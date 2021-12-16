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Украинцам начали насчитывать "тысячу Зеленского": банки отчитываются о более чем 1 млн заявок в день

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украинцам начали насчитывать

Граждане Украины, получившие две дозы COVID-вакцины и подавшие заявку в "Дії", начали получать тысячу гривен на карточку "єПідтримка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 16 декабря, гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, стали насчитывать тысячу гривен. Средства зачисляются на специальные карты "єПідтримка" тем, кто уже оформил соответствующие заявки в приложении "Дія". В частности, о зачислении сообщают те, кто оформил карты в monobank.

Читайте также: За первые двое суток заявки на "ковидную тысячу" подали более полумиллиона граждан, - Шмыгаль

Украинцам начали насчитывать тысячу Зеленского: банки отчитываются о более чем 1 млн заявок в день 01

Государственный ПриватБанк (Киев) по состоянию на 16 декабря за сутки оформил 1 млн карточек в рамках проекта "єПідтримка" для выплат "ковидной тысячи", что в 2,1 раза больше, чем за первые сутки оформил виртуальный monobank (481,3 тыс. карт по состоянию на 8 декабря), сообщили банки в четверг, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, 500 тыс. клиентов банка получат средства в четверг.

"Около полмиллиона клиентов, подавших заявки в "Дії", получат деньги уже сегодня (если мы не "устанем"). С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в "Дії") будем зачислять средства мнгновенно после одобрения заявки "Дії", – рассказал он.

По информации monobank, с момента запуска услуги по открытию карт "єПідтримка" 9 декабря по состоянию на 16 декабря открыл 1,314 млн таких карточек.
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Топ комментарии
+20
Прочитав на одному чаті:
Підкажіть на що можна потратити тисячу зеленського?
Відповідь: На каток Порошенка.
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16.12.2021 16:55
+13
Ви не зрозуміли гумору. Уявіть реакцію блазня, якщо народ реально почне тратити гроші на каток Рошен. Він же сподівався, що вдячні і щасливі побіжать на 95 квартал.
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16.12.2021 17:22
+9
У Вони немає слова пОлітичний. Вона розмовляє українською виключно з масковським аканям. Так правильно буде пАлітичний.
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16.12.2021 17:14
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Правила форума Совет форумчан
Штош, комуто тыщща - серьёзные деньги.
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16.12.2021 16:49 Ответить
Насрать,схоху в кино за свои...
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16.12.2021 17:22 Ответить
А я у Львів злітаю на вихідні.
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16.12.2021 19:08 Ответить
В загалі своєму українці можуть подорожувати ДО Львова, решта- У Львів, чи навіть ДО ЛьвІва, що виказує нещадно...
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16.12.2021 19:36 Ответить
Можеш іти лісом із своїми здогадками)
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16.12.2021 20:07 Ответить
от і лапті догори...швиденько ж згорів
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16.12.2021 20:11 Ответить
Доведи)))

Відкрию тобі таємницю. У Києві та навколишніх иістах всі кажуть "у Львів". "До Львова" кажуть лише філологи. А доколупуються до цього лише такі ідіоти як ти.
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17.12.2021 07:59 Ответить
ага, суум квікве - кожному своє

В Apple отложили возвращение своих сотрудников с удалёнки и выделили каждому из них по тысяче долларов на улучшение домашнего рабочего места.

Компания планировала вернуться к офисному режиму уже в феврале 2022 года, но коронавирус опять внёс свои коррективы. Тим Кук разрешил своим подчинённым оставаться дома, а также призвал их вакцинироваться. И велел использовать подарочную тысячу по своему усмотрению.
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16.12.2021 17:33 Ответить
В Эппл зарплаты от 20 тыс. долларов в месяц, а еще бонусы, страховки, премии и т.п. Это им 5% зарплаты выделили, копейки по американским меркам.
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16.12.2021 19:27 Ответить
Вот-вот, а у нас пенсионерам выдали 50%!! 🙃
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17.12.2021 01:54 Ответить
то херня хай подаляться, нарахування строку зезашкваренськову вовчику і біосміттю квартально - підар.ососійському - от що людей цікавить начасі!
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16.12.2021 16:52 Ответить
ну в кино походить можно будет
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16.12.2021 16:52 Ответить
Велике тисячничество стартувало...
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16.12.2021 16:53 Ответить
помню жулька тоже тысячивництвом рейтинг себе набивала.. естественно за счет бюджета
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16.12.2021 16:56 Ответить
Прочитав на одному чаті:
Підкажіть на що можна потратити тисячу зеленського?
Відповідь: На каток Порошенка.
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16.12.2021 16:55 Ответить
ну без Порошенка никак...
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16.12.2021 17:10 Ответить
Ви не зрозуміли гумору. Уявіть реакцію блазня, якщо народ реально почне тратити гроші на каток Рошен. Він же сподівався, що вдячні і щасливі побіжать на 95 квартал.
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16.12.2021 17:22 Ответить
В Европе это решение правительства, а у нас тысяча Зеленского? Это он сам придумал?
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16.12.2021 16:57 Ответить
Сам ни сам но деньги с бюджета.А главное спишут на 200тых мильярдик.
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16.12.2021 18:45 Ответить
Це - політичний плагіат!

