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Из-за обострения операционных проблем "Укрзализныци" вагоны стоят брошенные, а из них воруют грузы, - аграрии

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Из-за обострения операционных проблем

Из-за хронических проблем "Укрзализныци", ситуация с перевозками железной дорогой значительно ухудшилась – оборачиваемость вагонов выросла и грузы долго простаивают в дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом заявил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

"Мы имеем локомотивный парк, изношенный на 96%. И кладку локомотивов. Мы имеем нерешенные проблемы самой инфраструктуры – примерно 35% путей, по крайней мере, по состоянию на лето этого года, требовали капитального ремонта либо реконструкции. Мы имеем узкие горлышки в портах, потому что там пропускная способность путей является недостаточной. Порты могут грузить больше, чем на них можно ввезти! И никто этим не занимается", – рассказал Соколов.

Он подчеркнул: из-за постоянного откладывания реформы "Укрзализныци", с каждым годом проблемы с перевозками растут, и сейчас ситуация становится критической. При том, что тарифы на перевозку грузов "Укрзализныця" постоянно повышает. "Если все будет валиться и растет грузооборот? Будет происходит то, что происходит, когда растут сроки оборачиваемости вагонов. И, давайте называть вещи своими именами: когда там некоторые вагоны просто стоят брошенные без локомотивов, то из них крадут продукцию – зерно, подсолнечное масло, топливо и т.д. Если стоят эти вагоны в степи где-то? Конечно, будут воровать", – объяснил Соколов.

Ранее в ЦТС сообщили, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге значительно вырос, что негативно сказывается на работе бизнеса, и отметили необходимость срочного проведения реформы компании, а также инвестиций в модернизацию инфраструктуры. Ранее зампредседателя Профсоюзов работников угольной промышленности Андрей Зимин заявил, что из-за ухудшения оборота вагонов в "Укрзализныци" угольная отрасль несет убытки, а продукция портится на складах. А компания вместо того, чтобы наращивать количество вагонов, предлагает списать старые и еще больше усугубить ситуацию.

