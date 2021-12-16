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НАТО призывает Украину фокусироваться на реформах для достижения стандартов Альянса, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАТО призывает Украину фокусироваться на реформах для достижения стандартов Альянса, - Столтенберг

НАТО придерживается решения Бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса и призывает Украину фокусироваться на реформах, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я был на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда все союзники согласились, что Украина станет членом НАТО, и мы придерживаемся этого решения и решений, принятых после Бухарестского саммита, о возможности Украины стать членом НАТО. Сигнал для России сегодня - что это Украина как суверенная нация будет решать свой собственный путь, и 30 союзников из НАТО будут решать, когда Украина будет готова быть членом. Сейчас Украине важно фокусироваться на реформах, чтобы соответствовать стандартам НАТО", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что приветствует сильную преданность президенту Украины проведению реформ.

Столтенберг напомнил, что НАТО проводит политику открытых дверей, это закреплено в статье 10 учредительного Вашингтонского договора, в которой ясно указано, что НАТО может приглашать другие европейские страны присоединиться к Альянсу.

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"Отмечу, что НАТО в последние годы доказало, что наша политика отрытых дверей - это не только то, что мы поддерживаем на словах, но и делами, в частности, приглашая новые страны, Черногорию и Северную Македонию, стать членами. Мы расширили Альянс двумя новыми членами, несмотря на протесты со стороны России", – отметил генсек.

Он добавил, что НАТО поддерживает Украину в усилиях приблизиться к членству в НАТО.

"Мы помогаем с реформами, в борьбе с коррупцией, укреплении потенциала, модернизировать институты в сфере безопасности и обороны. Также НАТО и союзники из НАТО предоставляют тренировки, консультирование, мы присоединились к учениям, также союзники из НАТО предоставляют оборудование. Поэтому мы поддерживаем Украину, усиливаем оборону Украины и Вооруженные силы. Это практическое сотрудничество и практическая поддержка союзников из НАТО и НАТО в Украине", - рассказал Столтенберг.

Он заявил, что НАТО солидарно с Украиной.

"Мы продолжаем поддерживать ее усилия стать членом НАТО", – сказал генсек.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Немає кого закликати.

Hon. Judge Dredd: Яке пророче фото. Величезний абсолютний самозакоханий нуль.
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16.12.2021 16:28
+8
Интересно а Македония все реформы провела, для достижение стандартов Альянса ??

Уверен на 100% что Украину не хотят принимать, именно по политическим причинам, продажность коррумпированость Германии, Франции, Италии...подстилки кремля, не хотят дразнить агрессора оккупанта РФ. И дело тут во все не в реформах.
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16.12.2021 19:39
+7
Які реформи, коли президент - дезертир, а його оточення- 5 колона !
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16.12.2021 16:31
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Правила форума Совет форумчан
После реформ зеленского мы рискуем вступить в Варшавский договор, а не в НАТО.
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16.12.2021 16:19 Ответить
По їхньому розумінню ми досягнемо стандартів, коли воно нам і нахрєн не буде потрібно. паРашка або розпадеться, або повністю зіпьється.
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16.12.2021 16:29 Ответить
Не в Варшавский, а Ташкентский ОДКБ
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16.12.2021 17:21 Ответить
Ошибаешься, господин Столтенберг! Зеленский таких формулировок не понимает. Надо было сказать: Хватить врать и создавать видимость реформ. Когда вы начнете делать настоящие реформы и это не просто увидят, но у почувствуют на своей жизни граждане Украины, вот тогда и поговорим про членство в НАТО.
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16.12.2021 16:22 Ответить
"Я був на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році, коли всі союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО, і ми дотримуємося цього рішення та рішень, ухвалених після Бухарестського саміту, щодо можливості України стати членом НАТО Джерело: https://censor.net/ua/n3305646

а що робив зеленський у 2008 році ???
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16.12.2021 16:26 Ответить
С 2008 года нас ждут "после приближения к стандартам НАТО". А мы, б"дь, всё никак не приблизимся! Хрен нам а не НАТО.
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16.12.2021 16:27 Ответить
Да вы что ! Это же надо визовый режим ввести! Перестать торговать с Московией стратегическими материалами!
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16.12.2021 19:40 Ответить
Немає кого закликати.

