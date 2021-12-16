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Новости Политика Украины
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Зеленский (16541) Кличко (4512) опрос (2619)

Большинство киевлян уверены, что конфликт Зеленского с Кличко – это желание устранить политического конкурента, - группа "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Большинство киевлян уверены, что конфликт Зеленского с Кличко – это желание устранить политического конкурента, - группа

62% жителей Киева считают, что между президентом Владимиром Зеленским и лидером "УДАРа", мэром Киева Виталием Кличко существует конфликт. И 68% тех, кто так считает, уверены, что он вызван попытками Банковой устранить политического конкурента.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", обнародованный 16 декабря.

На вопрос "Существует ли, по вашему мнению, конфликт между президентом Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко", 62% жителей столицы ответили "Да". Отрицают существование такого конфликта 24% опрошенных. 14% затруднились с ответом.

Среди тех, кто считает, что конфликт существует, 68% уверены, что он обусловлен в первую очередь попыткой устранить политического конкурента. Лишь 23% киевлян считают, что конфликт вызван желанием президента навести порядок в столице. Еще 9% киевлян затруднились ответить на вопрос о причинах конфликта.

Читайте также: 51% киевлян доверяют Кличко, он возглавляет рейтинг доверия среди жителей столицы, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Также среди тех, кто считает, что конфликт существует, 39% заявили, что в этой ситуации поддерживают мэра, Виталия Кличко. На стороне президента находятся всего 15%.

В опросе группы "Рейтинг" на тему "Общественно-политические симпатии киевлян", который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2000 жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Большинство киевлян уверены, что конфликт Зеленского с Кличко – это желание устранить политического конкурента, - группа Рейтинг 01
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Топ комментарии
+14
А вот и он...падоляцко-лещенковский бот нарисрвался...
Он нам сейчас расскажет о великих патриотах...зеленском и дерьмаке...и прочих арахамиях...
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16.12.2021 17:29
+10
Це означає що більшість киян мають здоровий глузд...
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16.12.2021 17:09
+10
конфлікт Зеленського з Кличком - це бажання усунути політичного конкурента /Для кодлана Коломойского деньги первичны а власть вторична. Кодлану Коломойского на дерибане бюджета Киева нужен свой человечек. Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров.
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16.12.2021 17:36
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Правила форума Совет форумчан
62% мешканців Києва должны думать о возможном вторжении раши , а не о конфликте зели и Кличко .
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16.12.2021 17:09 Ответить
мы сами решим о чем нам думать....
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16.12.2021 17:11 Ответить
Так решайте уже быстрее , тормоза .
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16.12.2021 17:15 Ответить
непременно, спасибо что подсказал
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16.12.2021 17:22 Ответить
Дубарів потрібно усувати, на керівних посадах повинні працювати українці, визнані спеціалісти, а не хуцпа ж2.
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16.12.2021 17:55 Ответить
Дубарів ,это вы про кого? Про наркомана снюханого вщент Зеленского. Нет он не дубарь он тварь и предатель и заслуживпет военного трибунала.
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16.12.2021 18:11 Ответить
пёрднул?
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16.12.2021 17:38 Ответить
Зеленский и вторжение Параши это одно и тоже.
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16.12.2021 17:43 Ответить
Це означає що більшість киян мають здоровий глузд...
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16.12.2021 17:09 Ответить
З чого б це?
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16.12.2021 18:30 Ответить
...і довгу пам'ять

