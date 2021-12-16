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Агрессором является Россия. НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Агрессором является Россия. НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь, - Столтенберг

НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь, а Россия является агрессором и должна изменить поведение.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Агрессором является Россия. Россия применила военную силу против Украины, незаконно аннексировав часть Украины, Крым, в 2014 году, и продолжает дестабилизировать Восточную Украину. Сейчас мы видим значительное, сильное наращивание военного потенциала в и вокруг Украины войсками, вооруженными подразделениями, боевыми танками, большим количеством передового оборудования, что абсолютно неоправданно и подрывает безопасность Украины и безопасность Европы. Поэтому Россия должна изменить поведение, Россия должна изменить курс", - сказал Столтенберг.

Он заверил, что НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет право защищать себя. Поддержка со стороны НАТО не представляет угрозы для России, - Столтенберг

"Мы не пойдем на компромисс по праву Украины выбирать свой путь, мы не пойдем на компромисс по поводу права НАТО защищать всех союзников с НАТО и компромисс по поводу того, что НАТО имеет партнерство с Украиной, которое важно для Украины как суверенной нации и НАТО как альянса 30 демократий, который имеет право тесно сотрудничать с близким партнером как Украина. Наше сотрудничество с Украиной оборонное", - отметил генсек.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
Сколько миллионов украинцев погибли от рук НАТОвских "агрессоров"?
А от объятий "братского" русского народа?
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16.12.2021 12:38
+16
шас бояри жахне й поки на бутилці буде сидіти придумає...)))
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16.12.2021 12:46
+11
Не стесняйтесь. "Цифры в студию!"
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16.12.2021 12:41
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Сколько миллионов украинцев погибли от рук НАТОвских "агрессоров"?
А от объятий "братского" русского народа?
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16.12.2021 12:38 Ответить
Не стесняйтесь. "Цифры в студию!"
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16.12.2021 12:41 Ответить
шас бояри жахне й поки на бутилці буде сидіти придумає...)))
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16.12.2021 12:46 Ответить
ТОГДА РАЗБЕРИТЕСЬ В СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.12.2021 12:39 Ответить
по поводу права Украины выбирать свой путь ...
А по пути: "НАТО имеет право отказать" тоже не пойдете?
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16.12.2021 13:31 Ответить
А шо? Тебе ***** вонючее больше нравится?
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16.12.2021 15:10 Ответить
Из чего это видно?
Не люблю "хитросделанных" друзей, ********* в давние времена был хитросделанным другом. И что получили теперь.
Нам не дают горантий вступления в ЕС и НАТО, но и не отказывают, иначе мы начнем искать союзы с другими странами.
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16.12.2021 15:43 Ответить
С какими странами вы предлагаете искать союзы? Ну кроме ЕС и НАТО, свинособакия отпадает, значит зимбабве или Берег Слоновой Кости?
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16.12.2021 16:36 Ответить
только без оскорблений животных, они ничего плохого людям не делают
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16.12.2021 18:07 Ответить
С *********** всё понятно, поляки уже раз нас продали тому же **********.
Можно начать с Турции. Тем более, что они ищут с кем можно создать свою коалицию.
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17.12.2021 13:15 Ответить
И когда же поляки нас продали? Просветите
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17.12.2021 17:30 Ответить
В 1654г. Войско Запорожское подписало мир и дружбу.
А в 1686г. за 146 тысяч рублей, поляки продали Киев ...
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17.12.2021 17:39 Ответить
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ВСЁ ЧТО ОНО ДАЁТ РОССИИ - ОНА ВСЁ ПОРТИТ !!!
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16.12.2021 13:56 Ответить
Что вы зациклились НАТО НАТО -- ЕС ЕС
Нужно делать то что надо Украине
Если сделаем Украину самодостаточной
Сами придут ЕС И НАТО
Почему Великобритания вышла из ЕС ?
Не меняла свою валюту ?
Кроме ЕС есть ещё много стран Япония эмираты Китай и т.д.
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16.12.2021 13:58 Ответить
Так то ж работать нужно!
Мы ждем, пока прилетят инопланетяне и за нас всё сделают.
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16.12.2021 15:44 Ответить
ПУТИН НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ КРОМЕ СВОЕГО ЛИЧНОГО !!! ОН ОДИН НА ЛЬДИНЕ !!!
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16.12.2021 13:59 Ответить
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції із президентом України Єнсом Столтенбергом Джерело: https://censor.net/ua/n3305571
Ех, Богу би у вуха ваші слова, ЦН.
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16.12.2021 14:06 Ответить
невже це правда? ми не проти!
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16.12.2021 18:09 Ответить
Украіна має другий шанс ( у 1991 - недопрацювали ) за довги 350 роки позбавитись колоніального статусу і стати незалежною , рефія так озвірячилась на весь світ , що ТЕПЕР весь світ готовий ПІДТРИМАТИ Україну !!! Слава Україні , Слава ВСУ !!!
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16.12.2021 16:25 Ответить
Столтенберг! Дайте в аренду Меркавы или Абрамсы которые раскатают и перемелят путинскую орду в пыль.
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16.12.2021 18:22 Ответить
Абрамсы надо с нуля осваивать в войсках: пусть лучше дадут парочку миллиардов долларов на срочное производство 800 танков на заводе в Харькове и на закупку систем американских ПВО "Патриот".
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17.12.2021 06:06 Ответить
У нас буде все від НАТО, все, тільки на це все кацапів не вистарчить. Ця орда думає що це на Грозний напасти. І на спаскій зірка впаде від потужного удару українців. ********* про це не думає?
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16.12.2021 20:22 Ответить
ні, не треба забруднюватися на їх бутафорські скляні зірки, вони нам не потрібні, хай лізуть з нашої землі
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16.12.2021 20:34 Ответить
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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16.12.2021 20:53 Ответить
Так эти вопросы так и ставятся, а толку ноль. Нас в нато и тем более в ес никто не ждёт, а этот вечный чёс нацелен не на наше членство, а просто чтоб путлера подраконить.
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17.12.2021 07:55 Ответить
Такой сильной озабоченности мир ещё не видывал
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17.12.2021 08:23 Ответить
 
 