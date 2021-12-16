РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17764 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
5 747 5
ВР (28728) внеочередное заседание (262) телевидение (855) Железняк Ярослав (337) телеканал Рада (16)

Трансляцию канала "Рада" вернут к предыдущему виду: программы, которых не должно быть, не будут транслироваться, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Трансляцию канала

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, о чем сегодня договорились на заседании руководителей фракций у спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам Железняка, на совещании поднимались два вопроса.

"Первое, это ситуация с внеочередным заседанием по ФОПам. Так сложилось, что была внесена 151 подпись народных депутатов, но 11 из них отозвали свои подписи. Соответственно, проходила дискуссия можно ли добавить подписи других депутатов. Решили, что будут добирать подписи. Когда будет внеочередное заседание – пока непонятно. Но выглядит так, что потенциала там немного", - отметил нардеп.

Он сообщил, что вторым вопросом на совещании у Стефанчука обсуждали ситуацию с телеканалом "Рада".

Также читайте: Порошенко: Тратить полтора миллиарда бюджетных средств на борьбу с оппозицией, когда враг стоит на границах - это преступление

"Подняли вопрос о том, чтобы убрать эту позорную студию (в кулуарах Верховной Рады. – Ред.). Ее уберут. … Также обсуждали освещение работы Верховной Рады, как они вчера прервали (трансляцию заседания ВР. – Ред.), в нарушение постановления Верховной Рады Рады. Сейчас вернут трансляцию канала "Рада" к тому виду, каким она должна быть согласно постановлению - полная трансляция заседания Верховной Рады и брифингов. А те программы, которых не должно быть, не будут транслироваться", - добавил политик.

Напомним, 15 декабря стало известно, что на обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. Сам телеканал утверждает, что не имеет отношения к этому видеоролику. Среди вовлеченных в "обновление" канала - скандальный политтехнолог Владимир Петров, который в 2013-м писал, что "Я ваш Майдан в рот е#ал".

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не хватает Зеле зелеботов, вот и цепляется за ЗМИ. А тут в "Раде" он собрал всю королевскую конницу и всю королевскую рать, чтобы свой авторитет хоть немножко собрать.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:16 Ответить
Боротьба з кремлівськими реваншистами триває !!!)))
показать весь комментарий
16.12.2021 12:24 Ответить
И это правильно!!! Нех за мнаши налогоплательщиков деньги рекламировать всякую ЗЕ-мразоту!!!
Пусть валят на свой канал со своей дебильной аудиторией - Квартал-TV!!!
показать весь комментарий
16.12.2021 12:48 Ответить
Підняли питання про те, щоб прибрати цю ганебну студію ( Джерело: https://censor.net/ua/n3305567

зачем , когда надо просто поменять руководителей.
Я предлагаю на главреда Романа Цимбалюка, он показал свой профессионализм во время работы в раше и против него даже возбудили там дело . И убрать из студии журналистов с антимайдановским шлейфом
показать весь комментарий
16.12.2021 13:08 Ответить
Она там действительно не нужна. Нет смысла превращать канал Рада в очередное шоу. Транслировали заседания Рады? Транслировали. Что еще нужно? Любой канал, созданный властью, при возможности будет пиарить эту самую власть - чудес не бывает.
показать весь комментарий
16.12.2021 13:43 Ответить
 
 