В свою очередь гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзализныця" использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозку, хотя качество ее услуг постоянно ухудшается, в частности в последние месяцы ситуация стала критической.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
ситуация в укрзализнице ухудшилась...а зарплаты у випов на ней - улучшились)))
прямо мистика какая-то (да, серлещ?))))
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16.12.2021 14:08
+2
Придумываете!!! У них уже Новый Год подарков на 35 млн.грн купили, а вы лезите со своими вагонами!!! Идите в ж...пу!!!! У них праздник!!
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16.12.2021 14:56
+1
А не пробовали заняться претензионной работой.
А так фактов нет, Все ложь.
С радостью помогу оформить все указанные вами факты и получите деньги.
Перевозчик полностью несёт отв. за груз, и за сроки доставки.
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16.12.2021 16:54
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90-ті повернулися.
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16.12.2021 13:49 Ответить
Це країна зе-мєчти
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16.12.2021 14:17 Ответить
Они на УЗ и не пропадали. Теперь просто усугубилось. А того гляди и грабить начнут сами поезда. А чего нет? Дикий Запад
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17.12.2021 00:12 Ответить
ситуация в укрзализнице ухудшилась...а зарплаты у випов на ней - улучшились)))
прямо мистика какая-то (да, серлещ?))))
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16.12.2021 14:08 Ответить
Правильно, потому что если платить мало, то станет ещё хуже. А так всё стараниями Сирожи и держится, сугубо на его энтузиазме, который нужно подпитывать зарплатой
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17.12.2021 15:41 Ответить
Мы имеем, вернее не имеем куча проблем. Мы имеем в виду "точней"
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16.12.2021 14:10 Ответить
Як так? Бородата баба Сірьожа Лєщенко ж навів порядок. Чи навпаки?
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16.12.2021 14:12 Ответить
Навёл! И даже получил за это солидную зарплату! А все, кто не согласен, злыдни, завистники и жулики!
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17.12.2021 00:13 Ответить
для того, что бы найти и поставить вагон под загрузку, всегда нужно было давать взятку...
думаю, что сейчас схему модернизировали и уже нужно давать взятку, что бы вагон доехал до пункта назначения...
те, кто работал с УЗ, прекрасно понимают о чем идет речь
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16.12.2021 14:18 Ответить
Все зерновозы парка УЗ сейчас распределяются посредством проведения аукционов на Прозорро.
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16.12.2021 15:52 Ответить
А должны были автоматической системой распределения, которая позволила бы устранить коррупционный момент
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17.12.2021 15:43 Ответить
Вы не в теме. Автоматизированная система распределения вагонов запускалась лет 7 назад и привела к дикой коррупции в вопросе распределения подвижного состава.
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21.12.2021 11:06 Ответить
Там надо ещё денег давать, чтоб груз дошёл в целости и сохранности, что опять же не гарантируется
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17.12.2021 15:44 Ответить
щас зеля руками развдет, коксу понюхает, и усе станет на свои места
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16.12.2021 14:27 Ответить
Нові "старі" ключові особи УЗ , які змінюються кожен місяць не мають жодного розуміння щодо управління рухом, а ті професійні кадри ,які поки ще працюють ,не мають змоги стратегічно вплинути на ситуацію от і маємо лебідь рак та щуку
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16.12.2021 14:34 Ответить
Московские зеленые кроты массово разваливают Украину!
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16.12.2021 14:52 Ответить
Разве только московские? Тут уже столько подвидов и разновидностей наплодилось, что просто рябит от разнообразия. Многие хотят таким богатеньким пирогом полакомиться. Недр и ресурсов скопилось множество, как вроде-бы 30 лет для кого-то хранили.)))
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17.12.2021 19:19 Ответить
Придумываете!!! У них уже Новый Год подарков на 35 млн.грн купили, а вы лезите со своими вагонами!!! Идите в ж...пу!!!! У них праздник!!
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16.12.2021 14:56 Ответить
У некоторых их УЗ праздник пожизненный, учитывая их ЗП
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17.12.2021 14:19 Ответить
В ноябре УЗ вывезла в направлении морпортов 4 миллиона тонн зерна (пшеница, кукуруза и пр.).
Сейчас, среднесуточная погрузка зерновых составляет 115-120 тысяч тонн.
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16.12.2021 15:50 Ответить
Это вы к чему такую статистику привели? Про очередной рекордный урожай зерновых мы слышали от премьера. Видимо нам снова стоит готовиться к подорожанию хлеба? Значит завтра начинаем соль со спичками покупать.)))
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17.12.2021 19:17 Ответить
Просто написал об объемах перевозок. И это только зерновые.
https://uz-cargo.com/
Вот по этому адресу анонсируются видеоконференции в зуме с участием представителей коммерческого отдела УЗ, интересно бывает послушать.
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21.12.2021 11:10 Ответить
А не пробовали заняться претензионной работой.
А так фактов нет, Все ложь.
С радостью помогу оформить все указанные вами факты и получите деньги.
Перевозчик полностью несёт отв. за груз, и за сроки доставки.
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16.12.2021 16:54 Ответить
Если пломба на месте, то перевозчик разводит руками, однако с вагонами-хоперами всё не так просто. На УЗ постоянно воруют грузы и никто за это ответственности не несёт. А уж по срокам доставки тем более. Как можно бороться с монополистом? Уйти ж от них некуда
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17.12.2021 00:09 Ответить
перевозчик УЗ самый плохой компаньон для бизнеса они всегда опаздывают, постоянные проблемы, товар довозят испорченным, это жесть
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17.12.2021 09:47 Ответить
Что значит испорченным?
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21.12.2021 11:11 Ответить
А чо переживать? Они и когда вагоны не стоят, всё равно с них воруют. Ссыпают зерно, а потом говорят, типа пломба стоит, ничего не знаем. Зато автоматы они когда-то закупали. От кого? От самих себя?
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17.12.2021 00:08 Ответить
Вы про какие автоматы вспомнили? Случайно не про игорные? Тогда понятно почему они первым делом игорный бизнес легализовали, а Восток страны и подождать может.)))
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17.12.2021 19:14 Ответить
а что ж тут удивительного? вы думали если УЗ поднимут тарифы сразу научатся работать по новому? никогда этого не случится, коррупция правит компанией
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17.12.2021 09:45 Ответить
Да думаю, что у УЗ уже куча своих схем для заработков. Сами придумывают вот это вот все...
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17.12.2021 14:14 Ответить
Нормальная тема. А почему так? А потому что УЗ ничего предъявить нельзя, уйти нельзя, все вынуждены пользоваться их услугами. Надо бы ещё тарифы поднять на перевозку грузов, а то мало.
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17.12.2021 15:40 Ответить
С 01.01.22 на определенные классы грузов поднимают.
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21.12.2021 11:12 Ответить
Новый набсовет вот соберется после Старого Нового года и сразу все проблемы разрешатся. Правда вопрос в какую сторону? Судя по тенденции "работы" папереднего, хорошего не предвидится.)))
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17.12.2021 19:11 Ответить
Курс на развал и приватизацию УЗ взят был еще при Кирпе, Кирпа начал этот процесс. А Зеленая шмаркля всего лишь продолжает.
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21.12.2021 11:13 Ответить
 
 