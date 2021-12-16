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Среди стран НАТО нет единой позиции по военной помощи Украине и предоставлению вооружений, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Объединенной позиции по вступлению Украины в НАТО среди 30 стран пока нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
По словам главы государства, большинство стран НАТО поддерживают Украину.
"И также нет объединенной позиции среди государств по военной помощи. Особенно в таких контрактах (о поставках оружия. - Ред.). Однако я чувствую полную поддержку генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский упрекнул Германию из-за блокирования поставок оружия Украине.
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думаю,помощь будет прямо пропорциональна накалу сопротивления агрессору..
Или ты хочешь сказать, что ДО клоуна, западное вооружение шло в Украину эшелонами?
Не на той мове стишки пишет.
Сдаётся мне, что поэт засланный.
Никому!
от сьогодні взагалі перл видав про "колег з РФ й якусь долбану форточку"...
я б от так послухав (на місці країн нато) й сказав би те саме...- дятел ти сам визначись з ким ти там воюєш й хто де агресор,повиганяй всяких щурів прокацапських,а потім пижся про якусь допомогу...
не ну пздц....призначити раніше судимого кацапа , призначити явних ворогів України, позривати всі операції спецслужб...
реально "пачєму ми нє в ната"?!
на бутылку.Пять.
В РФ провели референдум за присоединение к Японии.
99,99% проголосовали - "За".
Один "Против" - Япония.