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Спикер МИД Николенко о признании российским судом присутствия войск РФ на Донбассе: Явка с повинной. Это укрепит позицию Украины в международных инстанциях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Спикер МИД Николенко о признании российским судом присутствия войск РФ на Донбассе: Явка с повинной. Это укрепит позицию Украины в международных инстанциях

Кировский районный суд Ростова-на-Дону, который накануне признал наличие войск РФ на оккупированном Донбассе, подписал России явку с повинной. Такое признание является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"В этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как сторону международного вооруженного конфликта", - заявил он.

Представитель МИДа добавил, что это решение укрепит позицию Украины в делах против России в международных судебных инстанциях.

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"Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности. Неудивительно, что российская сторона принялась удалять упомянутое судебное решение по публичному доступу. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", - подчеркнул Николенко.

Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных территориях Украины.
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Топ комментарии
+12
кацапня в крымнаше...

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16.12.2021 17:12
+10
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16.12.2021 17:25
+9
а иначе их бы украли солдаты нато ))
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16.12.2021 17:26
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кацапня в крымнаше...

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16.12.2021 17:12 Ответить
От же ж холєра! "Бандерівці" вже й на гору видерлися.
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16.12.2021 17:21 Ответить
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16.12.2021 17:26 Ответить
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16.12.2021 17:48 Ответить
а иначе их бы украли солдаты нато ))
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16.12.2021 17:26 Ответить
ой, как это по русски!
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16.12.2021 17:26 Ответить
Это же верх рокфеллеризма в стране деревянных будок с дыркой в полу. Наличие унитаза на рабссее поднимет рашовиндуума на одну ступеньку вверх в их лестнице Дарвина-Павлова.
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16.12.2021 18:03 Ответить
Это же верх рокфеллеризма в стране деревянных будок с дыркой в полу.
Это не верх - это туалетная культура.
А вы, простите, гадите за гипсовой перегородкой кухни?
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16.12.2021 18:20 Ответить
а чо обиделся?не покупай ворованные унитазы
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16.12.2021 18:35 Ответить
Отнюдь, раньше, когда мы были дремучими мы ваще "это" делали в дальнем углу двора.
Ещё поговорка сохранилась "Как дерьма за баней"
Потом, под влиянием прогресса мы переместились за картонную дверцу, в двух метрах от кухонного стола. Для диких народов это неприемлемо.
Вспомните об этом когда прочтёте о неграх и латиносах, которые гадят в мусоропроводы и шахты лифтов.
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16.12.2021 18:51 Ответить
а я где то об этом уже слышал...
а,вспомнил,негр Обама в кацапских подьездах .
так вы шо,решили ему унитазы установить?
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16.12.2021 18:55 Ответить
+++++++++
Вам миротворцем быть.
Унитаз в подъезде.
Это то что примирит Запад и Восток.
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16.12.2021 19:18 Ответить
ну,примирит,так примирит...только покупайте новые,а не ворованные.обама-он брезгливый
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16.12.2021 19:22 Ответить
Для них это верх, иначе эти неандертальцы не засрали свою страну выбрасывая фекалии через окно, а потом им захотелось всю Украину через Донбасс..

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16.12.2021 19:00 Ответить
А если в деревянной будке поставить унитаз - вся дерёвня завидовать будет.
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16.12.2021 18:39 Ответить
Ну, это если есть болгарка и круг по бетону, чтобы можно было вырезать в нем дырку удалив всё лишнее. А так он же будет одноразовым, ну, без воды же он не работает
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16.12.2021 18:55 Ответить
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16.12.2021 20:35 Ответить
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16.12.2021 17:25 Ответить
А могла бы еще пожить ...
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16.12.2021 18:49 Ответить
Судью сгноят на Колыме)))
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16.12.2021 17:27 Ответить
100%! И сделают агентом украинских спецслужб - изменник родины!
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16.12.2021 19:12 Ответить
Андрюша что-то придумает
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16.12.2021 17:30 Ответить
Да уж...Судьи попали.
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16.12.2021 17:37 Ответить
А как иначе они могли обосновать решение?
Типа
продовольство відправлялося "у військові частини Збройних сил РФ, що НЕ дислокуються на території ДНР та ЛНР", а військовослужбовці РФ перебувають "НЕ на бойовому чергуванні НЕ в ДНР та ЛНР"? . Джерело: https://censor.net/ua/n3305484
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16.12.2021 18:41 Ответить
Не судьи, а судья. И не только судья, но и прокурор и следователь. Постановление суда, это не сочинение, это изложение составленное из цитат взятых из документов следствия.
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16.12.2021 18:44 Ответить
 
 