Спикер МИД Николенко о признании российским судом присутствия войск РФ на Донбассе: Явка с повинной. Это укрепит позицию Украины в международных инстанциях
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Кировский районный суд Ростова-на-Дону, который накануне признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе, подписал России явку с повинной. Такое признание является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.
"В этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как сторону международного вооруженного конфликта", - заявил он.
Представитель МИДа добавил, что это решение укрепит позицию Украины в делах против России в международных судебных инстанциях.
"Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности. Неудивительно, что российская сторона принялась удалять упомянутое судебное решение по публичному доступу. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", - подчеркнул Николенко.
Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных территориях Украины.
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Это не верх - это туалетная культура.
А вы, простите, гадите за гипсовой перегородкой кухни?
Ещё поговорка сохранилась "Как дерьма за баней"
Потом, под влиянием прогресса мы переместились за картонную дверцу, в двух метрах от кухонного стола. Для диких народов это неприемлемо.
Вспомните об этом когда прочтёте о неграх и латиносах, которые гадят в мусоропроводы и шахты лифтов.
а,вспомнил,негр Обама в кацапских подьездах .
так вы шо,решили ему унитазы установить?
Вам миротворцем быть.
Унитаз в подъезде.
Это то что примирит Запад и Восток.
Типа
продовольство відправлялося "у військові частини Збройних сил РФ, що НЕ дислокуються на території ДНР та ЛНР", а військовослужбовці РФ перебувають "НЕ на бойовому чергуванні НЕ в ДНР та ЛНР"? . Джерело: https://censor.net/ua/n3305484