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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15366) война (46763) Зеленский (16541) Россия (91262) потери (3859) ВСУ (5149)

В случае полномасштабной войны с РФ будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В случае полномасштабной войны с РФ будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим, – Зеленский

Украина не хочет полномасштабной войны с Россией, ведь это приведет к миллионам жертв с обеих сторон.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что украинская армия сейчас на достаточно высоком уровне.

"Мы уверены в защите нашего государства. Впрочем, мы все умные люди и понимаем, что количество нашей армии, несмотря на уровень, в разы меньше, чем количество армии Российской Федерации, одной из самых мощных армий. Мы точно понимаем, если будет полномасштабная война, мы понимаем, (что будут. - Ред.) количество - тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Поэтому мы этого не хотим. Если может быть эскалация, о которой все говорят, и иногда соседи запугивают ЕС, Украину, это выглядит достаточно провокативно, опасно", – отметил он.

Зеленский особо отметил, что жертвы будут и с российской стороны тоже. Он выразил надежду, что РФ в таком сценарии не заинтересована.

Также читайте: Именно Россия подтолкнула Украину к НАТО, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
Поэтому но военных болт и положила зеленая гвардия. Надоел уже его скулеж. То или верховодь или уступи место тому, кто будет работать а не скулить.
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16.12.2021 13:11
+30
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16.12.2021 13:57
+29
не касаясь самой тематики посыла, у него явно проблемы с числительными. миллион жертв, миллиард деревьев... он хоть представляет эти цифры? или в баксах всё представляет?
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16.12.2021 13:13
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Зеленский как Меркель ? Тоже нож в спину Украине?
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16.12.2021 15:46 Ответить
Правильно
Надо сразу сдаться.
Только президент забыл, что россияне пленных не берут, а сразу к стенке.
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16.12.2021 16:29 Ответить
Зелю возьмут!
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16.12.2021 19:24 Ответить
свiй же. та й с ксiву паРашi має. разом з дєрьмаком першi втiчуть до кураторiв.
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16.12.2021 20:47 Ответить
Якби українці дуже переймалися небезпекою вторгнення, то не було б такого рівня підтримки президентів "миру". Навіть ті, хто боїться, перед загрозою смерті стають агресивними. Значна частина суспільства не бачить загрози у випадку вторгнення. Ну зникне українська держава. А то ще й не зникне. Лише опиниться в залежності. Піде від цих "євротолєрастів", до "братів".
То чого нервувати? Домовимось посередині. Зеленський обіцяв.
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16.12.2021 21:34 Ответить
Мало б воно хоч краплю розуму, склало б повноваження.
Накрали вже достатньо.
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16.12.2021 16:57 Ответить
Не складе повноваження , бо зеленський поки що потрібен єрмаку ...
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16.12.2021 17:22 Ответить
Алексей Гончаренко недавно в раде предлагал отдельной статьей внести расходы на памперсы пре- зе -энду ... вопрос : первая партия панамаксом уже прибыла ?
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16.12.2021 17:16 Ответить
Если соседи рыпнутся, большой толпой, Вас вынесут на вилах вместе с креслом
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16.12.2021 17:31 Ответить
Почитал, сколько у нас вояк, вам бы в игры играть, а не здесь шлепать, какая война, маразматики? Вовочка и тот понимает, а вы до его уровня далеко не дошли, дурь свою выплескиваете, во патриотики дают, войны захотели.
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16.12.2021 17:36 Ответить
Ага, тысячи кротов зеленых...
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16.12.2021 18:01 Ответить
Серьезно? Бойко - источник этой бредовой информации?
А ты случайно Шарием не укушен?
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16.12.2021 18:55 Ответить
Іди в сраку валера сцикливий
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16.12.2021 19:20 Ответить
валера проплачене сцикло. Хвилі ганяє сцикливі. Хай йде у дупу або в сраку як хоче!
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16.12.2021 19:25 Ответить
Эта власть просто ссыт , так боится путина.
Принята на работу шобла ватников и агентов российских, чиновников ненавидящих патриотов Украины.
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16.12.2021 19:03 Ответить
Ну уж Зели в числе жертв войны не будет, он нарежет из страны первым.
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16.12.2021 19:09 Ответить
.
скоро и до меня доберутся...а если найдут мой российский паспорт...

где Ермак? ведь он же обещал...мама!!!


ВАЛАДИМЕР ВАЛАДИМЕРАВИЧ, ЗАБЯРИТЕ МИНЯ АТСЮДА-ААААА!




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16.12.2021 20:44 Ответить
ЗЕленого ******** хвилює кількість загиблих в Україні?
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16.12.2021 19:10 Ответить
Да он больше беспокоится о русских, чем о украинцах.
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16.12.2021 23:41 Ответить
У Закарпатській області так було завжди і при І зов"єтах і при ІІ і при ІІІ......... Зов"єти там проводили виховання і дарма тільки гірше наробили, після зникнення зов"єтів на Закарпатті не велось там патріотичного виховання, ось чому таке становище. те сама схема була і у Криму........
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16.12.2021 19:50 Ответить
Если что то и будет то на Донбассе...РФ планирует наступление на Донбассе февраль-март 2022г.
Об этом говорила разведка Украины еще в октябре о планах кремля по Донбассу и его расширения.

