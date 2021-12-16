Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для РФ, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Россия должна вернуться в дипломатию и уважать суверенитет Украины.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы призываем Россию вернуться в дипломатию, снизить напряженность и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену", - сказал Столтенберг.
По его словам, НАТО продемонстрировало возможность отвечать на агрессивные действия России.
"Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы защищать всех членов Альянса", - добавил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Михаил Дужик
показать весь комментарий16.12.2021 11:55 Ответить Мне нравится 4
Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий16.12.2021 11:56 Ответить Мне нравится 1
Vladimir T fd7dc273
показать весь комментарий16.12.2021 11:59 Ответить Мне нравится 3
Eduard Silenko
показать весь комментарий16.12.2021 12:02 Ответить Мне нравится 1
Padross !
показать весь комментарий16.12.2021 12:30 Ответить Мне нравится 2
Прощай немытая раССея
показать весь комментарий16.12.2021 12:31 Ответить Мне нравится 0
Михаил Дужик
показать весь комментарий16.12.2021 13:21 Ответить Мне нравится 0
Андрей Клима
показать весь комментарий16.12.2021 12:39 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...