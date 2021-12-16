Агрессором является Россия. НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь, - Столтенберг
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НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь, а Россия является агрессором и должна изменить поведение.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
"Агрессором является Россия. Россия применила военную силу против Украины, незаконно аннексировав часть Украины, Крым, в 2014 году, и продолжает дестабилизировать Восточную Украину. Сейчас мы видим значительное, сильное наращивание военного потенциала в и вокруг Украины войсками, вооруженными подразделениями, боевыми танками, большим количеством передового оборудования, что абсолютно неоправданно и подрывает безопасность Украины и безопасность Европы. Поэтому Россия должна изменить поведение, Россия должна изменить курс", - сказал Столтенберг.
Он заверил, что НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь.
"Мы не пойдем на компромисс по праву Украины выбирать свой путь, мы не пойдем на компромисс по поводу права НАТО защищать всех союзников с НАТО и компромисс по поводу того, что НАТО имеет партнерство с Украиной, которое важно для Украины как суверенной нации и НАТО как альянса 30 демократий, который имеет право тесно сотрудничать с близким партнером как Украина. Наше сотрудничество с Украиной оборонное", - отметил генсек.
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А от объятий "братского" русского народа?
А по пути: "НАТО имеет право отказать" тоже не пойдете?
Не люблю "хитросделанных" друзей, ********* в давние времена был хитросделанным другом. И что получили теперь.
Нам не дают горантий вступления в ЕС и НАТО, но и не отказывают, иначе мы начнем искать союзы с другими странами.
Можно начать с Турции. Тем более, что они ищут с кем можно создать свою коалицию.
А в 1686г. за 146 тысяч рублей, поляки продали Киев ...
Нужно делать то что надо Украине
Если сделаем Украину самодостаточной
Сами придут ЕС И НАТО
Почему Великобритания вышла из ЕС ?
Не меняла свою валюту ?
Кроме ЕС есть ещё много стран Япония эмираты Китай и т.д.
Мы ждем, пока прилетят инопланетяне и за нас всё сделают.
Ех, Богу би у вуха ваші слова, ЦН.