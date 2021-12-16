В случае полномасштабной войны с РФ будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим, – Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина не хочет полномасштабной войны с Россией, ведь это приведет к миллионам жертв с обеих сторон.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что украинская армия сейчас на достаточно высоком уровне.
"Мы уверены в защите нашего государства. Впрочем, мы все умные люди и понимаем, что количество нашей армии, несмотря на уровень, в разы меньше, чем количество армии Российской Федерации, одной из самых мощных армий. Мы точно понимаем, если будет полномасштабная война, мы понимаем, (что будут. - Ред.) количество - тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Поэтому мы этого не хотим. Если может быть эскалация, о которой все говорят, и иногда соседи запугивают ЕС, Украину, это выглядит достаточно провокативно, опасно", – отметил он.
Зеленский особо отметил, что жертвы будут и с российской стороны тоже. Он выразил надежду, что РФ в таком сценарии не заинтересована.
Пожалуйста, подождите...
Надо сразу сдаться.
Только президент забыл, что россияне пленных не берут, а сразу к стенке.
То чого нервувати? Домовимось посередині. Зеленський обіцяв.
Накрали вже достатньо.
А ты случайно Шарием не укушен?
Принята на работу шобла ватников и агентов российских, чиновников ненавидящих патриотов Украины.
скоро и до меня доберутся...а если найдут мой российский паспорт...
где Ермак? ведь он же обещал...мама!!!
ВАЛАДИМЕР ВАЛАДИМЕРАВИЧ, ЗАБЯРИТЕ МИНЯ АТСЮДА-ААААА!
Об этом говорила разведка Украины еще в октябре о планах кремля по Донбассу и его расширения.
Найближчим часом Росія через неконтрольовані ділянки кордону планує приховано перекинути в окуповані райони Луганської та Донецької області модернізовані зенітно-ракетно-гарматні комплекси (ЗРГК) «Панцир-С1». Вони необхідні для перехоплення безпілотників Bayraktar.
Про це свідчать дані волонтерів міжнародної розвідувальної спільноти Inform Napalm.
https://ua.news/ua/rf-planiruet-perebrosit-na-donbass-novye-zrpk-dlya-ohoty-za-bayraktar/
5 0cDecemfSoberf asat1 fh618:08 ·
Ця історія трапилася зі мною восени у Львові, коли я працювала в історичному архіві
Той жовтневий день запам'ятався мені назавжди…
В обідню перерву я як завше взяла з собою каву і вирішила сісти на лавиці на Проспекті Свободи аби відпочити і зібратися з думками. День був осінній, але дуже теплий і сонячний. Довкола було трохи гамірно: туристи, місцеві, мами з дітлахами - це все додавало фарб прекрасному Львову з його величною архітектурою і характером.
Серед всього люду літня пані, в світлому плащі і береті, обрала саме мене, аби підсісти на лавиці і розповісти свою історію.
Перше, що вона в мене запитала російською мовою чи я місцева, чомусь пані була дуже впевнена, що я мушу бути місцевою. Я відповіла, що я з Києва і пані продовжила розповідь:
«Я тожє не очєнь мєстная дєточка, во Львовє я жіву с 1944 года, мой отєц бил офіцер. Квартіру моя сємья получіла от государства, когда ми только всєй сємьйой сошли с поєзда. Вот как раньшє государство заботілось про своіх граждан, нас всєй сємьйой посєлілі здєсь, на проспєктє Лєніна.
Ви прєдставляєтє дєточка, когда ми вошли в свою квартіру для моєго малєнького братіка ужє стояла люлєчка в которой билі дєтскиє вєщі. В доме било всьо нєобходимоє для жизні. А на плітє била єщьо тєплая дєтская кашка
Нашє государство заботілось о каждом, от мала до вєліка»
Ця пані, яка поділилася своїми споминами про своє глибоке дитинство, з щирістю і тугою в очах вірила, що за неї і її родину так попіклувалася її держава - СССР.
Але та пані так і не замислилася, за всі прожиті роки свого життя: для кого все ж таки була приготована та ще тепла кашка, чому в люльці знаходилися дитячі речі і найголовніше, як склалася доля дитини, яку окупанти щойно викинули з власної оселі…
В час коли російська армія готує наступ на наші міста і села - це історія виринула з моєї пам'яті. Адже та жінка так і залишилася окупантом з мисленням, що всі їй винні
Аліна Поніполяк
"Хто к нам з мечем прийде, тот від нього і загине", "прощай, немитая росія", "наша ціль - перемога України та звільнення нашої землі"
Цитати зеленського:
"ми розуміємо що армія рсоії одна з сильніших", "будуть мільони жертв","ми не хочемо"