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Украина имеет право защищать себя. Поддержка со стороны НАТО не представляет угрозы для России, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
НАТО поддерживает Украину в стремлении защищать себя от российской агрессии.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
"НАТО поддерживает Украину. Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексии Россией Крыма. Украина имеет право защищать себя. НАТО будет оказывать вам поддержку... Поддержка НАТО Украины не является угрозой для России. Украина имеет право выбирать свои меры безопасности", – отметил он.
Столтенберг в очередной раз добавил, что решение о том, может ли Украина присоединиться к НАТО, будет приниматься только Украиной и членами Альянса.
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Уверен, что после такого заявления путин точно отведет войска от границы.
Таким чином, Меркель блокувала не просто допомогу, а законним чином оформлену угоду, позбавляючи Київ зброї, за яку він уже сплатив. При цьому канцлер спромоглася переконати і Нідерланди підтримати її вето, щоб Німеччина не виглядала єдиним противником посилення України. https://www.dsnews.ua/ukr/world/nizvergnut-mutti-otkuda-rastut-nogi-u-istorii-oboronnymi-pakostyami-dlya-ukrainy-14122021-445785
PS. У травні Меркель заблокувала передачу Україні зброї, а 22 серпня Зеленський нагородив Меркель орденом Свободи «За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-німецького міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України».