Маєток Терещенків:
будинок, де жили олігархи, а Директорія УНР огол
осила війну більшовицькій Росії - і до чого там Палиця Коломойскава (ну, геть же ж не палиться) -
https://www.youtube.com/watch?v=yQLO234y_Zg&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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16.12.2021 18:32 Ответить
еврей победит
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16.12.2021 17:11 Ответить
это вряд ли
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16.12.2021 17:12 Ответить
будет кто-то третий?
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16.12.2021 22:23 Ответить
Ні, Кличко не патріот.
Треба відрізняти дії на користь України від демагогії, від пустих слів, які не підкріплюються діями.
Засранцю з Киргизстана, що влаштувався у Києві, Україна не болить так боляче як мені.
Мої батьки пережили Голодомори 1932-1933 і '1946-1947 рр. тоді помирали рідні їм люди, що вони могли думати про владу Сралінської Росії, а батько Кличка пішов добровільно в радянську армію, щоб захищати Імперію Зла. Який сини могли вирости в такого батька, тепер бігають обидва на похорони ворогів незалежності України.
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16.12.2021 17:21 Ответить
А вот и он...падоляцко-лещенковский бот нарисрвался...
Он нам сейчас расскажет о великих патриотах...зеленском и дерьмаке...и прочих арахамиях...
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16.12.2021 17:29 Ответить
Це мені Зебобік, чи не мені?
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16.12.2021 17:33 Ответить
А ты тут еще одного тупого зебила видишь?? Ты тут на ветке ты такой один...поэтому тебе...и только тебе...
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16.12.2021 18:06 Ответить
Як добре нападати на киян чмо, "из за полрек,рика", коли є свій 3,14-модератор. І твій боксер програв рік тому у Києві патріотичним силам, а після того як злигався з клоуном програє ще більше, останнє соцопитування "Рейтингу", (який теж ********* на користь вас клоунів), що він виграє у "'ЄС", фейкове, і ніякі проплачені 3,14-стичні модератори не змінять цієї тенденції.
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16.12.2021 18:19 Ответить
То что зеленский и его братия не патриоты не означает что патриот Клячко! Чтобы перечислить все беды Киева, пальцев на двух рук не хватит!
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16.12.2021 18:32 Ответить
чи дійсно ця кугутня така тупа, чи Єрмаки підплачують цій шушарі?
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16.12.2021 17:41 Ответить
Це теж мені? Не знаю кому відповідати з двох віталіних підстилок на окладі, визначиться між собою, і дайте відповідь тезисно, чому: " Виталик, наше все", а я на ваші тези відповім.
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16.12.2021 17:46 Ответить
Ви досягли свого, як ми виявили разом, серед модераторів є гандони-кличкофіли, які видалили мій пост, де я згадував, про винищення мого народу і моїх рідних Сраліном, видалення лише за те що вам подобаються дебіли з кулаками, а хіба це лише Клички, є ще херсонська лярва Ломаченко, і якась така сама кримська лярва, прізвіище якої я вже не пам'ятаю. Я думаю гандон видалить і цей мій пост, але що від цього зміниться?
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16.12.2021 18:10 Ответить
Тягнибок. Розлогинься.
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16.12.2021 18:44 Ответить
Це теж мені?
Я так подумав, якщо я наговорю влучних дошкульних слів на вашу деукраїнізовану чи мігрантську масу, що опинилася у нас, то ви, мутанти, з образи почнете голосувати за Медведчуків, Мураєвих, Шаріїв.
Тому, мабуть, вас не треба чіпати, може хтось із вас кількох виявиться дійсно не тролем і зненацька поступово одужає, і навіть, неймовірно, але буде корисним для України.
А якщо вас розізлити, то це примусить ваше гниле болото підштовхнути до ненависті до України, зміниться тригер вашої насправді байдужої до долі України свідомості рна імператив ненависті.
Тому я не буду чіпати вас, поки ви будете просто скавуліти і ображати невідомо кого і за що, а не розглядати певні події і факти сьогодення України у спотвореному світлі, тоді я відповім, і дізнаюся боти ви, чи не боти, разом з бот-програмою Цензору.
З неповагою до вас і до пришелепуватого модератора.
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16.12.2021 19:20 Ответить
Типу Зе патріот і щирий українець? Ну ок, батько Кличка в армії був (як і мільйони українців), а дід Зе був у кгб і подавляв криворізький бунт 1963 року...
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16.12.2021 20:55 Ответить
І яка мені справа до цих ваших безпринципних людей, Зебіла і Боксера, я між ними не бачу ніякої різниці, навіть під мікроскопом.
Обидва непатріоти-пристосуванці, без фаху державного управління, оточені безпринципними людьми, що прагнуть наживи.
Моя мама в таких випадках пригадувала стару українську притчу: "Сперечалися віз і сани, хто з них кращий для коня. А кінь їх послухав і сказав: І ти пОгань, і ти погАнь".
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16.12.2021 21:25 Ответить
Лише 23% киян вважають, що конфлікт викликаний бажанням президента навести в столиці порядок Джерело: https://censor.net/ua/n3305641

Интересно ...а что в понимании этих особо тупых зебилов означает слово "порядок"???
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16.12.2021 17:31 Ответить
Бєня столицю хоче, аж хохоче!

