Но украинцы и тут "людям доброй воли" подсуропили: Цемаха-то выдали РФ, вместо того, чтобы суду предъявить (вот уж воистину: простота хуже воровства).
показать весь комментарий
16.12.2021 21:59 Ответить
Американські сенатори досягли домовленості щодо розгляду запропонованого республіканцем Тедом Крузом законопроекту про санкції щодо газопроводу "Північний потік - 2"
Голосування з ініціативи має відбутися у верхній палаті Конгресу не пізніше 14 січня, пише газета The Hill.
Як пише видання, Круз і лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер дійшли відповідної угоди після кількох днів переговорів.
У рамках угоди Круз погодився припинити блокувати затвердження десятків кандидатур на різні посади в адміністрації, намагаючись цим домогтися від виконавчої гілки влади запровадження нових обмежувальних заходів проти "Північного потоку - 2".
В результаті Сенат у ніч на суботу зміг схвалити призначення цілого ряду претендентів на різні посади. Зокрема, як уточнює The Hill, верхня палата Конгресу затвердила кількадесят кандидатур на посади послів США в різних країнах.
Щоб документ пройшов, потрібна підтримка 60 сенаторів. Нові санкції стосуватимуться процедур, пов'язаних з будівництвом газопроводу.
показать весь комментарий
19.12.2021 03:08 Ответить
 
 