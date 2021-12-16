Сенаторы США предложили оказать Украине военную помощь на $450 млн и объявить Россию "спонсором терроризма"
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Сенаторы США предложили предоставить в следующем году военную помощь Украине в размере $450 млн и закрепить за Россией статус "государства-спонсора терроризма".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", соответствующая информация опубликована на сайте комитета сената по международным отношениям.
"Поскольку Украина сталкивается с очередным наращиванием российских войск у своих границ и угрозой вторжения в середине января, Соединенные Штаты должны сделать все возможное прямо сейчас, чтобы сдержать Россию и обеспечить Украину поставками и поддержкой, в которых она нуждается, чтобы защитить себя", - цитируются в заявлении слова сенатора Джима Риша.
По словам сенаторов, администрации президента США для сдерживания России необходимо в кратчайшие сроки ввести санкции против проекта газопровода "Северный поток - 2", оказать помощь и укрепить двустороннее оборонное сотрудничество с Украиной.
"Законопроект... утверждает $450 млн иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году... определяет Россию как государство-спонсор терроризма", - говорится в релизе.
Напомним, ранее Агентство АР подтвердило данные WP со ссылкой на американскую разведку о том, что Россия планирует военное наступление на Украину в начале 2022 года. К операции привлекут 175 тысяч военных.
В свою очередь спикер Министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжают наблюдать за передвижением войск РФ у украинской границы, а также фиксируют увеличение их численности.
В Госдепе США заявили, что позиция стран G7 по реагированию на вероятное вторжение РФ в Украину едина. Меры могут быть реализованы очень быстро.
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Кто в оппозиции тот и "чмырит" - это называется политика. (
Убивайте мух, не дожидаясь пока из них начнут делать слонов!
а в цей час голова ГУР з гогi, аферистом з паРашi, анально дружать та мають один одного
пiд хвiст... можливо, в них i куратори на паРашi однi i тi ж...? а ще ж клубло в жОПi у Зе-чма.
а СБУ?
ЦРУ та НАТО тепер особливо готовi надавати українськiй сторонi розвiдувальну
iнформацію ?
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Голосування з ініціативи має відбутися у верхній палаті Конгресу не пізніше 14 січня, пише газета The Hill.
Як пише видання, Круз і лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер дійшли відповідної угоди після кількох днів переговорів.
У рамках угоди Круз погодився припинити блокувати затвердження десятків кандидатур на різні посади в адміністрації, намагаючись цим домогтися від виконавчої гілки влади запровадження нових обмежувальних заходів проти "Північного потоку - 2".
В результаті Сенат у ніч на суботу зміг схвалити призначення цілого ряду претендентів на різні посади. Зокрема, як уточнює The Hill, верхня палата Конгресу затвердила кількадесят кандидатур на посади послів США в різних країнах.
Щоб документ пройшов, потрібна підтримка 60 сенаторів. Нові санкції стосуватимуться процедур, пов'язаних з будівництвом газопроводу.