Незабаром йолка, вона все розрулить.
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16.12.2021 17:32 Ответить
конфлікт Зеленського з Кличком - це бажання усунути політичного конкурента /Для кодлана Коломойского деньги первичны а власть вторична. Кодлану Коломойского на дерибане бюджета Киева нужен свой человечек. Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров.
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16.12.2021 17:36 Ответить
Два дебіла це сила...
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16.12.2021 17:38 Ответить
Что-то ты от зеленого стада "отбился"
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16.12.2021 17:41 Ответить
несприйняття творчості драматичного актора не робить мене автоматично поціновувачем комедіанта.
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16.12.2021 18:20 Ответить
У тебя "родословная" на лбу написана . Ты или трусы одень либо крест сними
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16.12.2021 20:40 Ответить
А твоя Троєщина пре з кожного фрази. До речі я свій родовід знаю до 18 століття.
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16.12.2021 20:48 Ответить
Та вы, что!
А, чего только до 18-го столетия?
Чего не до 15-го к примеру?
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16.12.2021 21:21 Ответить
Ну вибачайте. Не знайшлось письмових джерел.
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16.12.2021 21:22 Ответить
А шо ж такое? Церковные книги не сохранились или знание матерного языка их прочесть не позволяет?
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16.12.2021 21:32 Ответить
довірив справу більш лінгвістично підкованим спеціалістам.
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16.12.2021 22:35 Ответить
А вы на скольких языках свободно говорите?
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16.12.2021 17:44 Ответить
Трьома. Українська, кацапська і матерна. А ви у Києві живете, щоб оцінювати не лише лінгвістичні здібності товариша?
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16.12.2021 18:22 Ответить
В Киеве, в Киеве. А вот Кличко свободно говорит на украинском, русском, английском и немецком. Не Цицерон конечно но таки на 4-х свободно. Если учесть и матерный то на 5-ти. При этом он чемпион МИРА и мэр столицы Украины. А вы кем работаете? Пролетарий? И два раза отжимаетесь от пола? Так кто из вас дебил? Вы или Кличко?
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16.12.2021 19:46 Ответить
Як називається рибацький базар?
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16.12.2021 20:01 Ответить
"Бухара".
А где в Киеве Евбаз?
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16.12.2021 20:25 Ответить
Хотів трохи переконатись чи не такий ви киянин як я пролетарій. Де цирк зараз.
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16.12.2021 20:46 Ответить
Убедились? За Евбаз Гугл помог?
Какой же вы пролетарий ежели мастыркой на "Бухаре" торгуете? Вы торгаш самого низкого пошиба. Так скажите мне, "торговец" мастыркой, кто дебил? Мэр Киева владеющий 2 иностранными языками или "продавец" мастырки не владеющий ни одним иностранным языком?
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16.12.2021 20:59 Ответить
Звісно гугл, хто ж іще. Якщо відкинути жарти, то виходить лише наступне. Що Зєля, що Віталік "зробили себе" не у політиці, а у шоу бізнесі. Де вони формувались як зрілі особистості і відповідали його вимогам. І їх мотивація пхатись політику особисто мені до кінця не зрозуміла.
