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Среди стран НАТО нет единой позиции по военной помощи Украине и предоставлению вооружений, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Среди стран НАТО нет единой позиции по военной помощи Украине и предоставлению вооружений, - Зеленский

Объединенной позиции по вступлению Украины в НАТО среди 30 стран пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам главы государства, большинство стран НАТО поддерживают Украину.

"И также нет объединенной позиции среди государств по военной помощи. Особенно в таких контрактах (о поставках оружия. - Ред.). Однако я чувствую полную поддержку генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский упрекнул Германию из-за блокирования поставок оружия Украине.

Также читайте: Украина имеет право защищать себя. Поддержка со стороны НАТО не представляет угрозы для России, - Столтенберг

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Пока полководцем будет глупый клоун-наркоша а доступ к гос. тайне будут иметь его дружочки с папортами кацапии, единой позиции и не будет. Это все равно что пустить козла в огород...
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16.12.2021 12:33
+5
а вот попробуйте гейпарад запретить,испытаете на своей шкуре единство,ярость и санкции, диктатуры западного петушатника
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16.12.2021 13:11
+4
Думаю проблема намного глубже и серьезнее.
Или ты хочешь сказать, что ДО клоуна, западное вооружение шло в Украину эшелонами?
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16.12.2021 12:43
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"Братушки",вестимо.
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16.12.2021 12:37 Ответить
ага,им лучше восстановить СССР 2.0.,который их и похоронит..
думаю,помощь будет прямо пропорциональна накалу сопротивления агрессору..
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16.12.2021 12:51 Ответить
Пока полководцем будет глупый клоун-наркоша а доступ к гос. тайне будут иметь его дружочки с папортами кацапии, единой позиции и не будет. Это все равно что пустить козла в огород...
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16.12.2021 12:33 Ответить
Думаю проблема намного глубже и серьезнее.
Или ты хочешь сказать, что ДО клоуна, западное вооружение шло в Украину эшелонами?
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16.12.2021 12:43 Ответить
Орест, ты хоть понял,о ЧЁМ идет речь? По стилю твоего комментария видно, что нихрена не понял...
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17.12.2021 05:16 Ответить
Мой комментарий больше к первой части статьи, умник. По стилю твоего комментария видно что ты нихрена нев состоянии всосать смысл прочитанного!
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17.12.2021 07:03 Ответить
Стиль и грамотность ответа-соответствуют моим предположениям...
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18.12.2021 08:36 Ответить
Свободен
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18.12.2021 10:10 Ответить
Тому і не варто сподіватися на якусь реальну допомогу в випадку масштабної агресії Росії або навіть і часткової.
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16.12.2021 12:35 Ответить
Ерунду говоришь! Просто на помощь надо не "надеяться", а ее надо быть достойным и заслужить.
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16.12.2021 12:45 Ответить
Я особисто і не сподіваюся, це так звані представники влади сподівавються, що їм будуть "соплі витирати".
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16.12.2021 13:01 Ответить
Проблему "путинской россии" невозможно решить без решения главной внутриукраинской проблемы - ТОТАЛЬНОЙ коррупции. Это проблему Зеленский (как впрочем и все другие) решать не собирается. Поэтому и пытается решить проблему "путинской россии" чужими руками. Самое плохое, что и в Европе и в США это прекрасно понимают. Отсюда и их заявления "ни о чем".
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16.12.2021 13:39 Ответить
ОГРАНИЧЬТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕМИ СТРАНАМИ КОТОРЫЕ ПРОТИВ !!! ВПЛОТЬ ДО ЗАКРЫТИЯ КОНСУЛЬСТВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИХ БИЗНЕСА !!!
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16.12.2021 12:36 Ответить
Зачем так орать?
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16.12.2021 12:37 Ответить
Наверное "не вынесла душа поэта..."
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16.12.2021 12:40 Ответить
Поэт какой-то подозрительный.
Не на той мове стишки пишет.
Сдаётся мне, что поэт засланный.
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16.12.2021 12:43 Ответить
А ти пильніше придивись Максиме, не лякайся якщо цитують слова російського поета. А якщо щось ввижається, то церковники рекомендують хреститися.
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16.12.2021 12:57 Ответить
Я - неверующий.
Никому!
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16.12.2021 12:58 Ответить
Так відразу б і сказали, а то ввижається, ввижається. Грішним ділом і на "білочку" можна подумати.
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16.12.2021 13:10 Ответить
Безмозглые всегда считают, что крик - это аргумент.
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16.12.2021 12:46 Ответить
бубочка, а допомоги "проти кого"? ти ж боїшся парашку агресором назвати..."та сторона, сусіди..."
от сьогодні взагалі перл видав про "колег з РФ й якусь долбану форточку"...

