Агрессором является Россия. НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь, - Столтенберг

НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь, а Россия является агрессором и должна изменить поведение.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Агрессором является Россия. Россия применила военную силу против Украины, незаконно аннексировав часть Украины, Крым, в 2014 году, и продолжает дестабилизировать Восточную Украину. Сейчас мы видим значительное, сильное наращивание военного потенциала в и вокруг Украины войсками, вооруженными подразделениями, боевыми танками, большим количеством передового оборудования, что абсолютно неоправданно и подрывает безопасность Украины и безопасность Европы. Поэтому Россия должна изменить поведение, Россия должна изменить курс", - сказал Столтенберг.

Он заверил, что НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет право защищать себя. Поддержка со стороны НАТО не представляет угрозы для России, - Столтенберг

"Мы не пойдем на компромисс по праву Украины выбирать свой путь, мы не пойдем на компромисс по поводу права НАТО защищать всех союзников с НАТО и компромисс по поводу того, что НАТО имеет партнерство с Украиной, которое важно для Украины как суверенной нации и НАТО как альянса 30 демократий, который имеет право тесно сотрудничать с близким партнером как Украина. Наше сотрудничество с Украиной оборонное", - отметил генсек.