Hon. Judge Dredd: Яке пророче фото. Величезний абсолютний самозакоханий нуль.
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16.12.2021 16:28 Ответить
Правда Ваша, бо даже имитировать пенисом игру на фа-но тупень сплагиатил себе на харчевание на Западе. Не знаю шо и думать: пнут с кресла, на Западе счета под арестом , на пару с Карабасом-Борабасом... у нас такой дыбильной программы, как олухи 95-го , давно уже больше нет. Мабуть и мам Римыну трущебу заложит до баб Юли в ломбард( по дешевке), бо она тоже злопамятная (б.Юлька).
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16.12.2021 18:07 Ответить
Які реформи, коли президент - дезертир, а його оточення- 5 колона !
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16.12.2021 16:31 Ответить
При ЗЕдибилах мы никуда не вступим.
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16.12.2021 16:31 Ответить
А кто эти "мы"?
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16.12.2021 17:05 Ответить
Мы это - Украина.
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16.12.2021 17:23 Ответить
Ах да....я же забыл,вас целых 73% обдолбанных наркоманов,которые ну никак не могут выполнить реформы для вступления в НАТО. Или не хотят выполнять.
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16.12.2021 17:35 Ответить
Так вот не хер было на стадионе ( на дебатах) устраивать клоунаду и обсирать других.Раз сам ничего не может.
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16.12.2021 17:49 Ответить
мы уже вступили.В зеленое жидкое и вонючее
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16.12.2021 18:17 Ответить
"Ну и что? "- скажут они, "лишь бы не Петя".
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16.12.2021 18:23 Ответить
Зеленые не могут сфокусироваться у них приход..
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16.12.2021 16:33 Ответить
Президент Турции Эрдоган неделю назад сказал красивую фразу...

на сегодня Украинская армия круче Турецкой,Немецой,французской,испанской,итальянской...поскольку воюет за СВЫОЮ СВОБОДУ с Мавзолейными баранами Путлера 7 лет...

Брвво Эрдоганыч....
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16.12.2021 16:37 Ответить
СМЕРТЬ рюсскамиу бы
длу
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16.12.2021 16:40 Ответить
Рюсские...БАРАНЫ...Мацкавиты...нападите на Чечню в третий раз..мож кавказцы вам дадут... канфету РОШЕН...
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16.12.2021 16:45 Ответить
Зелі це не потрібно !
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16.12.2021 16:46 Ответить
ватне створіння!Від тебе смердить тупим кацом
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16.12.2021 17:12 Ответить
можна відповісти Столтенбергу фразою поца, яка стала класикою - пішли ви в сраку. Він там був разом з ним на пресці. Дивився його явлення Європі. Блазень блазнем. Виступав без телесуфлера і Європі стало ясно, що в Україні свій Квіслінг із замашками містечкового блазня. Все в його голові спуталось.
А які реформи можуть бути з професійними картярами, базарниками ринковими. Один тягне в Кетай, інші набиваються на переговори на свою історичну Родіну. А лозунгами мають. Єй ти іді сюда ти нам должен. Ворують навіть на харчуванні а він про реформи.
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16.12.2021 17:38 Ответить
треба брати приклад з Румунії та Болгарії
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16.12.2021 17:50 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, у кого узнать, когда все же мы будем в НАТО...
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16.12.2021 17:59 Ответить
Украина и ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие, возможно через 10 лет. 2030 г. возможно вступим в НАТО. А до этого времени, нужно укреплять армию ВСУ и ВМС.
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16.12.2021 19:51 Ответить
Я согласен, но вопрос был к бубочке, после "сногсшибательных", много обоюдных его пустых деклараций в Западной Европе (по этому вопросу. Мабуть, у бубика предвыборная стартовала. Но его и понять можно. Не прикроется вторым сроком, получит внатуре срок.
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17.12.2021 01:32 Ответить
приглашая новые страны, Черногорию и Северную Македонию, стать членами - da no eto mozhet bitj problemoi dlja Ukraini, vedj kazjdij mozjet blokirovatj prinjatije v NATO, jescho ne razobralsia, eto podsunul rizhik trump ili taki eto bilo vsio po pravilam.
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16.12.2021 18:16 Ответить
Щоб щось мінялось до кращого, а не до гіршого, ні в якому разі не можна голосувати за людей, які разом з оточенням, замість того щоб опинитись за гратами, здриснуть туди де своїх не видають.
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16.12.2021 19:10 Ответить
Интересно а Македония все реформы провела, для достижение стандартов Альянса ??

Уверен на 100% что Украину не хотят принимать, именно по политическим причинам, продажность коррумпированость Германии, Франции, Италии...подстилки кремля, не хотят дразнить агрессора оккупанта РФ. И дело тут во все не в реформах.
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16.12.2021 19:39 Ответить
Прошу извинить, но я повторюсь, мол, проблема не в Западе , а в нашем электорате , бо второй раз выбираем бовдура, если не зэка, то клоуна... При таких раскладах какое НАТО.
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17.12.2021 01:35 Ответить
 
 