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16.12.2021 16:57 Ответить
У Вони немає слова пОлітичний. Вона розмовляє українською виключно з масковським аканям. Так правильно буде пАлітичний.
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16.12.2021 17:14 Ответить
Это политико-экономический маразм.
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16.12.2021 17:14 Ответить
1 млн в день . Такова статистика . Их не волнует возможное вторжение раши ?
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16.12.2021 17:02 Ответить
Их очень волнует возможное вторжение раши. Они даже поедут на фронт, но, после подач заявки на получение одной тысячи. Это святое.
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16.12.2021 17:52 Ответить
Это опрос.

Посмотрим сколько процентов готовы голосовать за зегопоту.
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16.12.2021 17:04 Ответить
Это уже не важно . Давайте проголосуем , кто готов окопы копать .
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16.12.2021 17:06 Ответить
Для 200тых окопы.
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16.12.2021 18:49 Ответить
Доктор Борменталь,вы разницу между дибилами и повальной вакцинацией увидели?

Филипп Филиппыч,ну что вы...Москальская подворотня и Питерская Помойка это две разные столицы РЮсскава Говна...
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16.12.2021 17:09 Ответить
Дружина головного розвідника Міноборони ходить у скандальний монастир УПЦ (МП), де переховувався терорист Лусваргі - журналіст

https://www.5.ua/polityka/druzhyna-holovnoho-rozvidnyka-minoborony-khodyt-u-skandalnyi-monastyr-upts-mp-de-perekhovuvavsia-teroryst-lusvarhi-zhurnalist-263344.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm

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16.12.2021 17:12 Ответить
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16.12.2021 17:15 Ответить
Ось хто передачки носив, виявляєтся.
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16.12.2021 17:16 Ответить
Она выполнят спец задание в монастыре УПЦ (МП)
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16.12.2021 17:18 Ответить
Вскоре выяснится что и сам Буданов там в хоре мальчиков...пел.
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16.12.2021 17:19 Ответить
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16.12.2021 18:45 Ответить
да ничо этому буданову не будет. его тылы надёжно прикрывает зад гомиашпили.
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16.12.2021 17:34 Ответить
навпаки. а можливо 69 ))
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16.12.2021 18:33 Ответить
скліщились ))))
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16.12.2021 18:38 Ответить
дружина? дружина - то прикриття. а для душi в нього анальний дружок з громадянством

паРашi, аферист з паРашного ростову Гогi.
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16.12.2021 18:32 Ответить
Чомусь про дружина він не згадав, коли підтвердив, що живе у Гогілашвілі.
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17.12.2021 02:00 Ответить
Блин, такое палево... Хоть подумали бы оба своими котелками, ведь на том кгбэшно-гундяевском сатанате 500-от летняя анафема от Вселенского Патриарха. Уж лучше бы уверовали в анимизм АБОРИГЕНОВ ПАПУ-НОВАЯ ГВИНЕЯ...
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16.12.2021 18:36 Ответить
Пассивный, наверное.
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17.12.2021 01:57 Ответить
рабам приказано на что потратить....
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16.12.2021 17:12 Ответить
Идеальный вариант на сегодня..это дать Быдлу 73 % раскрутить бренд Димы Гордона, Розумкова и доктора Кошмаровского... Как там Дима Гордон на Порошенко понос гнал.....Все кто угодно...

ДИМА..ты МУДАК конченный и Бацман твоя тоже...

