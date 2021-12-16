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Новости Политика Украины
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Депутаты изменили график работы Рады в январе: перенесли единственную пленарную неделю на конец месяца

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутаты изменили график работы Рады в январе: перенесли единственную пленарную неделю на конец месяца

Верховная Рада снова изменила календарный план своей работы в январе и в пленарном режиме будет работать в последнюю неделю месяца (25-28 января), а не 18-20 января, как раньше планировалось.

За соответствующее постановление №6429 в четверг проголосовали 243 народных депутата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно внесенным изменениям в календарный план проведения шестой сессии IX созыва Верховной Рады, с 17 по 21 января парламентарии будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах.

Как ранее сообщалось, депутаты также будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях 4-6 января, а 10-14 января - с избирателями.

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Депутаты уже второй раз менее чем за месяц вносят изменения в календарный план января 2022 года.

Седьмая сессия в соответствии с Конституцией откроется в первый вторник февраля (1 февраля).
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Топ комментарии
+5
Малацці! Всі проблеми вирішено, можна відпочити... Курви.
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16.12.2021 16:27
+5
А печень выдержит МЕСЯЦ БУХАТЬ?!

А если Рашка в наступление пойдет, а вы "в дрова"?!

А если морозы, а на ТЭС одна угольная ПЫЛЬ?!
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16.12.2021 16:30
+5
Мальдівсько-Карибськи округи вже чекають дупататів...
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16.12.2021 16:35
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Святкування почались !!
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16.12.2021 16:26 Ответить
НАРОД МНОГО ОТДЫХАЕТ - депутаты хотят сократить праздничные дни.
Зато о себе не забывают - парламентарии не будут собираться на пленарные заседания больше месяца, себе изменили календарный план - благодаря такому решению народные избранники получили больше месяца новогодних каникул.
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16.12.2021 16:40 Ответить
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16.12.2021 16:42 Ответить
Работнічки. Місяць знову канікул. А втім, якщо такі антинародні закони приймати, то краще засмагати.
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16.12.2021 16:27 Ответить
Малацці! Всі проблеми вирішено, можна відпочити... Курви.
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16.12.2021 16:27 Ответить
А печень выдержит МЕСЯЦ БУХАТЬ?!

А если Рашка в наступление пойдет, а вы "в дрова"?!

А если морозы, а на ТЭС одна угольная ПЫЛЬ?!
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16.12.2021 16:30 Ответить
Откуда морозы на Мальдивах?
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16.12.2021 16:56 Ответить
конверты раздали
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16.12.2021 16:34 Ответить
Мальдівсько-Карибськи округи вже чекають дупататів...
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16.12.2021 16:35 Ответить
бідненькі втомилися - є.бучі імбезильні квартальні довб.ойоби, що доживають останні місяці свого нікчемного життя ненароком отриманого через спарювання біосміття!
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16.12.2021 16:40 Ответить
курорты ждут сервантов вовы
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16.12.2021 16:42 Ответить
Трутні їбані
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16.12.2021 16:44 Ответить
А ще матпоміч на оздоровлення в Альпах , чи десь в Індійському Океані.
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16.12.2021 16:45 Ответить
Як раніше повідомлялося, депутати також працюватимуть у комітетах, комісіях та фракція 4-6 січня, а 10-14 січня - з виборцями. Джерело: https://censor.net/ua/n3305648

Будут оооочень плотно работать
А вообще ,еще неделю назад все было понятно - новый виток ковидобесия начнется с 20х чисел января,после буковели, и данная новость - тому лишнее подтверждение.
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16.12.2021 16:48 Ответить
Все на Мальдивы ?
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16.12.2021 16:48 Ответить
Бідні депутати так наробились, що півтора місяця будуть на теплих островах від важкої праці відходити.
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16.12.2021 17:26 Ответить
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16.12.2021 17:43 Ответить
Місяць канікул в депутатів.
А пригадуєте, як вони переконували нас у своїй працелюбності ?
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17.12.2021 08:31 Ответить
 
 