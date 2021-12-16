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Песков о признании российским судом присутствия войск РФ на Донбассе: Это ошибка. Никаких ВС России там не было и нет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Песков о признании российским судом присутствия войск РФ на Донбассе: Это ошибка. Никаких ВС России там не было и нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибкой появившуюся в СМИ информацию о якобы присутствии российской армии на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, это сообщает  "Газета.ру".

Представитель Кремля прокомментировал публикации о том, что в тексте одного из приговоров суда в Ростове-на-Дону по делу о коррупции при поставках продовольствия якобы подтверждается присутствие в регионе военных из России.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет", — подчеркнул Песков.

Читайте также: Российский суд признал присутствие на оккупированном Донбассе войск РФ

Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных украинских территориях.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+40
Так, присутність військ рф на Донбасі - це помилка. Її буде виправлено.
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16.12.2021 12:47
+37
нас тут нет!
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16.12.2021 13:02
+32
Вотето я вру , даже не краснєю . Сам удівляюсь , как ето у меня так получаєтся . !?

. .
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16.12.2021 12:50
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16.12.2021 12:47 Ответить
Ага, як раз це зараз роблять із суддею!
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16.12.2021 12:56 Ответить
Так, присутність військ рф на Донбасі - це помилка. Її буде виправлено.
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16.12.2021 12:47 Ответить
тепер ці лапатні судді поїдуть на сибір-прибирати увесь сніг...
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16.12.2021 12:49 Ответить
пішло розбалансування системи.
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16.12.2021 12:50 Ответить
А снега там мно-о-ого...
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16.12.2021 13:18 Ответить
На швабру на довгі роки
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16.12.2021 13:23 Ответить
Вотето я вру , даже не краснєю . Сам удівляюсь , как ето у меня так получаєтся . !?

. .
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16.12.2021 12:50 Ответить
***
у писькова на правду иммунитет
и факты бредням не мешают!
выпучивать глаза за столько лет
лишь только наглость позволяет
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16.12.2021 13:21 Ответить
А если песькову пасть порвать? Покраснеет?
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16.12.2021 13:31 Ответить
Такі не червоніють...

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16.12.2021 19:31 Ответить
Дима, то тебе песком очи присыпало, промой мочей, аки росой.
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16.12.2021 12:52 Ответить
Обосрамшись
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16.12.2021 12:53 Ответить
палево ком
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16.12.2021 12:53 Ответить
О так это и судебное решение можно отменить..заодно можно кормить ихтамнетов просроченным говном
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16.12.2021 12:53 Ответить
Анархічна дирка Дамбас
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16.12.2021 12:57 Ответить
Ну их этим и кормят, причем не только ихтамнетов, но и все остальное население.
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16.12.2021 14:10 Ответить
Так , так Песьков , вас там нема , а ваші трупаки чомусь до вас їдуть
,, Грузом 200"😄
ох і брехлива алкашня 😡
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16.12.2021 12:54 Ответить
щас этого судью ябут со страшной силой, и начальство, и ФСБ с ГенПрокуратурой, и жена с дочкой.. всё!.. конец сытой карьере..
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16.12.2021 12:55 Ответить
Ну и рожа)
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16.12.2021 12:56 Ответить
Тобто вирок помилковий і недійсний? Посадіть хочаб суддю.
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16.12.2021 12:58 Ответить
А як таким чином можна коментувати і не визнавати рішення суду? Там же написано "именем расейской *********".
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16.12.2021 12:59 Ответить
Прелєєєсно
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16.12.2021 12:59 Ответить
Их там нет. А если найдёте- так это они заблудились.
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16.12.2021 13:00 Ответить
нас тут нет!
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16.12.2021 13:02 Ответить
скоро и это все поснимают - реально ...
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16.12.2021 13:37 Ответить
"Дабравольцьі", "атпускнікі"...

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16.12.2021 14:25 Ответить
Х#йло большая ошибка
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16.12.2021 13:03 Ответить
Судья даже не догадывался,что подписывает приговор не коррупционерам,а себе)
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16.12.2021 13:04 Ответить
ржу нимагу, одни тушенку киздят вторые в приговоре написали где её скиздили, но питерская гопота отрицает и то и другое
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16.12.2021 13:04 Ответить
тобто тушкованого м'яса не було?
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16.12.2021 13:20 Ответить
конечно не было мяса, закатали в банки зелёный горошек, нажрались, пердаки повзрывались, а виноват кто? старый прапорщик но ***** это отрицает
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16.12.2021 13:44 Ответить
Ми з дружиною парі уклали - вона сказала що перепишуть вирок а суддю виженуть за "профнепридатність" а я стверджував що направлять справу на перегляд і новий склад суду винесе вирок у "закритому режимі бо на час нового розгляду справи указом президента РФ даний тип справ буде підлягать засекреченню!
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16.12.2021 15:13 Ответить
Кто б сомневался, что будет такой коммент от москалей!
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16.12.2021 13:06 Ответить
Это так предсказуемо!!!!
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16.12.2021 13:07 Ответить
https://youtu.be/boyL3Kcu-Mk Орест Лютий) "Росіян в донбасе нет")
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16.12.2021 13:10 Ответить
Класс!!!!
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16.12.2021 13:21 Ответить
"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет".

