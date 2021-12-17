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Признание Ростовским судом присутствия российских военных на оккупированном Донбассе повлекло за собой скандал в РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Признание Ростовским судом присутствия российских военных на оккупированном Донбассе повлекло за собой скандал в РФ

В ряде российских СМИ появились сообщения о приговоре Кировского районного суда Ростова-на-Дону с информацией о военных РФ на Донбассе: в тексте приговора был тезис о поставках продовольствия для отправки "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР". В Кремле это назвали ошибкой составителей текста приговора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг объединенная пресс-служба судов Ростовской области попыталась дезавуировать информацию о российских военных в ЛНР/ДНР, заявив, что такая информация была исключительно в показаниях подсудимого, в этой части их суд не проверял, поскольку это не было предметом судебного разбирательства.

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"Любых выводов относительно указанного обстоятельства суд не излагал. Информация, обнародованная журналистами, была исключительно в показаниях подсудимого… Проверку показаний в этой части суд не осуществлял и не мог осуществлять", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с законодательством подсудимому предоставлено право защищаться любыми способами, не противоречащими закону, и, соответственно, "давать любые показания, которые подсудимый считает необходимыми для собственной защиты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о признании российским судом присутствия войск РФ на Донбассе: Это ошибка. Никаких ВС России там не было и нет

Пока текст приговора, в котором фигурировала эта информация, на сайте Кировского районного суда Ростова-на-Дону отсутствует.

Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных украинских территориях.
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Топ комментарии
+52
в черговий раз обісралися лапотники-
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16.12.2021 18:15
+51
Кацапье самий лживий сброд на земле и ложь у них зовется "хитростью и смекалкой"
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16.12.2021 18:53
+39
Пізно! Я вже скопіював! Усі 105 КБ І розмістив його у папці "Анекдоти" Для родича з Росії - буду дражнить при нагоді Бо він же мені все розказував про "повстанців" (поки я йому не переслав списки жителів його міста що загинули та поховані на їх кладовищах) Потім співав про "добровольців" які "за покликом серця" там воювали - поки я йому не вислав списки убитих військовослужбовців РФ Продовжив розказувать про "відпускників" Тепер вишлю йому вирок суду - хай заткнеться!
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16.12.2021 19:18
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в черговий раз обісралися лапотники-
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16.12.2021 18:15 Ответить
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16.12.2021 18:22 Ответить
Кацапье самий лживий сброд на земле и ложь у них зовется "хитростью и смекалкой"
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16.12.2021 18:53 Ответить
ложь у них зовется- хитростью с мЕкалкой...

изьік ворога, потрібно знати?
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16.12.2021 21:32 Ответить
- Як зрозуміти, що москаль бреше?

- У нього рухаються губи.
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16.12.2021 23:47 Ответить
Обісралися кацапи,обісралися)
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16.12.2021 18:16 Ответить
ошибка перевода) в стране Украине 50% процентов русскоязычных,хотя может в рашке свои правила с написанного на разговорный
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16.12.2021 18:17 Ответить
В Гааге будете оправдываться.
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16.12.2021 18:18 Ответить
На вору и шапка горит
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16.12.2021 18:19 Ответить
"а вон дымя горящей шапкой
прошёл какой-то депутат" (С)
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16.12.2021 18:22 Ответить
Лапатнікам обсиратись не звикати-бо вони вже обісраними народились,та в лайні й мешкають...
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16.12.2021 18:19 Ответить
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16.12.2021 18:19 Ответить
Пізно! Я вже скопіював! Усі 105 КБ І розмістив його у папці "Анекдоти" Для родича з Росії - буду дражнить при нагоді Бо він же мені все розказував про "повстанців" (поки я йому не переслав списки жителів його міста що загинули та поховані на їх кладовищах) Потім співав про "добровольців" які "за покликом серця" там воювали - поки я йому не вислав списки убитих військовослужбовців РФ Продовжив розказувать про "відпускників" Тепер вишлю йому вирок суду - хай заткнеться!
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16.12.2021 19:18 Ответить
Не заткнеться, схоже він вже невилікований, впевнений, що відповість вам словами Піськова.
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16.12.2021 21:05 Ответить
пошли еще своему ..родичу.. ***** бурята - ..повстанца.. из улан-удэ --- есть в ютюбе
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17.12.2021 11:45 Ответить
Ростов наш!
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16.12.2021 18:19 Ответить
bild.de
Peinlich für Putin! - Russen-Gericht erwähnt Soldaten in der Ukraine
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16.12.2021 18:21 Ответить
Да какая разница, у нас презик агент кацапский, а то что на бамбасе кацапня воюет и так весь мир знает
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16.12.2021 18:22 Ответить
Нада було ще фото жареного якута підшить до справи!
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16.12.2021 18:26 Ответить
Што?
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16.12.2021 18:29 Ответить
поехали в Сирию Родину защищать

