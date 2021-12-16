Порошенко: Тратить полтора миллиарда бюджетных средств на борьбу с оппозицией, когда враг стоит на границах - это преступление

Власти тратят полтора миллиарда гривен на создание в обход законов Украины собственного пропагандистского медиа-холдинга в то время, когда критически недофинансирована армия, а россияне наращивают эскалацию на границе.

Об этом заявил журналистам в Верховной Раде пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он подчеркнул, что в эфире "переформатированного" для пиара властей телеканала "Рада" за средства налогоплательщиков порочат парламентскую оппозицию и международных партнеров Украины.

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"Три года не повышается денежное довольствие в армии, потому что "нет денег". Сорваны тендеры на закупку горючего, бронежилетов, медицинского, пищевого обеспечения. Говорят – нет денег", – напомнил Порошенко.

"А 320 миллионов на это безобразие у них есть для того, чтобы за счет бюджетных средств поносить оппозицию, поносить лидеров оппозиции, поносить наших международных партнеров. Я уверен в том, что сейчас совершается преступление", - отметил Порошенко.

"Я уверен, что подобные средства должны проходить через сессионный зал на утверждение сметы. Через бюджетный комитет, через подпись как изменения в законе", – убежден пятый Президент.

"Расходовать больше миллиарда на русскоязычный телеканал ДОМ, который был предусмотрен для того, чтобы вещать на оккупированные территории. Вместо этого в нарушение закона о языке, закона о телевидении русскоязычный пророссийский контент распространять на всю территорию Украины – это безумие", – считает Порошенко.

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Он подчеркнул, что власти пытаются за счет налогоплательщиков спасти собственный рейтинг после многочисленных скандалов.

"В этих условиях полтора миллиарда тратить без тендеров Прозорро, не покрыв первоочередные расходы, когда враг стоит у наших границ, тратить на то, чтобы бороться с оппозицией. И таким образом пытаться хоть как-то удержать свой рейтинг, разрушенный всяческими "Гогилашвили", " друзьями президента", или из-за этих полетов, этих оффшоров Pandora Papers, или "вагнергейт". И мы сейчас знаем уже механизм слива информации. Пытаться переключить внимание – это преступление", – подчеркивает Порошенко.

"И оппозиция, и наши международные партнеры точно этого не допустят", – резюмирует пятый президент.