я б от так послухав (на місці країн нато) й сказав би те саме...- дятел ти сам визначись з ким ти там воюєш й хто де агресор,повиганяй всяких щурів прокацапських,а потім пижся про якусь допомогу...

не ну пздц....призначити раніше судимого кацапа , призначити явних ворогів України, позривати всі операції спецслужб...

реально "пачєму ми нє в ната"?!
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16.12.2021 12:41 Ответить
Единой позиции и не будет. Несмотря на членство множества западных стран в НАТО, каждый из участников боится Пуйла в одиночку.
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16.12.2021 12:46 Ответить
Звичайно не буде єдиної позиції спілкуватися і давати інформація та ще і підтримку зброєю малоросів, російських кротів і наркоманів при владі. Вони не бажають горя своїм громадянам, які можуть перебувати на росії, чи навіть на своїй території, ми ж не забули, яколи "шпілєгляди" травили новічками громадян Англії? А любий контакт з Україною зразу буде відомий на росії, бо в офісі немає ні одного проукраїнського службовця, основу складають малороси, є частина великоросів, новоросів, совкодрочів і наркоманів. А є чисті працівники ФСБ, але вони тут на посадах називаються просто "кротиками".
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16.12.2021 12:50 Ответить
Вофка , тебя никто не уважает и в Украине и в мире , твои зашквары умножили тебя на ноль ! Просто все хотят встретить Новый год и потом вместе с ёлкой и тебя и твою шайку выбросить на куй !
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16.12.2021 12:51 Ответить
Не мытьем ,так катаньем ,Украина добьется своего.У Украины достаточно друзей и помимо друзей ублюдка бомбилы.
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16.12.2021 13:00 Ответить
с таким клоуном у власти и шоблой шапито 95 нам могут только маузеры подарить и пулемёт Максим, вся надежда на Петра.
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16.12.2021 13:01 Ответить
при Петре начали воевать в кедах и касках 45 го года, а теперь сравни армию 2014 года и 2019, а сейчас даже топлива нет чтоб танк завести, но есть нарик гиви на броневике.
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16.12.2021 13:12 Ответить
извини в сортах гавно не силён был гиви стал гоги, тебе от этого стало легче?
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16.12.2021 13:38 Ответить
Украинский мой
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16.12.2021 16:41 Ответить
то шо я молодец я знаю, а Кубань чья?
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16.12.2021 16:56 Ответить
Разорвать дипотношения с Германией и Францией! Запроданцы!
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16.12.2021 13:01 Ответить
Разорвать дипотношения? Молодец,Андрюха-готовый президент! Тут таких, как ты 80%... Разорвать, Зелю-наркошу геть, усі чисті працівники ФСБ, тощо....
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17.12.2021 05:26 Ответить
Так ты же ,зекрыса,им сам заявил с трибуны,что они нам вообще ничем не обязаны помогать
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16.12.2021 13:05 Ответить
НАТО создавался против красной угрозы. И она была реальной. Но сегодня такой угрозы для ЕС нет. Россия сегодня более капиталистическая страна, чем Франция или Германия. Поэтому и реакция такая. Россия очень важный партнёр для Европы.
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16.12.2021 13:05 Ответить
Садись на бутылку .Пять.
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16.12.2021 14:02 Ответить
Он что, с неё слазил?
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16.12.2021 15:18 Ответить
Що це за члени НАТО, що співають під мацковську балалайку??? потрібно гнать тих прохвостнів із НАТО.
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16.12.2021 13:11 Ответить
а вот попробуйте гейпарад запретить,испытаете на своей шкуре единство,ярость и санкции, диктатуры западного петушатника
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16.12.2021 13:11 Ответить
ot kuda kukarekajesj rasseiskij petushjok.
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16.12.2021 13:20 Ответить
Mozhet i ne poverite, posle golosovanije po prikolu, chtob zhituha v Ukraine bila jesli ne luchshe to interesnei, mnenije pomenjali dazhe te kto podderzhival vezde gde eto toljko bilo vozmozhno. Teperj uzhe rekomendujet ne investirovatj v ukrainu, da torgovatj no bitj vnimateljnimi i vsia otvetstvennostj i riksi na investora. Nu eto zhe razve ne prikoljno.
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16.12.2021 13:19 Ответить
Как в анекдоте:
В РФ провели референдум за присоединение к Японии.
99,99% проголосовали - "За".
Один "Против" - Япония.
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16.12.2021 13:21 Ответить
За 8 років навіть бананова республіка вже б озброїлась до зубів , маючий такий власний ВПК чекати "Запад нам поможет " це як мінімум злочинна халатність
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16.12.2021 15:13 Ответить
 
 