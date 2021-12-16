Украина имеет право защищать себя. Поддержка со стороны НАТО не представляет угрозы для России, - Столтенберг

НАТО поддерживает Украину в стремлении защищать себя от российской агрессии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"НАТО поддерживает Украину. Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексии Россией Крыма. Украина имеет право защищать себя. НАТО будет оказывать вам поддержку... Поддержка НАТО Украины не является угрозой для России. Украина имеет право выбирать свои меры безопасности", – отметил он.

Столтенберг в очередной раз добавил, что решение о том, может ли Украина присоединиться к НАТО, будет приниматься только Украиной и членами Альянса.

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