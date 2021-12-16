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ЕС легко достигнет консенсуса по поводу новых санкций против РФ, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС легко достигнет консенсуса по поводу новых санкций против РФ, - Боррель

Страны Европейского Союза легко достигнут консенсуса по пакету новых ограничительных мер на случай вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"На этот раз да", - ответил он в Брюсселе на вопрос журналиста о том, смогут ли лидеры страны ЕС на саммите в четверг легко достичь консенсуса по этому пункту.

Боррель добавил, что в Брюсселе готовится "полный пакет санкций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны-лидеры ЕС не поддерживают предложение США по планированию новых санкций против России, - Bloomberg

Автор: Анастасія Потіха
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Є дуже великі та не без підставні сумніви щодо консенсусу. Бо є дві старі європейські шльондри-німеччина та франція...
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16.12.2021 14:00 Ответить
"Когда убьют, тогда и приходите"... Странно, что это старая милицейская шутка практикуется и в современном Евросоюзе
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16.12.2021 14:30 Ответить
Выделить очередную озабоченность действительно ЛЕГКО. А вы что подумали?
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16.12.2021 18:51 Ответить
 
 