Найближчим часом Росія через неконтрольовані ділянки кордону планує приховано перекинути в окуповані райони Луганської та Донецької області модернізовані зенітно-ракетно-гарматні комплекси (ЗРГК) «Панцир-С1». Вони необхідні для перехоплення безпілотників Bayraktar.

Про це свідчать дані волонтерів міжнародної розвідувальної спільноти Inform Napalm.

https://ua.news/ua/rf-planiruet-perebrosit-na-donbass-novye-zrpk-dlya-ohoty-za-bayraktar/
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16.12.2021 20:21 Ответить
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16.12.2021 20:43 Ответить
Нажаль, це - правда. Але ТАМ- ще й патріоти, волонтери.
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16.12.2021 23:47 Ответить
нападения не будет, кишка тонка у касапии,,,этошантаж и дурали ведуться, а зе- дерьмо независимо от ситуации
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16.12.2021 20:44 Ответить
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16.12.2021 21:04 Ответить
Іван - такий, йому видніше.
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16.12.2021 23:46 Ответить
цей Ільїн зараз у фюрера у фаворі, бо він проповідував євроазійство, його так звану "просвещенную волну". Там ще був Питирим Сорокін, Бердяєв а із відносно (до цих предтеч) молодих Гумільов і Дугін. Але стосовно фюрера - битие определяет сознание,
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17.12.2021 04:32 Ответить
Антивсепропальщик/Антипопуліст - вибране

5 0cDecemfSoberf asat1 fh618:08 ·

Ця історія трапилася зі мною восени у Львові, коли я працювала в історичному архіві

Той жовтневий день запам'ятався мені назавжди…

В обідню перерву я як завше взяла з собою каву і вирішила сісти на лавиці на Проспекті Свободи аби відпочити і зібратися з думками. День був осінній, але дуже теплий і сонячний. Довкола було трохи гамірно: туристи, місцеві, мами з дітлахами - це все додавало фарб прекрасному Львову з його величною архітектурою і характером.

Серед всього люду літня пані, в світлому плащі і береті, обрала саме мене, аби підсісти на лавиці і розповісти свою історію.

Перше, що вона в мене запитала російською мовою чи я місцева, чомусь пані була дуже впевнена, що я мушу бути місцевою. Я відповіла, що я з Києва і пані продовжила розповідь:

«Я тожє не очєнь мєстная дєточка, во Львовє я жіву с 1944 года, мой отєц бил офіцер. Квартіру моя сємья получіла от государства, когда ми только всєй сємьйой сошли с поєзда. Вот как раньшє государство заботілось про своіх граждан, нас всєй сємьйой посєлілі здєсь, на проспєктє Лєніна.

Ви прєдставляєтє дєточка, когда ми вошли в свою квартіру для моєго малєнького братіка ужє стояла люлєчка в которой билі дєтскиє вєщі. В доме било всьо нєобходимоє для жизні. А на плітє била єщьо тєплая дєтская кашка

Нашє государство заботілось о каждом, от мала до вєліка»

Ця пані, яка поділилася своїми споминами про своє глибоке дитинство, з щирістю і тугою в очах вірила, що за неї і її родину так попіклувалася її держава - СССР.

Але та пані так і не замислилася, за всі прожиті роки свого життя: для кого все ж таки була приготована та ще тепла кашка, чому в люльці знаходилися дитячі речі і найголовніше, як склалася доля дитини, яку окупанти щойно викинули з власної оселі…

В час коли російська армія готує наступ на наші міста і села - це історія виринула з моєї пам'яті. Адже та жінка так і залишилася окупантом з мисленням, що всі їй винні

Аліна Поніполяк

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16.12.2021 21:10 Ответить
До агаты кристи долеко. Следующий!!
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16.12.2021 22:21 Ответить
Тому він і зливає всю інфу
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16.12.2021 23:10 Ответить
Кац савєтуєт сдатца...?
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16.12.2021 23:45 Ответить
правильно сказал.
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17.12.2021 00:51 Ответить
Як уже набрид! цей чорт занюханий, затюханий, самозадрочений
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17.12.2021 00:53 Ответить
судя по постам ту сборище адептов руського мира,правда с украинскими флажками.Ну и гвардия шоколатног.Куда ж без нее на цензоре.Короче-до блевоты,мерзкое сборище.
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17.12.2021 01:38 Ответить
Цитати Порошенко:

"Хто к нам з мечем прийде, тот від нього і загине", "прощай, немитая росія", "наша ціль - перемога України та звільнення нашої землі"

Цитати зеленського:

"ми розуміємо що армія рсоії одна з сильніших", "будуть мільони жертв","ми не хочемо"

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17.12.2021 01:47 Ответить
почав було дивитись його брифінг, видовище,ще те. Крутив головою вліво вправо, якийсь такий жалюгідний, і мова така.... запопадлива. Чи сцикун чи пришелепкуватий.
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17.12.2021 04:44 Ответить
Все в одному флаконі.
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17.12.2021 06:23 Ответить
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