ЕС легко достигнет консенсуса по поводу новых санкций против РФ, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Страны Европейского Союза легко достигнут консенсуса по пакету новых ограничительных мер на случай вторжения России в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"На этот раз да", - ответил он в Брюсселе на вопрос журналиста о том, смогут ли лидеры страны ЕС на саммите в четверг легко достичь консенсуса по этому пункту.
Боррель добавил, что в Брюсселе готовится "полный пакет санкций".
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дмитрий иванов 527db324
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