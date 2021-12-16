ЕС легко достигнет консенсуса по поводу новых санкций против РФ, - Боррель

Страны Европейского Союза легко достигнут консенсуса по пакету новых ограничительных мер на случай вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"На этот раз да", - ответил он в Брюсселе на вопрос журналиста о том, смогут ли лидеры страны ЕС на саммите в четверг легко достичь консенсуса по этому пункту.

Боррель добавил, что в Брюсселе готовится "полный пакет санкций".

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