Виновных в этой ошибке судей, надо думать, уже расстреляли? ))
Большой ошибкой было то, что "производители" "говорящих усов" вовремя не предохранялись.
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16.12.2021 13:14 Ответить
пора уже запомніть: вивсьоврьоті!
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16.12.2021 13:16 Ответить
вивсеврете

-суддя ще 10 років тому звільнений
-7 років том покінчив життя самогубством
-5 років тому взагалі цей суд ліквідований
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16.12.2021 13:17 Ответить
сколько можно врать? враньё - это традиции мордорара-рф..
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16.12.2021 13:20 Ответить
Тепер буде Кіровський суд Колимського територіального округу. Усім складом!))))
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16.12.2021 13:22 Ответить
Лох!!!
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16.12.2021 13:23 Ответить
Тю, а разве вы не в курсе? Этот судья ж уволился и повесился в лесу как раз за неделю до вынесения приговора. Инфа - 146%!
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16.12.2021 13:24 Ответить
Написал предсмертную записку и подколол визитку Яроша. А токак-то не кашерно получается только уволиться и повеситься.
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16.12.2021 14:13 Ответить
А де ж вироки українських та міжнародних судів щодо рашистських регулярних орків на лугандонії, а, Зеля?
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16.12.2021 13:25 Ответить
На таке відрегувати немає не то що звичайних слів, а і нецензурних. Хіба можна прокоментувати якусь маячню.
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16.12.2021 13:26 Ответить
Ага.... ага.... ихтамнет.... да-да-да....
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16.12.2021 13:32 Ответить
рася помилка!
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16.12.2021 13:32 Ответить
Фейк
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16.12.2021 13:33 Ответить
Лошадь?
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16.12.2021 13:45 Ответить
Да мы так и поняли, что там у ************ ошибка. Правильно было написать в постановлении суда о подразделениях ихтамнетов из РФ, которые находятся "на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".
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16.12.2021 13:38 Ответить
т.т. Письков визнав що де-яким росіянам набридло прикидатися страусами і назвати речі своїми іменами . . Час іде і довго в брехні не проживеш нормальною людиною. І всеж заручники брехні - росіяни і проросіяни України. Повірив Жуйлу і ти живий труп - ходиш - пісяєш - розповсюджуєш брехню а потів дивуєся що тебе не розуміють. Навіть в діагноз хвороби лікаря неповіриш - а все тому що ти не знаєш що з тобою насправді діється.
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16.12.2021 13:39 Ответить
Вы, ошибаетесь, милейший. Ничего им не надоело, просто не надо забывать в какой руке член, а в какой дилдо. Все московиты одинаковые, думают тем местом на котором сидят. Еще интересней было бы посмотреть на формулировку обвинения (прокуратуры или там ФСБ) которые наверняка там написали, что продовольствие поставлялось в Украину московитским "войскам"
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16.12.2021 14:18 Ответить
Обісрався - міняй штани, а не бризкай на гівно парфумами.
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16.12.2021 13:41 Ответить
Напевно
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16.12.2021 13:50 Ответить
пока висит на сайте - кацапы тупят - пока не убрали ....

http://xn--90********************.xn--p1ai/64073623



Данное

продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооружен-

ных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Он должен был

организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольстви-

ем. Также он занимался оформлением и получением необходимой сопрово-

дительной документации. За ним было закреплено несколько столовых на

территории <адрес>, в которых он должен был поддерживать ис-

полнение условий договора с АО «Минторг». В своей работе он подчинялся

непосредственно региональному управляющему Свидетель №3, именно от

последнего он получал необходимую информацию и указания. Поставки

продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись со склада, расположенного по

адресу: <адрес>, периодичность поставок

1 раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузо-

подъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1 300 тонн. В ассорти-

мент поставляемого продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи.

Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130

млн рублей. От Свидетель №3 он на постоянной основе получал наличные
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16.12.2021 14:02 Ответить
шедеврально. )

какие же они подлые, лживые, мерзкие...они, ********...
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16.12.2021 15:36 Ответить
Поетому я еще с 2014 года говорил что нужно складывать росийских трупаков на КПП под росийской границей под табличкой МЕНЯ ЗДЕСЬ НЕТ, ЕТО НЕ Я
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16.12.2021 14:08 Ответить
Мешок с песком не отмазывайся. Раз обосрался сиди молча обтекая.
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16.12.2021 14:13 Ответить
Напомнило кадры из фильма "Аэроплан":
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16.12.2021 14:34 Ответить
Звичайно, помилка. І взагалі, той хто писав текст вироку повісився рік тому, ага.
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16.12.2021 15:34 Ответить

МВД, прокуратура и суд - вне политики. Доказательством этому служит данный документ.
Следователю пофиг на всякие там войны, республики и всякое такое. Он сидит и тупо, в рамках уголовного преступления в хозяйственной деятельности, записывает дословно, сказанное свидетелями и подозреваемыми, потом подшивает это к делу, передает прокурору, которого интересуют только доказательства совершения преступления, находит, передает в суд. Суд также смотрит только на то, складно ли изложено обвинение и можно ли предоставленные доказательства считать убедительными и достаточными для назначения наказания, находит достаточными, объявляет приговор и .... вуаля - решение, в своей оригинальной редакции, публикуется на сайте "Судебные решения РФ"
Эксцесс исполнителя, **** ...
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16.12.2021 17:06 Ответить
УБЕЙТЕ ВСЕХ ЕГО ДЕТЕЙ !)
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16.12.2021 17:08 Ответить
Пєсков пасе задніх - воно досі шифрується, коли інші вже давно зізналися:

"В 2014 мы вводили войска в Украину!" Эксперт Минобороны РФ признал, что Россия воюет на Донбассе
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16.12.2021 19:35 Ответить
А опжопники вслід за путлером повторяють як мантру : "іх там нєт" .
ОПЗЖ - реальна пята колона путлера . Після путінської рф це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , Курвалевську та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також. За заперечення факту агресії путлера.Та ще додати москальський патріархат.
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16.12.2021 20:52 Ответить
 
 