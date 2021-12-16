РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17764 посетителя онлайн
Новости Экономика
6 257 44
ВР (28728) предприниматели (1231) Тимошенко (24577) внеочередное заседание (262)

Некоторые "слуги народа" под давлением ночью отозвали подписи за проведение сегодняшнего внеочередного заседания ВР по ФОПам, - Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Некоторые

Сегодня ночью некоторые депутаты от "Слуги народа" отозвали свои подписи за проведение внеочередного заседания ВР по ФОПам.

Об этом в интервью журналистам в Раде сказала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ночью со вчерашнего дня на сегодняшний под давлением несколько депутатов ВР от "Слуги народа" отозвали свои подписи под тем, чтобы провести внеочередное заседание. Представьте, власть работала ночью, чтобы заставить отозвать подписи. И чтобы сегодня не хватило подписей за проведение внеочередного заседания, чтобы спасти малых предпринимателей. Сейчас в ВР был большой скандал, потому что по регламенту не имели права разрешать отзывать эти подписи, не имели права сегодня снимать внеочередное заседание, посвященное ФОПам", - отметила она.

По словам Тимошенко, оппозиция на заседании лидеров фракций у спикера ВР Руслана Стефанчука заставила вернуться к этому вопросу, чтобы указанные подписи были учтены.

"Сейчас в сессионном зале идет процесс дособрания 11 подписей депутатов, чтобы именно сегодня можно было провести внеочередное заседание и вернуть ФОПам право работать", - добавила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не слышишь ФОПов - теряешь рейтинг": предприниматели пикетировали Раду с требованием сохранения "упрощенки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Да какие там слуги народа! Биомусор, собранный по помойкам Кривого Рога , да еще и под кайфом.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:22
+10
так саме злодії вночі й роблять свої злодійські справи...
показать весь комментарий
16.12.2021 12:21
+8
Ти тупий, ілі гдє? Яке відношення має прізвище до розуму?
показать весь комментарий
16.12.2021 12:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так саме злодії вночі й роблять свої злодійські справи...
показать весь комментарий
16.12.2021 12:21 Ответить
Да какие там слуги народа! Биомусор, собранный по помойкам Кривого Рога , да еще и под кайфом.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:22 Ответить
Ну, это легко объяснить. Если котлета ночью притиснет слугу своим задом, тут откажешься и от родной мамы, не то что от подписи.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:25 Ответить
Юля-барабанщица.

