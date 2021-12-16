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Новости Политика Украины Отопительный сезон
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Газ (10098) ТЭС (240) энергетика (2034) уголь (989) Центрэнерго (108) отопительный сезон (475) Теплокоммунэнерго (87)

Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов оказалась худшей за последние годы: власти рассчитывают на теплую погоду, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов оказалась худшей за последние годы: власти рассчитывают на теплую погоду, - СМИ

Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов оказалась хуже всех последних лет и власти надеются только на теплую зиму.

Об этом говорится в статье "Зеркала недели", передает Цензор.НЕТ.

"На станциях мало угля, в хранилищах мало газа, и все это почти никого не беспокоит. Такой провальной подготовки к зиме почти на всех уровнях никогда не было. Как и такого безразличного отношения к этому. "Будь что будет, - решила власть, - авось, проскочим!", - говорится в статье.

Издание отмечает, что при низких температурах зимой, энергосистема страны не справится с нагрузками.

"Президент любит хорошие новости, не стоит его огорчать. Да и зачем? На дворе тепло! За окном — дождь, елки, гирлянды и предвкушения праздников. Понятно, что в случае серьезной зимы энергосистема ляжет, но мягкую зиму можем и проскочить. Так как менять что-то уже поздно, то, собственно, нечего волноваться", - говорится в статье.

Напомним, в отопительный сезон 2021-2022 года Украина вошла с рекордно низкими запасами угля и газа. На складах ТЭС находилось 500 тыс. т угля при необходимых 2,6 млн тонн, в хранилищах 18,8 млрд м3 газа против 28,7 млрд м3 годом ранее.

На государственной ТЭС "Центрэнерго" с сентября работает минимально возможное количество оборудования.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
У власти клоуны и дилетаты.
Ожидать другого не приходится.......
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16.12.2021 13:49
+7
я бы на их месте подстраховался и президентским указом отменил наступление Зимы
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16.12.2021 14:02
+6
и это будет легко - малоросьня от любого ветра колышется...
Не будет тепла, да еще с Московии бутерброд покажут с колбасой и газовый баллон, и вуаля ...
Проверено и Крымом, и 2019-м годом..
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16.12.2021 13:47
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це в кращому випадку...бо в гіршому - цілеспрямована політика щоб під час повної Ж просунути капітуляцію перед кацапстаном(
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16.12.2021 13:37 Ответить
и это будет легко - малоросьня от любого ветра колышется...
Не будет тепла, да еще с Московии бутерброд покажут с колбасой и газовый баллон, и вуаля ...
Проверено и Крымом, и 2019-м годом..
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16.12.2021 13:47 Ответить
Це підготовка до обгрунтованої капітуляції. Не треба ілюзій.
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16.12.2021 14:07 Ответить
ГАЗ, КОТОРОГО НЕ БУДЕТ, ВМЕСТО УГЛЯ, КОТОРОГО НЕТ?
16 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 1






Честно говоря, хочется, чтобы этот период наглых дилетантов поскорее завершился. Любым образом…

Прочел, что наше министерство энергетики думает над переводом ТЭЦ на газ в связи с недостатком энергетического угля.

Недостаток этот наблюдается на всех украинских теплоэлектростанциях.

Об этом написал около часа назад в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.

У людей, слышавших об энергетике, после таких сообщений волосы начинают дыбом вставать.

- Дефицит угля: в государственной компании «Центрэнерго» простаивают 20 из 23 блоков ТЭС - эксперт

Во-первых, от того, что о дефиците угля профильное министерство задумалось лишь посреди зимы, а не заранее.

Во-вторых, в качестве резервного энергоносителя на большинстве наших ТЭЦ предусмотрено использование мазута.

Рассуждения про газ говорят о том, что и с мазутом у нас проблемы.

Хотя он обязан находиться в госрезерве страны.

В-третьих, переоборудование котлов на газ потребует неизвестно сколько времени и, главное, денег, которых у нас нет точно - достаточно посмотреть на госбюджет.

