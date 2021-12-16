РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17740 посетителей онлайн
Новости Общество
3 208 9
культура (807) ЮНЕСКО (202) крымские татары (2689)

Крымскотатарский орнамент Орьнек официально внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Крымскотатарский орнамент Орьнек официально внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО

Крымскотатарский орнамент Орьнек и знание о нем официально внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Буквально только что это решение приняли на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже. Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма чрезвычайна и ее необходимо оберегать. На международном уровне", - говорится в сообщении.

"Благодарю Евгения Нищука за начало этой инициативы, а командам Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел за то, что мы завершили это ответственное дело", - подытожил министр.

Также читайте: Украину избрали в Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не читай, читай те, що твоє.
показать весь комментарий
16.12.2021 13:00 Ответить
а я хочу вишиванку з орнаментом Орнек. для мене - людини з півдня - чомусь знайомі ці орнаменти.
показать весь комментарий
16.12.2021 13:50 Ответить
Ничего себе, мир перевернулся: министр культуры Ткаченко благодарит Евгения Нищука.
показать весь комментарий
16.12.2021 13:00 Ответить
Кримськотатарський орнамент внесли до світової спадщини...Це величезна перемога України,яку неможливо переоцінити...Лишається тільки спитати,перемога над ким і шо ми того маємо...
показать весь комментарий
16.12.2021 13:08 Ответить
це частина нашої культури і ми її росповсюджуємо по світу, а перемога в тому, що нам вдалося познайомити ще більше людей з нашим культурним спадком...
показать весь комментарий
16.12.2021 13:32 Ответить
Це перемога над кремлем.
показать весь комментарий
16.12.2021 15:18 Ответить
Eto horosho, vedj jesli oni popali pod vlijanije srusnji, to eto beda. Rasseiskije merzavci unichtozhili boleje 50 nacionaljnostei i ih kuljturi. Tak chto jesli dobilis hotj kakoi podderzhki i vnimanije v mire, to eto pljus po ljubomu. Tak chto mogu toljko skazatj - horoshaja rabota no predstoit jeshcho ochenj mnogo v peredi.
показать весь комментарий
16.12.2021 13:36 Ответить
Крымско-татарский орнамент зафиксирован. Если есть орнамент - есть народ. Есть народ - есть и его земля. И эта земля - нероссийский Крым.
Кремль макнули. Вот что с этого Украине. То есть нам.
показать весь комментарий
16.12.2021 14:15 Ответить
 
 