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16.12.2021 21:21 Ответить
1. Хвалю за честность. На счёт гугла.
2. Бокс - спорт, а не шоу бизнес. Элементы шоу используются вокруг бокса, но не на профессиональном ринге.
3. Зеля зрелая личность?! Это новый анекдот?
4. Мотивация проста, - Зеля мотивировал Беней сыгравшим на комплексе неполноценности "мании величия" этого мелкого клопа, паскудная личность которого формировалась, как сцикливого и лживого холуя, пацанов из Криворожского двора. Кличко - мотивация деньги.
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16.12.2021 21:29 Ответить
1. Дякую.
2. Кому і реслінг спорт.
3. Деякі ознаки інфантилізму не виключають сформованості особистості.
4. Гроші, скоріш за все, в обох випадках. Хоча манія величі теж має місце.
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16.12.2021 22:40 Ответить
А кому то кёрлинг спорт.
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17.12.2021 12:01 Ответить
К слову, сейчас киевский цирк на улице Грушевского.
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16.12.2021 21:30 Ответить
можна і так сказати.
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16.12.2021 22:41 Ответить
Я вижу, что вы в Киеве, из всех достопримечательностей, посетили только "Бухару" и то, исключительно с экскурсионными целями, т.к. товар там продают по цене антиквариата античности на аукционах Сотбис.
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16.12.2021 20:41 Ответить
насправді то не дуже складне питання.
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16.12.2021 22:44 Ответить
А разве я в этом тексте поставил вам вопрос?
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17.12.2021 11:59 Ответить
мова про моє запитання
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17.12.2021 12:03 Ответить
Так вы кем работаете? И где?
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16.12.2021 20:43 Ответить
Ага, мастиркою торгую у самому кінці.
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16.12.2021 20:50 Ответить
И что с того?! Что с того что он говорит на четырех
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16.12.2021 20:32 Ответить
А то, что некоторые персонажи, родившиеся и выросшие в селе под Жашковым или Бердычивом, не способные грамотно и без ошибок написать пару предложений и владеющие только матерным языком, работающие старшим помощником младшего продавца шнурков к чехлов для мобильных телефонов в ларьке возле станции метро "Академместечко", почему то считаю себя невыносимо умными, а мирового чемпиона и мэра столицы Кличко дебилом. Вам это не кажется странным?
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16.12.2021 20:38 Ответить
Хорошо, ежели вы такой непонятливый, и не в состоянии понять вопрос в той интерпретации, что изложена выше, задам вам упрощённый вариант этого вопроса. Только для вас.
Читайте внимательно. Постарайтесь подумать над вопросом. Он не сложный. Итак, ВНИМАНИЕ, ВОПРОС, - кого из двоих человек можно отнести к дебилам, того кто владеет двумя иностранными языками или того кто не в состоянии овладеть даже своим родным языком?
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16.12.2021 21:19 Ответить
Прощу прощения, а ПРИ ЧЕМ тут вообще это? Где я задавал вопрос, кто лучше кличко или зеля?!
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16.12.2021 21:44 Ответить
1. Вы приняли участие в моём разговоре с Палєо Мустьє
задав мне вопрос, - john davis 0c561422

