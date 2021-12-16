Украинцам начали насчитывать "тысячу Зеленского": банки отчитываются о более чем 1 млн заявок в день

Граждане Украины, получившие две дозы COVID-вакцины и подавшие заявку в "Дії", начали получать тысячу гривен на карточку "єПідтримка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 16 декабря, гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, стали насчитывать тысячу гривен. Средства зачисляются на специальные карты "єПідтримка" тем, кто уже оформил соответствующие заявки в приложении "Дія". В частности, о зачислении сообщают те, кто оформил карты в monobank.

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Государственный ПриватБанк (Киев) по состоянию на 16 декабря за сутки оформил 1 млн карточек в рамках проекта "єПідтримка" для выплат "ковидной тысячи", что в 2,1 раза больше, чем за первые сутки оформил виртуальный monobank (481,3 тыс. карт по состоянию на 8 декабря), сообщили банки в четверг, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, 500 тыс. клиентов банка получат средства в четверг.

"Около полмиллиона клиентов, подавших заявки в "Дії", получат деньги уже сегодня (если мы не "устанем"). С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в "Дії") будем зачислять средства мнгновенно после одобрения заявки "Дії", – рассказал он.

По информации monobank, с момента запуска услуги по открытию карт "єПідтримка" 9 декабря по состоянию на 16 декабря открыл 1,314 млн таких карточек.