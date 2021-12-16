Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов оказалась худшей за последние годы: власти рассчитывают на теплую погоду, - СМИ
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Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов оказалась хуже всех последних лет и власти надеются только на теплую зиму.
Об этом говорится в статье "Зеркала недели", передает Цензор.НЕТ.
"На станциях мало угля, в хранилищах мало газа, и все это почти никого не беспокоит. Такой провальной подготовки к зиме почти на всех уровнях никогда не было. Как и такого безразличного отношения к этому. "Будь что будет, - решила власть, - авось, проскочим!", - говорится в статье.
Издание отмечает, что при низких температурах зимой, энергосистема страны не справится с нагрузками.
"Президент любит хорошие новости, не стоит его огорчать. Да и зачем? На дворе тепло! За окном — дождь, елки, гирлянды и предвкушения праздников. Понятно, что в случае серьезной зимы энергосистема ляжет, но мягкую зиму можем и проскочить. Так как менять что-то уже поздно, то, собственно, нечего волноваться", - говорится в статье.
Напомним, в отопительный сезон 2021-2022 года Украина вошла с рекордно низкими запасами угля и газа. На складах ТЭС находилось 500 тыс. т угля при необходимых 2,6 млн тонн, в хранилищах 18,8 млрд м3 газа против 28,7 млрд м3 годом ранее.
На государственной ТЭС "Центрэнерго" с сентября работает минимально возможное количество оборудования.
Пожалуйста, подождите...
Не будет тепла, да еще с Московии бутерброд покажут с колбасой и газовый баллон, и вуаля ...
Проверено и Крымом, и 2019-м годом..
16 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 1
Честно говоря, хочется, чтобы этот период наглых дилетантов поскорее завершился. Любым образом…
Прочел, что наше министерство энергетики думает над переводом ТЭЦ на газ в связи с недостатком энергетического угля.
Недостаток этот наблюдается на всех украинских теплоэлектростанциях.
Об этом написал около часа назад в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
У людей, слышавших об энергетике, после таких сообщений волосы начинают дыбом вставать.
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Во-первых, от того, что о дефиците угля профильное министерство задумалось лишь посреди зимы, а не заранее.
Во-вторых, в качестве резервного энергоносителя на большинстве наших ТЭЦ предусмотрено использование мазута.
Рассуждения про газ говорят о том, что и с мазутом у нас проблемы.
Хотя он обязан находиться в госрезерве страны.
В-третьих, переоборудование котлов на газ потребует неизвестно сколько времени и, главное, денег, которых у нас нет точно - достаточно посмотреть на госбюджет.
В-четвертых и в главных, использование газа вместо угля - это верный способ обанкротить страну.
Потому что сейчас цены на газ дошли до 1500 долларов за тысячу кубов.
Чтобы найти деньги, наша власть полезет в самые кабальные, безнадежные займы, а также запустит печатный станок.
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Что приведет к гиперинфляции при стагнации экономики - худший сценарий.
Честно говоря, хочется, чтобы этот период наглых дилетантов поскорее завершился.
Любым образом.
Ожидать другого не приходится.......
вот метео США
https://weather.com/uk-UA/weather/tenday/l/d198c31dca17aa9ac8e4ff2e4dbdb48e4ca8c01f0fd1369998f0a09f53ef0b1d
нам повредил электросеть
и только клоуны остались...
висеть...
Поднял цены за то, что уже есть - и готово.
Например, с 01.01.2022 для нежилых помещений 7 000 грн./Гкал. (с НДС??) Было 2 300 грн.
Это же ждет для населения с 01.09.2022г.
А если сделают газ для теплосетей 1300Евро, как в Европе?