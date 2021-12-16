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Украина имеет право защищать себя. Поддержка со стороны НАТО не представляет угрозы для России, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина имеет право защищать себя. Поддержка со стороны НАТО не представляет угрозы для России, - Столтенберг

НАТО поддерживает Украину в стремлении защищать себя от российской агрессии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"НАТО поддерживает Украину. Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексии Россией Крыма. Украина имеет право защищать себя. НАТО будет оказывать вам поддержку... Поддержка НАТО Украины не является угрозой для России. Украина имеет право выбирать свои меры безопасности", – отметил он.

Столтенберг в очередной раз добавил, что решение о том, может ли Украина присоединиться к НАТО, будет приниматься только Украиной и членами Альянса.

Также читайте: НАТО не должно ничего делать для Украины, потому что мы не являемся членами Альянса, - Зеленский

Автор: Наталя Джума
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Серьезное заявление. Мощное. Мог бы еще добавить что 2Х2=4.
Уверен, что после такого заявления путин точно отведет войска от границы.
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16.12.2021 12:05 Ответить
Меркель у травні поточного року заблокувала передачу Україні зброї. І йдеться не про допомогу з Німеччини, яка, як відомо, уперто вважає ризикованим та недоцільним відправлення своєї зброї Києву. Йдеться про зброю зі США та Литви - 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 та комплекси протидії дронам EDM4S-UA, які були оплачені Україною ще на початку 2021 р. через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

Таким чином, Меркель блокувала не просто допомогу, а законним чином оформлену угоду, позбавляючи Київ зброї, за яку він уже сплатив. При цьому канцлер спромоглася переконати і Нідерланди підтримати її вето, щоб Німеччина не виглядала єдиним противником посилення України. https://www.dsnews.ua/ukr/world/nizvergnut-mutti-otkuda-rastut-nogi-u-istorii-oboronnymi-pakostyami-dlya-ukrainy-14122021-445785

PS. У травні Меркель заблокувала передачу Україні зброї, а 22 серпня Зеленський нагородив Меркель орденом Свободи «За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-німецького міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України».
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16.12.2021 12:06 Ответить
А що мала робити професійна російська шпигунка у цій справі. Невже озброювати ворога?
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16.12.2021 12:15 Ответить
Для Зе це заслуговує нагороди.
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16.12.2021 12:15 Ответить
NATO В КОЖНУ УКРАИНСЬКУ ХАТУ!!!
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16.12.2021 12:08 Ответить
НАТО підтримує Україну. Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексії Росією Криму. Україна має право захищати себе. НАТО буде надавати вам підтримку...Підтримка НАТО України не є загрозою для Росії. Україна має право вибирати свої заходи безпеки", - зазначив він. завербована рашистом Меркель ,котра заблокувала поставки Україні зброї і вступ до НАТО своїми діями доказала цілому світові,що В НАТО сидять конкретні брехуни
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16.12.2021 12:09 Ответить
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16.12.2021 12:15 Ответить
"Підтримка НАТО України не є загрозою для Росії"...припиніть вже вибачатися перед цими агресивними дегенератами!
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16.12.2021 12:20 Ответить
А вдруг в Газпром позовут?)
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16.12.2021 12:55 Ответить
Поддержка?Ребята пустозвоны,да вы даже поставку КУПЛЕННОГО нами оружия умудрились заблокировать.
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16.12.2021 12:54 Ответить
 
 