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НАТО не должно ничего делать для Украины, потому что мы не являемся членами Альянса, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАТО не должно ничего делать для Украины, потому что мы не являемся членами Альянса, - Зеленский

НАТО оберегает только страны-члены Альянса, в то же время Украина является форпостом.

Об этом президент Зеленский заявил во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.

"Если может быть эскалация, о которой все говорят, и иногда соседи (РФ. - Ред.) запугивают государства ЕС, пытаются запугать Украину. Это выглядит достаточно провокационно и опасно. Поэтому вы говорите, что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего. Если не устоит наша армия, то НАТО должно всем своим странам", - отметил президент.

По его словам, НАТО оберегает именно страны-члены Альянса.

"А сегодня форпост такой – Украина, которая не является членом НАТО", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для РФ, - Столтенберг

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
От пі#ар Зелений!!! Мав би казати що НАТО має вибивати ворога з теріторії України так як Україна відмовилась від ядерної зброї й обіцяли захист!!!
Але Лох-"янєлох" зрадник!
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16.12.2021 12:02
+10
ЗЕ-шоблу надо гнать из власти ссанными тряпками!!!
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16.12.2021 12:04
+9
нет гогилашвили - нет подвоза дури... нет подвоза дури - начинает колотить... начинает колотить - мозги отключаются... а безмозглый не может управлять...
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16.12.2021 12:10
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От пі#ар Зелений!!! Мав би казати що НАТО має вибивати ворога з теріторії України так як Україна відмовилась від ядерної зброї й обіцяли захист!!!
Але Лох-"янєлох" зрадник!
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16.12.2021 12:02 Ответить
ага
мог бы напомнить что НАТО вместе с РФ разоружили Украину за обещания..
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16.12.2021 12:05 Ответить
опять НАКУРИЛСЯ ?
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16.12.2021 12:37 Ответить
меморандум - Гугл - читать(и больше не бздеть такой бред - никто не обещал, а бумажка эта как раз то шо озаботились и даже глубоко озадачились - они свою часть выполнили)
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16.12.2021 12:41 Ответить
Кацап маэчню (бред) несеш ти й 90% кацапойдних нашваберників.
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16.12.2021 19:05 Ответить
П. С.
путин-*****.
РФ - фашисская страна террорист.
Кацап - раб ***********.
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16.12.2021 19:06 Ответить
нато уже не то
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16.12.2021 22:12 Ответить
Ще зможуть вжарити московитам по повній. Не сцять.
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17.12.2021 21:03 Ответить
ЗЕ-шоблу надо гнать из власти ссанными тряпками!!!
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16.12.2021 12:04 Ответить
Папудало что-то перепутало. И это «что-то» - все. В итоге имеем, что папудало все перепутало.
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16.12.2021 12:07 Ответить
#імпічмент зраднику, брехуну недолугому В. Зєлєнскому!!!
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16.12.2021 12:08 Ответить
нет гогилашвили - нет подвоза дури... нет подвоза дури - начинает колотить... начинает колотить - мозги отключаются... а безмозглый не может управлять...
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16.12.2021 12:10 Ответить
А под дурью мозги не отключаются? "начинает колотить - мозги отключаются" предпосылка не верная, а вот концовка привильная мозгов там и с дурью нет и без дури нет.
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16.12.2021 14:59 Ответить
- " й іноді сусіди (РФ. - Ред.) залякують держави ЄС Джерело: https://censor.net/ua/n3305564 Ти, НедопреЗЕдент,хоча б раз зможеш країну агресора назвати прямо- росія! То сусіди,то та сторона. Сцикло ти ЗЕлене!😡 Тролятвоюмать!🤬
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16.12.2021 12:12 Ответить
Вазелин, я так понимаю ,что если бы украинские патриоты тебя не сдерживали, ты бы уже давно (ещё в 2019) сдал Украину рашке и с великим удовольствием вступил вместо НАТО - в ТС , ЕАЭС в ШОС и в другое разное рашистское гавно. А что удобно, и сватов снимать и бабло на корпоративах и на квнах рубать и никакой тебе войны и почёт и уважение от плешивого. Гнилые вы все апельсины слуги!
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16.12.2021 12:12 Ответить
та в нього ніхто нікому нічого не винен...
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16.12.2021 12:13 Ответить
а зрадники ,та прорашистскі "слуги" при владі в Україні мають зробити все,щоб Україна так і не була в НАТО
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16.12.2021 12:17 Ответить
Зеля і так все зробив для цього.
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16.12.2021 12:20 Ответить
Украина, это друг и добровольный партизан НАТО на границе России.
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16.12.2021 12:36 Ответить
нелох это надолго.А мне одной только кажется что на всю жизнь
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16.12.2021 12:38 Ответить
Да это звиздец какой то...представляете ,как это перевели...
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16.12.2021 12:39 Ответить
он просто дурак,а это неисправимо
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16.12.2021 19:20 Ответить
цитаты величайшего
https://www.facebook.com/100014210653255/videos/245826520840224
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16.12.2021 12:42 Ответить
Генератор случайных слов
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16.12.2021 12:47 Ответить
Що воно меле?
Должен-недолжен, нужно уметь договариваться.
Политика это не соревнование в словоблудии, а нахождение взаимовыгодных схем сотрудничества.
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16.12.2021 13:36 Ответить
а як воно 20 років вирощувати лемінгів, якім похvй на державу, похvй на українську мову, похvй на державні інституцію, а тепер намагатися зберегти єдність та легітимність в очах народу?
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16.12.2021 14:01 Ответить
І що це було? Журналісти, поскладайте слова цього анальфабета правильно і тоді лише друкуйте.
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16.12.2021 14:17 Ответить
Президент Украины предатель?
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16.12.2021 15:47 Ответить
 
 