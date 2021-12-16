Депутаты изменили график работы Рады в январе: перенесли единственную пленарную неделю на конец месяца
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Верховная Рада снова изменила календарный план своей работы в январе и в пленарном режиме будет работать в последнюю неделю месяца (25-28 января), а не 18-20 января, как раньше планировалось.
За соответствующее постановление №6429 в четверг проголосовали 243 народных депутата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно внесенным изменениям в календарный план проведения шестой сессии IX созыва Верховной Рады, с 17 по 21 января парламентарии будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах.
Как ранее сообщалось, депутаты также будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях 4-6 января, а 10-14 января - с избирателями.
Депутаты уже второй раз менее чем за месяц вносят изменения в календарный план января 2022 года.
Седьмая сессия в соответствии с Конституцией откроется в первый вторник февраля (1 февраля).
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Зато о себе не забывают - парламентарии не будут собираться на пленарные заседания больше месяца, себе изменили календарный план - благодаря такому решению народные избранники получили больше месяца новогодних каникул.
А если Рашка в наступление пойдет, а вы "в дрова"?!
А если морозы, а на ТЭС одна угольная ПЫЛЬ?!
Будут оооочень плотно работать
А вообще ,еще неделю назад все было понятно - новый виток ковидобесия начнется с 20х чисел января,после буковели, и данная новость - тому лишнее подтверждение.
А пригадуєте, як вони переконували нас у своїй працелюбності ?