Депил пля...
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16.12.2021 17:18 Ответить
Как это понимать... ...Кондома вспомнили, а про гавного евролабающего юриниста сПальчевского - молчок , с его справкой экстерном, до сдачи анализов... Ведь пальчевский брат по деду кондому и вместе учились на шпионских курсах, в москве, тока параллельно.
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16.12.2021 18:27 Ответить
Кінець епохи інвестицій!

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16.12.2021 17:19 Ответить
Смешно будет, если за выплатой тысячи обратится больше чем в реестре вакцинированных.
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16.12.2021 17:23 Ответить
Без зеленого сертифікату в дії неможливо відправити заявку на отримання.
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16.12.2021 17:58 Ответить
Так ведь вже писали, что в Дие есть, а на самом деле человек не вакцинованый
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16.12.2021 18:35 Ответить
Ю-1000
Z-1000
Хто наступний?
І хоч би хтось зі свого карману
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16.12.2021 17:24 Ответить
Моя канадская фермерша вывела кучу бабла из Украины...,а понаалу не верила...мне..молодой красивый стройный закончил сельхоз академию в Полтаве,учился во Франции... не все то золото что Голобородькой сказки ЧЕШЕТ...
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16.12.2021 17:26 Ответить
Шикарно! Чтобы пенсионер смог потратить 1000 грн на лекарства, ему нужен либо смартфон с NFC (сколько нужно таких Зетысяч на базовую модель?) либо аптека с оплатой а интернет (где они и сколько их?). В Ощадбанке оформляют только виртуальную карту! Супер!
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16.12.2021 17:28 Ответить
А до чого він тут?
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16.12.2021 18:34 Ответить
Подари своим старикам к Новому Году смартфон! Стыдно должно быть, что у твоих родных-пенсионеров нет смартфонов, они сейчас копейки стоят!
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16.12.2021 19:31 Ответить
Привет, Ефремова! Здоров, что мы с тобой перешли сразу от конфетно-букетного к водочному "ты", спасибо за совет! Вот только тем, кого ты по какой-то странной панибратской привычке назвала "стариками", смартфон не нужен, от слова "совсем".

И хорошо, что тебя, как и всю команду Зе. не смущает, что базовая модель с NFC на розетке стартует от 2 тыс. - это только для получения 1 тыс.! УРА!
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16.12.2021 19:41 Ответить
Коли палець показує на небо- тільки дурень дивиться на палець...
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16.12.2021 19:52 Ответить
А причем тут Ощад? В каком банке оформляют не вирт??????? Или что бы гавк?
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16.12.2021 20:30 Ответить
Ощад - как один из примеров, - он прямо сегодня "подготовился" и присоединился к дружной команде из аж 5 банков! И все еще "думает" как же реализовать не виртуальную карту для клиентов. Хочется пожелать успехов этому мыслительному процессу!

Действительно, и мне хотелось бы знать, а в каком оформляют не виртуальную карту?
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16.12.2021 20:37 Ответить
Так только виртуальная карта! И вопроы к кабмину! Покажите мне хоть один банк где пластик под 1000 ковидную??? И закрыли тогда вопрос о Ощаде.
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16.12.2021 20:43 Ответить
Якось інвалідно виглядає і ощад і інші як державні, так і комерційні банки у цьому випадку. А що закривати я вирішуватиму без вказівок.
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16.12.2021 20:46 Ответить
Ага, шукай. Як знайдеш тути напиши.
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16.12.2021 21:16 Ответить
Наче обіціли пенсіонерам якийсь окремий спосіб скористатись цими грошима, я не перевіряв. Проте що до NFC, то зараз практично будь-який смартфон його має, навіть недорогий.
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17.12.2021 11:08 Ответить
2050 год в говне..не меньше...

Виталя Портников каже что 2045 год в ЕС и НАТО....

а мой сын каже что 2075 год...доживете?
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16.12.2021 17:29 Ответить
Стадо баранов Кчмы........
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16.12.2021 17:30 Ответить
теперь войдёт в историю как "движение тысячников" ))
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16.12.2021 17:30 Ответить
****, невже ви такі зубожілі, що кидаєтесь на цю кістку.....
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16.12.2021 17:35 Ответить
Не в скромности бюджета дело. Хотя и в нём тоже. Тут и аналогию можно провести. Бизнесмены по миру считают, что если прибыльность по контракту в 2-3% то уже стоит вложиться в дело. А у нас, всё по-прежнему, - меньше 100% прибыли бровью не поведёт "бизнесмЭн".

