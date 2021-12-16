Украинцам начали насчитывать "тысячу Зеленского": банки отчитываются о более чем 1 млн заявок в день
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Граждане Украины, получившие две дозы COVID-вакцины и подавшие заявку в "Дії", начали получать тысячу гривен на карточку "єПідтримка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 16 декабря, гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, стали насчитывать тысячу гривен. Средства зачисляются на специальные карты "єПідтримка" тем, кто уже оформил соответствующие заявки в приложении "Дія". В частности, о зачислении сообщают те, кто оформил карты в monobank.
Государственный ПриватБанк (Киев) по состоянию на 16 декабря за сутки оформил 1 млн карточек в рамках проекта "єПідтримка" для выплат "ковидной тысячи", что в 2,1 раза больше, чем за первые сутки оформил виртуальный monobank (481,3 тыс. карт по состоянию на 8 декабря), сообщили банки в четверг, пишет Интерфакс-Украина.
Как сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, 500 тыс. клиентов банка получат средства в четверг.
"Около полмиллиона клиентов, подавших заявки в "Дії", получат деньги уже сегодня (если мы не "устанем"). С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в "Дії") будем зачислять средства мнгновенно после одобрения заявки "Дії", – рассказал он.
По информации monobank, с момента запуска услуги по открытию карт "єПідтримка" 9 декабря по состоянию на 16 декабря открыл 1,314 млн таких карточек.
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Відкрию тобі таємницю. У Києві та навколишніх иістах всі кажуть "у Львів". "До Львова" кажуть лише філологи. А доколупуються до цього лише такі ідіоти як ти.
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Підкажіть на що можна потратити тисячу зеленського?
Відповідь: На каток Порошенка.
Посмотрим сколько процентов готовы голосовать за зегопоту.
Филипп Филиппыч,ну что вы...Москальская подворотня и Питерская Помойка это две разные столицы РЮсскава Говна...
https://www.5.ua/polityka/druzhyna-holovnoho-rozvidnyka-minoborony-khodyt-u-skandalnyi-monastyr-upts-mp-de-perekhovuvavsia-teroryst-lusvarhi-zhurnalist-263344.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm
паРашi, аферист з паРашного ростову Гогi.
ДИМА..ты МУДАК конченный и Бацман твоя тоже...
Депил пля...
Z-1000
Хто наступний?
І хоч би хтось зі свого карману
И хорошо, что тебя, как и всю команду Зе. не смущает, что базовая модель с NFC на розетке стартует от 2 тыс. - это только для получения 1 тыс.! УРА!
Действительно, и мне хотелось бы знать, а в каком оформляют не виртуальную карту?
Виталя Портников каже что 2045 год в ЕС и НАТО....
а мой сын каже что 2075 год...доживете?
Так что? - их бизнесмены зубожили більш ніж наші?
Через «Дію» можна буде «подарувати» свої органи.
Згоду на посмертне донорство можна буде оформити в електронній формі
Верховна Рада врегулювала питання трансплантації органів людини. За відповідний законопроєкт №5831 проголосували 305 народних депутатів.
Перечитай ще раз статтю, під якою пишеш цей коммент, перш ніж як стверджувати, що нема можливості.
Уже потратил. Купил книги. Зеля - то проходящее, хорошая книга - надолго...
https://uzhgorod.net.ua/news/163824
Каждый из нас владеет минимум 25 тысячами долларов, украденных при "прихватизации".
та я думаю, він так присмоктався, що прийдеться його виносити.