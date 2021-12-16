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В I полугодии 2022 года решений по сертификации "Северного потока-2" не будет, - президент немецкого регулятора Гоманн (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В I полугодии 2022 года решений по сертификации

Федеральное сетевое агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железной дороге Германии (Bundesnetzagentur) исключает сертификацию газопровода "Северный поток-2" в ближайшее время. По мнению агентства, это не произойдет также в первой половине 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"В первом полугодии 2022 года не будет решений", – заявил президент Bundesnetzagentur Йохан Гоманн, комментируя сроки сертификации.

Гоманн отметил, что компания Nord Stream AG по требованию регулятора инициировала создание немецкой дочерней компании, из-за этого процесс сертификации был прерван.

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"Прерванно означает, что процесс будет возобновлен только тогда, когда соответствующие документы будут представлены нам (регулятору) таким образом, чтобы их можно было проверить. Пока у нас их нет", - сказал Гоманн, добавив, что трудно прогнозировать, когда именно документы будут представлены.

Он также пояснил, что с момента, когда документы поступят в агентство, период рассмотрения начнется снова. После этого все дело переходит к рассмотрению Европейской комиссии, у которой тоже есть "много времени". Так что решение не будет в течение первых шести месяцев 2022 года, заверил Гоманн.

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Топ комментарии
+12
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16.12.2021 21:29
+10
Не буде , ага. Як із сіменсовськими турбінами для Криму і моторами для безпілотних кацапольотів.
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16.12.2021 14:52
+8
Підказка,це питання має бути розглянуте після вироку гаазького суду по Малайзійському боінгу.І ніяк не раніше.
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16.12.2021 14:41
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Підказка,це питання має бути розглянуте після вироку гаазького суду по Малайзійському боінгу.І ніяк не раніше.
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16.12.2021 14:41 Ответить
Немцы сейчас показали, что они - интернационалисты, а Россия всё больше становится фашистской страной. Уже всем очевидно, что путинские вертухаи от пропаганды действуют по лекалам своих сталинско-гебельсовских предшественников. Но гэбня - это хитрые, коварные мерзавцы, они умеют маскировать свою людоедскую сущность. Ботоксный фюрер Путлер и его воровская хунта в своих корыстных интересах подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды
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16.12.2021 22:46 Ответить
Короче, "или ишак, или падишах"...
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16.12.2021 14:44 Ответить
Не буде , ага. Як із сіменсовськими турбінами для Криму і моторами для безпілотних кацапольотів.
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16.12.2021 14:52 Ответить
Моторы Rotax 912-914 настолько распространены в мире, что как-то ограничить их продажу практически невозможно. Они ставятся не только на кацапский "Орион", американский Prelftor, турецкий Байрактар, но и кучу другой массовой мелкой авиатехники.
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16.12.2021 22:46 Ответить
... американский Predator ...
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16.12.2021 22:56 Ответить
Более странно, что допустим, американская Pratt & Whitney спокойно поставляет PW207К для кацапского вертолёта "Ансат", который используется и военными.
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16.12.2021 22:54 Ответить
зимой ***** хочет европу нагнуть,а в первом полугодии европа ставит ***** на бабки...бумеранг штука,которая возвращается
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16.12.2021 15:33 Ответить
Треба заблокувати сертифікацію і розгляд питання надійно і на роки.До роботи,а не ля-ля-ля.
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16.12.2021 15:49 Ответить
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16.12.2021 21:29 Ответить
За енергетичним законодавством ЄС газопроводом має керувати незалежний від Газпрому оператор, а кількість газу від одного постачалника не може перевищувати 50% від прокачаного об'єму.
Незалежного оператора немає, Німці розкопали, що це дочірнє підприємство Газпрому і поки не надійдуть документи про те, що оператор дійсно від Газпрому незалежний, сертифікації не буде.
Правило 50% дозволяє Газпрому прокачати 27 млрд м3 свого газу на рік. Решта має бути газом від інших постачальників. Але! В рашці інших постачальників немає, а зяк загнати у той газопровід узбецький чи туркменський газ навіть сам Господь Бог не знає. Це може бути віртуальний транзит газу, але для цього Газпром має взяти у туркменів та узбеків 27млрд. м3, і повернути цей газ вмістом Північного Потоку-2. Але тоді туркмени та узбеки стануть додатковими гравцями на європейському газовому ринку!
Тут у німців тонка гра, і не ми у ній головні дурні!
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16.12.2021 21:41 Ответить
це - добре...
але Європа бере в кацапів не тільки газ...
а ще - різні корисні копалини, руди, метали, ліс, добрива та інше...
а що буде якщо кацапи на них заломають ціни?
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16.12.2021 22:09 Ответить
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16.12.2021 22:33 Ответить
После таких заявлений цена на споте еще долларов на 200 вырастет.
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16.12.2021 22:36 Ответить
Как вырастет так и рухнет. Нех в ВВП в половину уровня Калифорнии понты кидать на рынке. Найдут альтернативу. Будете хрен сосать.
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16.12.2021 22:55 Ответить
Модераторам Цензор! Помилка в зображенні Білоруського прапора.
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16.12.2021 22:55 Ответить
уже выросла, на 250$
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16.12.2021 23:29 Ответить
Во Рашка руки трет, сегодня 2,8 млрд $ в ЗВР пульнули. Спасибо Гоманн
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16.12.2021 23:32 Ответить
Ты богаче стал? Мордва тупорылая
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17.12.2021 06:52 Ответить
)))
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17.12.2021 08:09 Ответить
... значит сработает План "Б" - бюргерам придёться выкладывать 5к дойчмарок с картинкой Колумба на купурах за норвежско-словацкий газ с молекулами из Уренгоя
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17.12.2021 05:07 Ответить
Похоже, газпром за несертификацию СП2 уже доплачивает. А не сертифицируют те страны у которых уже длинные контракты подписаны. Они уже новый год начали праздновать.
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17.12.2021 05:36 Ответить
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17.12.2021 08:33 Ответить
Тю ну значит в 1 полугодии будет газ по 2000 баксов... Газпрому только в радость.
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17.12.2021 09:40 Ответить
Парадоксальная ситуация. Неработающая труба выгоднее, чем работающая. То, чего ОПЕК добивался путем чуть ли не драки, европейцы сделали влегкую, просто ничего не делая.
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17.12.2021 09:45 Ответить
 
 