Так что? - их бизнесмены зубожили більш ніж наші?
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16.12.2021 18:43 Ответить
///
Через «Дію» можна буде «подарувати» свої органи.

Згоду на посмертне донорство можна буде оформити в електронній формі

Верховна Рада врегулювала питання трансплантації органів людини. За відповідний законопроєкт №5831 проголосували 305 народних депутатів.
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16.12.2021 17:38 Ответить
Отримав. Наврядче це підніме рейтинг Зеленського в моїх очах, проте не бачу сенсу не скористатись можливістю, скоро Людина-павук та Матриція в кіно от і опробую, може навіть раз в сто років прогуляюсь до книжкогового.
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16.12.2021 17:46 Ответить
Та вам лишь бы пожрать и прибухнуть (я тоже не против, но за свои), а все остальное - хоть посрем нормально!
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16.12.2021 18:05 Ответить
Що ти отримав???? В дії ще не має можливості карту підтягнути....
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16.12.2021 20:32 Ответить
Спеціальну картку я зробив як тільки додаток моно запропонував мені її створити, десь тиждень тому. Вчора в додатку Дія з'явився пункт Єпідтримка і я підв'язав ту нову картку.

Перечитай ще раз статтю, під якою пишеш цей коммент, перш ніж як стверджувати, що нема можливості.
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17.12.2021 11:04 Ответить
Получил. Спасибо дедушке Зеленину за наше счастливое детство!))
Уже потратил. Купил книги. Зеля - то проходящее, хорошая книга - надолго...
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16.12.2021 17:50 Ответить
Але чому за мої гроші?
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17.12.2021 02:06 Ответить
И куда же можно потратить ети виртуальные деньги? На цирк и 95 квартал? А чтобы их получить видимо нужно пройти кучу квестов. Пенсионеры с кнопочными телефонами которые не знают что такое интернет будут *рады*. Дебилоиды.
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16.12.2021 17:52 Ответить
У нас її називають "ковідна тисяча", " вакцинальна тисяча", " 1000 від держави", але ніяк не " тисяча Зеленського" . І так є правильно

https://uzhgorod.net.ua/news/163824
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16.12.2021 17:58 Ответить
дiджитальна тисяча
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16.12.2021 18:48 Ответить
Западло не только заявку подавать , но и вспоминать о бубиной зачем-то подачке, которую с платильщиков податков и сдерет, а ща и проценты с них заимеет, пока та тыча будет в зависшем положении.
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16.12.2021 18:16 Ответить
К примеру, заказали миллион человек ту несчастную тыщу, если из каждой тысячи, через проценты изъять 1 грн - это уже будет лимон, я не говорю , шо будет на порядки больше - я так думаю - чи великого крадiвництва замало?
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16.12.2021 18:20 Ответить
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16.12.2021 18:33 Ответить
Первым засветится Ляшко, а пока все 73% - молчок, еще не раздуплились (до конца).
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16.12.2021 18:40 Ответить
Учитывая сколько ЗЕбобики отмыли на закупках!То тыщя просто пыль для всех просящих 73% нищебродов!Мильярды спяздяли!и будут продолжать пока как в Китае не будет!РАССТРЕЛ!
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16.12.2021 18:40 Ответить
Это ж надо было столько украсть, что бы потом раздавать ..
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16.12.2021 18:47 Ответить
Нащо ви берете цю тищу? Ви ж маєте владі в ніжки кланятися з вдяністю за своє врятоване життя. А ми так і продовжуємо грошима скидуватись на дійсно важко хворих.
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16.12.2021 18:51 Ответить
Тоже штука зашла. Нужно на шоу сходить. Норм.
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16.12.2021 20:12 Ответить
Все граждане СССР и их потомки должны получить огромные суммы компенсаций - юрист Ольга Яремкив (ютуб)
Каждый из нас владеет минимум 25 тысячами долларов, украденных при "прихватизации".
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16.12.2021 22:14 Ответить
Коломойкин монобанк отримує
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16.12.2021 22:35 Ответить
А кроме шуток, дадим клоуну сбежать?
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17.12.2021 01:39 Ответить
на роіську ?
та я думаю, він так присмоктався, що прийдеться його виносити.
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17.12.2021 08:42 Ответить
 
 