РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16335 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Война
1 368 8
армия РФ (15366) война (46763) Зеленский (16541) НАТО (8938) Россия (91262) Столтенберг (1412)

Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для РФ, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для РФ, - Столтенберг

Россия должна вернуться в дипломатию и уважать суверенитет Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы призываем Россию вернуться в дипломатию, снизить напряженность и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО продемонстрировало возможность отвечать на агрессивные действия России.

"Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы защищать всех членов Альянса", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Совместная пресс-конференция Зеленского и Столтенберга. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слова, слова... А поставки вооружения заблокировали. Что бы пуйло владимиравич не обиделись.
показать весь комментарий
16.12.2021 11:55 Ответить
Они могут испугаться только неурожая боярышника.
показать весь комментарий
16.12.2021 11:56 Ответить
Та задолбали вы уже со своими "серьезными последствиями и высокой ценой"! Объявите хоть одно конкретно "серьезное последствие и высокую цену". Без конкретики, путин воспринимает это как очередной треп "не о чем".
показать весь комментарий
16.12.2021 11:59 Ответить
Ага, скільки вже було таких "серйозних" наслідків, а ситуація тільки ускладнюється та накаляється. А це тому, що люди чомусь у своїй поведінці замість того, щоб на корню присікти проблему обирають шлях замовчування, затягування, авось одумаються, чи розсосеться, чи пронесе. Так працює жіноча ментальність і як бачимо вона стала домінуючою серед чоловіків теж.А тим часом проблема не зникає вона накопичується, як снігова куля і тоді ті хто каже, що поганий мир краще гарної війни, отримують дуже погану війну..... Після якої настає гарний мир.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:02 Ответить
Эти ****** взяли и испугались,как страшно
показать весь комментарий
16.12.2021 12:30 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2021 12:31 Ответить
Ничего не поменялось в мировозрении кацапов со времен сэсэсэра.
показать весь комментарий
16.12.2021 13:21 Ответить
Такие же серьёзные как и все предыдущие. Разве что уровень озабоченности повысится.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:39 Ответить
 
 