В-четвертых и в главных, использование газа вместо угля - это верный способ обанкротить страну.

Потому что сейчас цены на газ дошли до 1500 долларов за тысячу кубов.

Чтобы найти деньги, наша власть полезет в самые кабальные, безнадежные займы, а также запустит печатный станок.

- «Прикрутят всем»: как украинцы будут выживать без угля и электроэнергии

Что приведет к гиперинфляции при стагнации экономики - худший сценарий.

Честно говоря, хочется, чтобы этот период наглых дилетантов поскорее завершился.

Любым образом.
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16.12.2021 13:43 Ответить
Ага, починаючи з ночі на вівторок. -9 і понеслось.
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16.12.2021 13:45 Ответить
нас согреет любовь к ВОЖДЮ! Любим тебя, наш Вольдемарчик!
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16.12.2021 13:48 Ответить
У власти клоуны и дилетаты.
Ожидать другого не приходится.......
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16.12.2021 13:49 Ответить
со следующей недели метеослужбы Европы и США обещают минус 20 в Центральной Европе (и в Украине соответственно тоже).
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16.12.2021 13:54 Ответить
чет не наблюдаю в прогнозах такого ужаса..
вот метео США
https://weather.com/uk-UA/weather/tenday/l/d198c31dca17aa9ac8e4ff2e4dbdb48e4ca8c01f0fd1369998f0a09f53ef0b1d
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16.12.2021 13:58 Ответить
И минус десять хватит с головой, если постоит недельку другую такой небольшой морозец. И не надо ужасы типа Послезавтра.
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16.12.2021 17:07 Ответить
Наріду сподобається! Посидять кілька місяців у холоді, скільки тої зими.
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16.12.2021 13:56 Ответить
А тебе? Или ты не народ?
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16.12.2021 14:10 Ответить
А я - порохобот у доміку.
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16.12.2021 14:15 Ответить
я бы на их месте подстраховался и президентским указом отменил наступление Зимы
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16.12.2021 14:02 Ответить
Куда уже хуже?
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16.12.2021 14:03 Ответить
Таких руководителей в энергетики надо....
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16.12.2021 14:09 Ответить
Новорічна ялинка 2022.
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16.12.2021 15:00 Ответить
Уехал цирк, шатры снимая,
нам повредил электросеть
и только клоуны остались...
висеть...
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16.12.2021 17:30 Ответить
Ну когда же наступит эта зрада, когда? Мочи нет терпеть! А оно всё никак...
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16.12.2021 14:19 Ответить
фигня усе, путен напуган, лаборатории нквд ликвидированы, некому боле гнать в сторону украины гас, снег и холод
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16.12.2021 14:30 Ответить
Це Київ, на сході значно холодніше

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16.12.2021 14:37 Ответить
А что там готовиться?
Поднял цены за то, что уже есть - и готово.
Например, с 01.01.2022 для нежилых помещений 7 000 грн./Гкал. (с НДС??) Было 2 300 грн.
Это же ждет для населения с 01.09.2022г.
А если сделают газ для теплосетей 1300Евро, как в Европе?
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16.12.2021 14:48 Ответить
всегда в квартире было жарко даже, прикручивали немного, сейчас же батареи еле-еле тепленькие и то (внезависимости от температуры за бортом) да и те включили буквально недавно.... крутим обогреватель сутками ибо дети мерзнут! за свет уже страшно заходить смотреть счета.. давно перевалило за тысячу
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16.12.2021 15:29 Ответить
Кто может требовать с ахметки,бени ,порошенок?Они стригут барыши ,а Зе их должен снабжать ахметкиным углем,ветром ,игазом и тд.?.У нас щас полная децентрализация от ОТГ до Киева.Кто может указать Кличку ? Кто может призаставитьб сдать метро или мосты?.Или харьковского мера,почитателя Жоры-душегуба и кремлевского бомбилы?Всем хочется бузить и ни за что не отвечать.Тот же Садовый!.
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16.12.2021 17:14 Ответить
 
 