Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов оказалась худшей за последние годы: власти рассчитывают на теплую погоду, - СМИ

Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов оказалась хуже всех последних лет и власти надеются только на теплую зиму.

Об этом говорится в статье "Зеркала недели", передает Цензор.НЕТ.

"На станциях мало угля, в хранилищах мало газа, и все это почти никого не беспокоит. Такой провальной подготовки к зиме почти на всех уровнях никогда не было. Как и такого безразличного отношения к этому. "Будь что будет, - решила власть, - авось, проскочим!", - говорится в статье.

Издание отмечает, что при низких температурах зимой, энергосистема страны не справится с нагрузками.

"Президент любит хорошие новости, не стоит его огорчать. Да и зачем? На дворе тепло! За окном — дождь, елки, гирлянды и предвкушения праздников. Понятно, что в случае серьезной зимы энергосистема ляжет, но мягкую зиму можем и проскочить. Так как менять что-то уже поздно, то, собственно, нечего волноваться", - говорится в статье.

Напомним, в отопительный сезон 2021-2022 года Украина вошла с рекордно низкими запасами угля и газа. На складах ТЭС находилось 500 тыс. т угля при необходимых 2,6 млн тонн, в хранилищах 18,8 млрд м3 газа против 28,7 млрд м3 годом ранее.

На государственной ТЭС "Центрэнерго" с сентября работает минимально возможное количество оборудования.