КАКУЮ?! это треш
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16.12.2021 19:34 Ответить
Ну это как в Афгане. Мы ж там тоже родину защищали.
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16.12.2021 20:00 Ответить
нет,в Афгане исполняли интернациональный долг
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16.12.2021 20:14 Ответить
І одночасно "защіщялі южниє рубєжи родіни".
Замполіти казали: "єслі б ми нє ввілі вайска, нас апіріділі би амєріканци і размістілі здєсь ракєти".
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17.12.2021 12:38 Ответить
Не думай, "залий за копірець", бо ще "валинская резня" привидиться.
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16.12.2021 21:08 Ответить
"Іхтамнєт"...
Чувака відпустити за відсутністю складу злочину, нехай й надалі краде. Дати йому медаль від СБУ.
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16.12.2021 18:32 Ответить
Суддю вже знайшли. Чи глибоко закопали?
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16.12.2021 18:38 Ответить
На Ростові зник суддя, який написав у вироку про російські війська у ЛНР та ДНР.
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16.12.2021 18:55 Ответить
Навряд чи пішов в одних трусах "стежкою" Чауса.
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16.12.2021 21:11 Ответить
Весь мир знает про этот секрет Полишинеля и только расеяне знают то о чём им удобно, тоесть бессовестные.
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16.12.2021 18:52 Ответить
Лаптєногі, ще й дебіли.
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16.12.2021 18:56 Ответить
Поздно махать лаптями после драки.
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16.12.2021 19:02 Ответить
А суддів пустять на мило
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16.12.2021 19:05 Ответить
якщо іхтамнєт, то значить підсудний нікому продукти не поставляв і відповідно нічого не порушував - за що ж його посадили? - тепер мають відпустити
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16.12.2021 19:06 Ответить
Кацапи можуть вже не зачищати сліди тупості своїх бюрократів.Белінгкатівці вже в роботі. Тут як з ШВІЛЛІ вилізе зараз купа супутньої інформації. Далі буде...
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16.12.2021 19:25 Ответить
сериал швабра 2019 год....калораши были в курсах

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16.12.2021 19:51 Ответить
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16.12.2021 19:57 Ответить
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16.12.2021 19:58 Ответить
В общем в ходе следствия лапотные неожиданно вышли на самих себя.
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16.12.2021 20:00 Ответить
Конечно, это секрет полишинеля. Но для совершенно упоротых, проживающих в Украине и упоротых ихтамнетских ихтамнетов, это как бы документирующая деталь для обвинения в будущих судах в Гааге. Здесь уже Зеленский не сможет отдать ТАКИХ свидетелей преступлений.
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16.12.2021 20:07 Ответить
красно-коричневым людоедам Снежной Нигерии насрать на эти "разаблачения",на пресс-конференции 4го марта 2014 года главарь кровавой Москаль-Орды, Путлер на весь мир заявил , что захватывая Украину российские войска будут прятаться за спинами детей и женщин!!
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16.12.2021 20:08 Ответить
Тю, а чего стесняться, то....
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16.12.2021 20:17 Ответить
А опжопники вслід за путлером повторяють як мантру : "іх там нєт" .
ОПЗЖ - реальна пята колона путлера . Після путінської рф це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , Курвалевську та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також. За заперечення факту агресії путлера.Та ще додати в купу москальський патріархат.
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16.12.2021 20:18 Ответить
судді, скоріш за все, ВЖЕ виписали "вовчий білет". На Магадан. Але, можливо, і в крематорій.
А от кого абсолютно не жалко - так це позивача.
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16.12.2021 20:28 Ответить
https://archive.vn/CWP6m
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
город Ростов-на-Дону 10 ноября 2021 года

Выдержки из 7, 8 и 9 страниц:

"Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР."

"Поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись со склада…"

"…занимался проверкой качества продовольствия, отправляемого со склада ООО «Технология» в ЛНР и ДНР."

"…военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР…"
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16.12.2021 21:48 Ответить
как всегда маша или глаша из фэйзбуця пукнула
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16.12.2021 22:08 Ответить
охеренная отмазка, лаптеногие-стайл, "ошибка тех, кто писал")))
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17.12.2021 06:22 Ответить
Ну как бы 8 лет *******жа это вам не валежник собирать. Тайное всегда становится явным!
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17.12.2021 10:55 Ответить
У меня товарищ, то решение суда, практически полностью дополнил фамилиями, адресами и номерами в/ч. Сидит, от смеха давится. Говорит, что про ихтамнетов в денере - это ещё фигня. Сама суть ВСЕГО дела, со всеми показаниями и деяниями, приводит специалистов в восторг от происходящего там.
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17.12.2021 19:45 Ответить
 
 