51% киевлян доверяют Кличко, он возглавляет рейтинг доверия среди жителей столицы, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
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Лидер политической партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко имеет самый высокий уровень поддержки у киевлян среди украинских политиков. Ему доверяют более 50% жителей столицы. В то же время уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 39%. Он на второй позиции рейтинга доверия.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Общественно-политические настроения киевлян", проводившегося 10-12 декабря группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Петру Порошенко, занявшему третью позицию в рейтинге, полностью доверяют 13% украинцев и скорее доверяют 20%. Дмитрию Разумкову – соответственно 8 и 23%, Сергею Притуле – 7 и 24%.
В опросе группы "Рейтинг" на тему "Общественно-политические симпатии киевлян", который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2000 жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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Я, в принципе не понимаю, как профессионального боксера можно вообще избрать куда угодно. Это же элементарная физиология. Человек постоянно получал микросотрясения мозга. Те, кто защитой активно не пользуются, на пенсию имбицилами уходят. У Кличко, конечно не такой клинический случай, но очень близко.
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В Разумкова - 99 %
Я не удивлён.
В любом случае не может быть результат - 101% от 100% опрошенных.
Неблагодарные!
Это когда доминируют эмоции, а не разум.
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это значит, что в этих городах рулит мафия.
Трамвайчики ходять по зелених газонах, велодоріжки по всьому місту, купа нових шкіл, заторів немає, стихійні базарчики і ларьочки закрили...
Зато о себе не забывают - парламентарии не будут собираться на пленарные заседания больше месяца, себе изменили календарный план - благодаря такому решению народные избранники получили больше месяца новогодних каникул.
Только когда "ес" и порошенко не на первом месте.
Тыпилов НИЧТО НЕ ВЫЛЕЧИТ!
Скажите нам правду, в конце-то концов!
пример - метро и мост, "развязка на Большивике" идр.
А Мост Патона - подождёт - пока не рухнет.
Хуже мера не было
Правильно говорят, что "быт определяет сознание". За 30 лет можно было сознание соответствующим бытом еще и улучшить.
Как нужно было 30 лет власти имущих и политикам выворачивать мозги украинцев, чтобы они массово проголосовали за клоуна.
Подло обвинять народ. Народ не виновник, а жертва.
Даже наркоман Черновецкий умудрился 4 станции метро построить!
Звісно , що недоліки є, але ж у кого їх немає 😠