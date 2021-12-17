"Он – мой друг": Глава ГУР Буданов подтвердил, что временно проживает с Гогилашвили. ВИДЕО

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов временно проживает в доме со скандальным экс-заместителем главы МВД Александром Гогилашвили.

Об этом Буданов заявил в комментарии Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

"Я там не живу, а временно проживаю, поскольку в моей квартире делается ремонт. Гогилашвили - мой друг, я этого никогда не скрывал. Он мне предложил на определенный период пожить у него", - сказал Буданов.

Глава ГУР также отметил, что знает Гогилашвили около 2,5 лет. По его словам, дом официально арендует супруга Гогилашвили – Мария Левченко, помощница президента Владимира Зеленского.

По данным СМИ, домом владеет Диана Стрелковская – супруга Вячеслава Стрелковского, которого "СМИ называют организатором конвертцентров". Буданов сказал, что ему известно о владельце дома.

Также читайте: ГУР МО охраняет Гогилашвили – вероятно, гражданина РФ, - СМИ

"Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Но это лицо связывали с незаконным оборотом наличных денег. Обнал", - добавил Буданов.

Читайте також: Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського, - ЗМІ. ВIДЕО