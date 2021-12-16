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Россия создала в Европе самую опасную ситуацию за последние 30 лет, - президент Литвы Науседа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Россия создала в Европе самую опасную ситуацию за последние 30 лет, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что из-за действий России в Европе наблюдается самая опасная ситуация за последние 30 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе перед началом заседания Европейского совета на уровне глав государств и правительств стран-членов Евросоюза.

"К сожалению, мы видим сосредоточение и усиление российских военных сил вдоль украинской границы. И, вероятно, мы сталкиваемся с самой опасной ситуацией за последние 30 лет. Я говорю не только об Украине, но я говорю о восточном рубеже НАТО, о балтийских странах. И я думаю, мы должны все сделать, что в наших силах, для того, чтобы сделать невозможным худший сценарий, который, к сожалению, мы не можем исключить. Этот сценарий возможен - военное вмешательство на территорию Украины", - заявил Науседа.

В то же время, по его убеждению, в ЕС есть достаточно инструментов для того, чтобы остановить Россию с ее агрессивным поведением.

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"Прежде всего, мы должны говорить о секторальных и также экономических санкциях, которые возможны", - подчеркнул президент Литвы.

Также он сказал, что определенная информация относительно вероятных сценариев развития событий на границе Украины и РФ обсуждалась между лидерами стран "Бухарестской девятки" и президентом США Джо Байденом.

Говоря об инструментах и мерах, которые Евросоюз может применить, он отметил, что ЕС - это лишь часть решения, потому что еще надо говорить о НАТО как об активной организации по обороне и сдерживанию.

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Кроме того, он считает, что надо обращать внимание на полную интеграцию Беларуси в военную систему России, что позволяет россиянам использовать территорию Беларуси как возможный плацдарм для нападения на соседние страны.

"Это ограничивает наше время для реагирования на эти вероятные события. Поэтому, я считаю, что НАТО должно внести изменения в свои планы, оборонные стратегии, принимая во внимание, что там происходит", - добавил Науседа.

Вместе с тем, по его мнению, пока еще можно повлиять на Россию, и надо использовать каждую возможность, чтобы изменить ее решение с наиболее пессимистичного на наиболее оптимистичное.

Как сообщалось, 16 декабря лидеры всех 27 стран-членов ЕС в Брюсселе обсудят наращивание военных сил России на границе с Украиной.
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мацква, уже перфектура. нормально так японцы вернули северные территории )))))
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16.12.2021 14:43 Ответить
Приїжджайте, вас гарно зустрінемо.
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16.12.2021 15:15 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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16.12.2021 22:48 Ответить
А ви й ділі там стурбованість виражайте...
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16.12.2021 14:58 Ответить
А можливо це українці повністю не розуміють ступінь загрози від Путлєра?Розвідка США і Нато дещо краща за нашу?
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16.12.2021 15:07 Ответить
Найнебезпічнішу сітуацію в Європі створила Меркель завдяки своїй політиці.
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16.12.2021 15:12 Ответить
З допомогою швабні та жаб'ятників...
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16.12.2021 15:28 Ответить
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16.12.2021 22:31 Ответить
Такая ситуация сложилась благодаря нерешительности ЕС и в первую очередь Германии и Франции.В то времья пока мокшандия воевала в Украине они вместо того чтоб строить альтернативные проводы поставки газа вкладывали все средства в СП-2 и вводили ничего не значащие санкции на кацапию.А теперь сами-же стали жертвами газового шантажа и без никакой альтернативы.***** запросит 2-3 тысячи евриков и ЕС будет и дальше лизать ему задницу чтобы не поставил цену 5-6 тысяч.
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16.12.2021 22:39 Ответить
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16.12.2021 22:41 Ответить
...у нас бы для удобства водителей, порубали бы нахер по линию горизонта
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17.12.2021 04:56 Ответить
у промові відчувається справжнє занепокоєння долею власної країни.
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16.12.2021 23:13 Ответить
Нет, это ЕС за 30 лет превратился в Импотента. Ему только нехватает Мишеля Серухерио Гоурбаучеуа с его "И это рихьтихь"
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17.12.2021 04:55 Ответить
 
 