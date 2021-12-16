Спикер МИД Николенко о признании российским судом присутствия войск РФ на Донбассе: Явка с повинной. Это укрепит позицию Украины в международных инстанциях

Кировский районный суд Ростова-на-Дону, который накануне признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе, подписал России явку с повинной. Такое признание является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"В этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как сторону международного вооруженного конфликта", - заявил он.

Представитель МИДа добавил, что это решение укрепит позицию Украины в делах против России в международных судебных инстанциях.

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"Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности. Неудивительно, что российская сторона принялась удалять упомянутое судебное решение по публичному доступу. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", - подчеркнул Николенко.

Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных территориях Украины.