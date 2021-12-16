Шахтеры из Угледара просят Минэнерго не менять руководителя предприятия без согласования с ними

Трудовой коллектив и профсоюзные организации государственного предприятия "Шахта им. М.С. Сургая" просят министра энергетики Германа Галущенко не проводить кадровые изменения на шахте без согласования с ее работниками. По информации коллектива шахты, данное решение сейчас обсуждается в Минэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо горняков, копию которого они опубликовали в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Шахтеры напомнили министру, что предприятие, находящееся неподалеку от линии разграничения, несмотря на отсутствие господдержки смогло недавно ввести в работу новый очистной забой.

"Невзирая на очень сложную ситуацию в угольной отрасли, действующий руководитель ГП "Шахта им. М.С. Сургая" Сокун Александр Сергеевич приложил все усилия, чтобы удержать стабильность и жизнедеятельность предприятия, сохранить рабочие места 2220 работников, в отопительно-зимний период обеспечить страну значительными объемами угля. В отсутствие бюджетного финансирования на техническое переоснащение, за собственные средства предприятия смонтировал и ввел в декабре 2021 года новый очистный забой", - отметили в письме работники шахты.

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Если же решение о смене руководителя ГП будет принято министром Галущенко единолично, шахтеры готовы прибегнуть к радикальным действиям.

"В случае назначения нового руководителя без согласования с профсоюзами оставляем за собой право на осуществление радикальных действий по защите трудового коллектива от одиозного и безответственного руководителя, который способен довести предприятие до критического состояния и полной остановки производственного процесса", - добавили в письме министру энергетики угледарские шахтеры.

Работников шахты имени Сургая также поддержал глава Профсоюза работников угольной промышленности Украины Андрей Зимин. В своем письме к Галущенко он напомнил, что министр на встрече с профсоюзами обещал при назначении Минэнерго руководителей государственных угольных предприятий учитывать мнение представителей профсоюзных организаций.

Ранее, политический эксперт Владимир Цыбулько предположил, кто может стоять за инициативой по смене руководителя этого госпредприятия.

"В заявлении на имя Галущенко работники не называют фамилии человека, которого министр энергетики хочет назначить новым руководителем шахты. В свою очередь, я могу озвучить имя других людей, которые по моим данным могут быть причастны к попытке смены нынешнего руководителя шахты имени Сургая. Это "угольные и энергетические бизнесмены" Виталий Кропачёв и Максим Ефимов. Те, кто контролируют две донбасские шахты семьи Виктора Януковича - Новогродовскую и шахту "Россия", а также производителя электроэнергии Донбассэнерго", - написал в своем сообщении Цыбулько.

Эксперт также добавил, что только в марте этого года Минэнерго и Донецкая облгосадминистрация сообщили о вводе на шахте в эксплуатацию новой лавы.

Как сообщалось, добыча угля на шахтах "Добропольеуголь" в октябре 2021 года упала в 2 раза, по сравнению с октябрем 2020 года, когда они находились в управлении "ДТЭК".