И что с того?! Что с того что он говорит на четырех

16.12.2021 20:32 Ответить Управление спамом Мне нравится.
2. Я вам ответил.
3. Вы ответили но не ответили на мой вопрос.
4. А при чём тут зеля? Он отсутствовал в теме нашего разговора с вышеозначенным мной єо Мустьє .
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16.12.2021 21:53 Ответить
Зато знание английского достаточно для того что бы быть президентом страны для одного фигляра без образования клоуна.
Спор наш с моим оппонентом не относился к профессии, точнее должности "мэр". Вернитесь к истокам и вникните в написанное. А уж потом тут волну поднимайте.
"Мэр" не имеет ни какого отношения к разговору нашему с Палєо Мустьє
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16.12.2021 22:07 Ответить
Анализ диаграмм показывает, что 20% киевлян это таки дремучие зебилы
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16.12.2021 17:39 Ответить
Может они цыган опрашивали
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16.12.2021 17:52 Ответить
Конечно не без этого, но основная причина- поставить своего чела на денежные потоки, которые протекают мимо, не оседают в их карманах.
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16.12.2021 17:48 Ответить
Не смешите ну какой Пидалик конкурент с 1,5% рейтинга.. даже при падающих рейтингах Зели... Тут совсем другое, подмять под себя власть в столичном городе, как своего рода последняя точка в установлении полного контроля во властной структуре. Свой кабмин - свой премьер - своя Рада ( монобольшинство) - свой спикер + еще и свой вице спикер - остается только столичный мэр или как минимум его полномочия как главы госадминистрации. Ну и еще тотальный контроль над СМИ конечно. Все очень просто,. К этому стремились все без исключения президенты ( и это факт). У нас все хотели, хотят и будут хотеть править единоначально.
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16.12.2021 17:54 Ответить
У Виталика только один "конкурент" и это Кива.
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16.12.2021 17:57 Ответить
Разве был Кива?Были Пальчевский и кобыла с зонтом.Вроде так?
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16.12.2021 18:16 Ответить
Ну уровне "дискуссий" С Виталиком может состязаться только Кива.
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16.12.2021 20:18 Ответить
Если не секрет,за кого голосовал на выборах мэра Киева?
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16.12.2021 20:24 Ответить
Бог уберег от такого выбора. Что Киев,.... там либо Леня Космос побеждает, либо Пидалик Речистый. Такая вот карма у города на кручах Днепра. А в Харькове, второй столице, до недавних пор даже "покойный " на момент выборов Адольфович (он же Кернес ) побеждал.. Ну вот такая у нас страна , с чисто национальным гумором.
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16.12.2021 20:50 Ответить
"Блажен,кто посетил сей мир
В эпоху Я Не Лоха !"
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16.12.2021 18:01 Ответить
Т.е. в столице Украины до сих пор каждый четвертый искренне считает, что существо в кресле президента способно "навести порядок". Да на х ..такой порядок, мы на грани отключений света и отопления Это анархия, ситуация худшая за 30 лет независимости. И даже в Киеве четверть жителей до сих пор веря в Голобородько. Ужасно!
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16.12.2021 18:15 Ответить
Надо учесть, что процент тех кто верит в Голобородько больше всего в возрасте до 24 лет. Поэтому, в сложной для страны ситуации следовало бы временно лишить голоса граждан до 25 лет. В мошеннической у нас политике они наиболее подвержены обману.
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16.12.2021 18:57 Ответить
Эти рейтинги подозрительно подвержены политической конъюнктуре.
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16.12.2021 18:34 Ответить
З Порошенко були дебати на стадіоні, з Кличко зелене мавпеня нехай проведе дебати на рингу.
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16.12.2021 18:37 Ответить
Я не сторонник Кличко. Но Зеленский несравнимо хуже.
Нельзя голосовать за тех, что они и их окружение, при сложной для них ситуации, сдрыснут туда где своих не выдают.
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16.12.2021 18:50 Ответить
было уже, проходили...

"не сторонник")))

ржут правда не все)))

фопы веселятся и прочие....
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16.12.2021 22:26 Ответить
Не віддамо Киів Зебеніним швондєрам і бандитам , які прийшли до влади на дешевому популізмі тільки красти 😠
досить нам зеленого блювотиння 🤢
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16.12.2021 19:03 Ответить
пианист боксеру не товарищ😂
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16.12.2021 19:07 Ответить
"62% жителей Киева считают, что между президентом Владимиром Зеленским и лидером "УДАРа", мэром Киева Виталием Кличко существует конфликт. И 68% тех, кто так считает, уверены, что он вызван попытками Банковой устранить политического конкурента".

Тоже мне, бином Ньютона. Это желание у них обоюдное.
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16.12.2021 19:48 Ответить
Есть простое решение бодания двух бычков, провести в Киеве досрочные выборы, и Голобородько и Кличко оба кидалы, но они смогут проверить насколько это нравится киевлянам, и это не означает, что на киевский бюджет должна зариться тоько одна из их двух шобл, пусть ВР вводит закон о новом статусе организации киевской власти одновременно с досрочными выборами, а киевляне решат, кому они доверяют.
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16.12.2021 21:37 Ответить
Согласен, досрочные. Но президента не только Киев выбирает.
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16.12.2021 22:27 Ответить
что кличко, что голобородько - клоуны и разочарование украинцев..
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16.12.2021 21:49 Ответить
Поинтересовался у знакомых, были ли они опрошены - не нашел ни одного участника, может "Рейтинг" проводил опрос в районе уборной своего офиса ?
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17.12.2021 03:58 Ответить
Вам точно никому нельзя вместо них , тогда точно жопа всему будет! По кнопка ляпать токо)))
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17.12.2021 10:49 Ответить
 
 