показать весь комментарий
16.12.2021 12:28 Ответить
Звісно. кацапу максимці більш до смаку поцани, які грають пісюнами на фоно.
показать весь комментарий
16.12.2021 14:37 Ответить
Подібне лікують подібним,або клин клином вибивають...ФОПам потрібно скинутись і запропонувати більше,ніж,згідно градаціі матеріальних заохочень Богдана вони втратять через свій підпис..."Слуги" це просто політична проституція в чистому вигляді,готові продатися,як казав Зєля,з будь якої сторони...Як же інакше,його взяли буквально зі смітника,де він збирав фляшки і посадили в нардепівське крісло...Тому для нього це час заробітчанства,неповторимий і обмежений в часі,тому він продаватиме все і всіх,включаючи себе...
показать весь комментарий
16.12.2021 12:34 Ответить
Мастер-клас від Юлі як швидко підвищити власний рейтинг за рахунок недолугої зе-команди
Браво!
UPD. ЗЕ-дебілам: продовжуйте і далі виконувати дурнуваті вказівки ГетьШмонцева...
показать весь комментарий
16.12.2021 12:37 Ответить
Вона розумніша за всю їхню шоблу.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:41 Ответить
Та да... Особливо якщо згадати як швидко вона з Капительман перетворилася на Тимошенко - зачитаєся її біографією.
показать весь комментарий
16.12.2021 12:49 Ответить
Ти тупий, ілі гдє? Яке відношення має прізвище до розуму?
показать весь комментарий
16.12.2021 12:58 Ответить
Шо ж ти за уйобок такий?
На, їж, не вдавися:
https://newsua.one/opinion/yulya_-chast-1.html
показать весь комментарий
16.12.2021 13:35 Ответить
За уйобка потрапляєш ло чорного списку.
показать весь комментарий
16.12.2021 13:46 Ответить
А тебе куди засунути? За "тупого", га, копійчаний?
Читай статтю-розслідування, а потім вже цвірінькай..
показать весь комментарий
16.12.2021 13:55 Ответить
Ти сам розслідував чи з шоколадним?
показать весь комментарий
16.12.2021 15:13 Ответить
люди упороті з каструлею на голові. Вони вірять в те, що їм показують по зомбоящику. Що таке розум - вони і думки не мають, бо і розуму не мали ніколи.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:42 Ответить
Ну у неї хоч біографія є, а не відео у тік-току як у слуг. Чи ганебні фото в соціальних мережах.
показать весь комментарий
16.12.2021 14:09 Ответить
Для мене більш важлива її політична діяльність ніж прізвище. Непогано було б щоб на виборах усі керувались саме цим методом.
показать весь комментарий
16.12.2021 14:22 Ответить
Читайте уважніше ТЕ, під чим ви постите свою думку, щоб не виглядати м'яко кажучи... смішним
показать весь комментарий
16.12.2021 14:34 Ответить
От ти звиздун сраноротий! Ніколи ЮТ не носила прізвище Капітельман.
показать весь комментарий
16.12.2021 14:39 Ответить
Думаю їй не потрібно підвищувати власний рейтинг. Він і так зростає з кожним днем. Вона ж в опозиції до зелені з першого дня.
показать весь комментарий
16.12.2021 14:05 Ответить
Далеко не завжди вона в опозиції, погугліть стовідсоткові голосування Матьківщиною у тандемі з ЗЕ-зграєю.
показать весь комментарий
16.12.2021 14:31 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2021 14:45 Ответить
Засунь свою "картінку" собі у дупу та почитай її іншу, завуальовану історію життя: https://newsua.one/opinion/yulya_-chast-1.html
показать весь комментарий
16.12.2021 14:54 Ответить
Добре, що в тебе шоколадом залита та нічого не проходить.
показать весь комментарий
16.12.2021 15:15 Ответить
Це краще ніж закупорена зеленою пліснявою, разом із мізками.
показать весь комментарий
16.12.2021 21:39 Ответить
Я Вам більше скажу, вона їм навіть свій законопроект запропонувала для зниження ціни на газ, хоч зелень це і проігнорувала. Бути в опозиції, але десь коступатись своїм принципам щоб не нашкодити держави, це заслувовує на повагу.
показать весь комментарий
17.12.2021 12:02 Ответить
Це набагато краще ніж майстер-клас від зелених як за короткий період знищити країну та значно знизити рівень життя пересічних українців.
показать весь комментарий
16.12.2021 14:19 Ответить
доставка конвертов с баблом в Киеве работает круглосуточно)))) да депутаты))) ? развезли и порешали все вопросы
показать весь комментарий
16.12.2021 12:57 Ответить
ku*wa, та дайте цим ФОП-ам проср@тися! Щоб запам'ятали їхні баранячі голови. Бо ж вони майже нам 100% голосували за блаЗЄнських, отже схвалюють будь-які ваші дії
показать весь комментарий
16.12.2021 12:58 Ответить
їхні баранячі голови не запам'ятають, їм тільки через дупу може дійти
показать весь комментарий
16.12.2021 15:29 Ответить
Мышиная возня...
показать весь комментарий
16.12.2021 12:58 Ответить
регламент, для того и посадили своего чтобы ложить на регламент
показать весь комментарий
16.12.2021 13:04 Ответить
А чем их ночью давили конкретно? Прессом, бульдозерами, фаллоимитаторами, или деньгами? ))
показать весь комментарий
16.12.2021 13:22 Ответить
Может пришло время переименовать часть Депутатов в ПростиП***ров?
показать весь комментарий
16.12.2021 13:24 Ответить
Постійний тиск та викручування з країни останніх соків в власних інтересах, це типова ситуація зеленої влади. Для них це нормально.
показать весь комментарий
16.12.2021 14:02 Ответить
А не має так бути. Влаштували в країні справжній тарифний геноцид і жирують за наш кошт, поки ми ледь виживаємо, а бізнес гине.
показать весь комментарий
16.12.2021 14:17 Ответить
Ну хоч хтось з опозиції не мовчить. А то звикли тільки робити вигляд апонентів, а потім відкати між собою ділити. Доречі, завдяки саме Юлі і кризова ситуація в енергетичній сфері стала відома.
показать весь комментарий
16.12.2021 14:14 Ответить
Юлєфобське бидло це не "колише". 😎
показать весь комментарий
16.12.2021 14:48 Ответить
Ви жополизЗЕ? ЧИ як вас там ще можна назвати, щоб ви заспокоїлись вже.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:44 Ответить
ничего дед мороз придёт и подарки принесёт
показать весь комментарий
16.12.2021 15:21 Ответить
подарунків нема і не буде. Може тільки неприємні. З цією владою тільки неприємні подарунки можуть бути( нажаль.
показать весь комментарий
19.12.2021 19:45 Ответить
Заявление депутата "слуг урода": "Находясь по давлением от завала корабельными соснами, отзываю свю подпись!"
показать весь комментарий
16.12.2021 15:35 Ответить
 
 