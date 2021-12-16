Порошенко: Тратить полтора миллиарда бюджетных средств на борьбу с оппозицией, когда враг стоит на границах - это преступление
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Власти тратят полтора миллиарда гривен на создание в обход законов Украины собственного пропагандистского медиа-холдинга в то время, когда критически недофинансирована армия, а россияне наращивают эскалацию на границе.
Об этом заявил журналистам в Верховной Раде пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он подчеркнул, что в эфире "переформатированного" для пиара властей телеканала "Рада" за средства налогоплательщиков порочат парламентскую оппозицию и международных партнеров Украины.
"Три года не повышается денежное довольствие в армии, потому что "нет денег". Сорваны тендеры на закупку горючего, бронежилетов, медицинского, пищевого обеспечения. Говорят – нет денег", – напомнил Порошенко.
"А 320 миллионов на это безобразие у них есть для того, чтобы за счет бюджетных средств поносить оппозицию, поносить лидеров оппозиции, поносить наших международных партнеров. Я уверен в том, что сейчас совершается преступление", - отметил Порошенко.
"Я уверен, что подобные средства должны проходить через сессионный зал на утверждение сметы. Через бюджетный комитет, через подпись как изменения в законе", – убежден пятый Президент.
"Расходовать больше миллиарда на русскоязычный телеканал ДОМ, который был предусмотрен для того, чтобы вещать на оккупированные территории. Вместо этого в нарушение закона о языке, закона о телевидении русскоязычный пророссийский контент распространять на всю территорию Украины – это безумие", – считает Порошенко.
Он подчеркнул, что власти пытаются за счет налогоплательщиков спасти собственный рейтинг после многочисленных скандалов.
"В этих условиях полтора миллиарда тратить без тендеров Прозорро, не покрыв первоочередные расходы, когда враг стоит у наших границ, тратить на то, чтобы бороться с оппозицией. И таким образом пытаться хоть как-то удержать свой рейтинг, разрушенный всяческими "Гогилашвили", " друзьями президента", или из-за этих полетов, этих оффшоров Pandora Papers, или "вагнергейт". И мы сейчас знаем уже механизм слива информации. Пытаться переключить внимание – это преступление", – подчеркивает Порошенко.
"И оппозиция, и наши международные партнеры точно этого не допустят", – резюмирует пятый президент.
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Трусливость - характерная черта всех упоротых сектантов.
Это я к вашей любимой порохоботской теме, называть "зебилами" всех, кто против вашего фюрера.
Когда ты овчарке даешь команду "фас" на какого-то человека, то собака бросается на человека потому, что "испытывает к нему лютую ненависть" или потому, что ты команду дал?
Вот так же и Зеленский по отношению к Порошенко. Но за 2 года президентства этого недоразумения, реального конкурента, кроме Порошенко у Зеленского не появилось. И тогда ненависть стала уже личной, т.к. "президентство" очень даже понравилось клоуну и терять его он не собирается.
А по поводу "пояснить против Порошенко", вот тебе ссылочка и посмотри что человек сделал в нищей и сгнившей от коррупции Грузии, а потом сравни с тем, что делал Пэтя.
https://www.youtube.com/watch?v=UxoTQieQDs8
И не надо дешевых и дебильных манипуляций. Когда я сравниваю страны, я сравниваю однотипные сущности, тогда как килограмм и километр - являются сущностями принципиально разными.
Вот смотри, железо-бетонное обоснование:
Порошенко хрестоматийный олигарх. Он 25 лет цинично совмещает крупный бизнес и государственную службу, что прямо запрещено законодательством Украины. И не только Украины, а и законодательством любого цивилизованного государства. Запрещено просто потому, что, независимо от характера личности, не возможно быть чиновником и не пользоваться этим статусом для лоббирования своих бизнес-интересов. Равно как имея в своей бизнес-империи медиа-активы, не возможно не использовать их для продвижения своих политических интересов.
В случае с Петром конфликт интересов на столько очевиден, что просто нелепо запрашивать ещё какие-то обоснования. Тему о его прямой коллаборации с режимом Януковича можно даже упустить.
Но у тебя ведь от этого всего нигде даже не ёкнет. Не так ли? Где-то на подкорке твоего сознания, шоколадной глазурью написано сокровенное- армовира, спас страну… почти поднял с колен.))
За зебобиков не скажу, но 85% граждан Украины на прошлых выборах были уверены, что Порошенко не заслуживает переизбрания и голосовали за других кандидатов. А когда выбор сузился до двух фамилий, итог был предрешён.
Перманентное «зубожiння» это наш украинский народный мем.)) А «зрадофилы» неотъемлемая часть социума. Сегодня просто пришла очередь порохоботов зрадофильствовать.
"Это я к вашей любимой порохоботской теме, называть "зебилами" всех, кто против вашего фюрера"
Т.е. называть всех порохоботами - это нормально, а зебилами низзя.
А как бы вам понравилось - зеботами?
А вашего найвеличнішого можно тоже фюрером называть или как?
«Зебил»- термин, который мог бы быть точной калькой предыдущего термина, если бы использовался по целевому назначению. То есть, если бы зебилами называли исключительно активных, убеждённых сторонников Зеленского. Но вы используете его в дискуссии с любым оппонентом, поэтому он полностью утратил своё содержание. И выглядит примерно как «сам дурак». Ил так же нелепо, как «агент кремля».
"Порохоботами" я называю не ВСЕХ, а только тех, кто к месту и не к месту рекламирует Пэтю.
Могу привести массу ваших постов, где вы это делаете. А вы можете привести хоть один мой пост, где я восхваляю Зеленского? Какие у вас основания называть меня "зебилом"? Так, как вы, простите, засунете язык в жопу и ничего не ответите на этот вопрос, то я отвечу за вас: Зебилами вы называете всех тех, кто пишет о вашем фюрере нелицеприятную правду. А т.к. контраргументов у вас - ноль, то как все упоротые, вы сразу переходите на личности, пытаясь причислить собеседника к поклонникам клоуна.
Украина же парламентско-президентское государство
А можно поподробнее о растратах и вранье?
А то я скажу про вас, что мне известно, что вы вор и насильник .
Ну так как вы говорите, без всяких доказательств...
А что там с зюзиными оффшорами и аппартаментами в Крыму?
Перечислять можно долго и нудно.
А вишенка на торте - срыв операции по вагнеровцам?
Все это фиксируется и как-только банда отойдет от власти накроет их снежным обвалом.
Вот поэтому и мечут икру в турборежиме
Тот, который куем по роялю - это кто?
Как называется?
Они ж за это голосовали? Нет?