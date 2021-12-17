Признание Ростовским судом присутствия российских военных на оккупированном Донбассе повлекло за собой скандал в РФ
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В ряде российских СМИ появились сообщения о приговоре Кировского районного суда Ростова-на-Дону с информацией о военных РФ на Донбассе: в тексте приговора был тезис о поставках продовольствия для отправки "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР". В Кремле это назвали ошибкой составителей текста приговора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг объединенная пресс-служба судов Ростовской области попыталась дезавуировать информацию о российских военных в ЛНР/ДНР, заявив, что такая информация была исключительно в показаниях подсудимого, в этой части их суд не проверял, поскольку это не было предметом судебного разбирательства.
"Любых выводов относительно указанного обстоятельства суд не излагал. Информация, обнародованная журналистами, была исключительно в показаниях подсудимого… Проверку показаний в этой части суд не осуществлял и не мог осуществлять", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с законодательством подсудимому предоставлено право защищаться любыми способами, не противоречащими закону, и, соответственно, "давать любые показания, которые подсудимый считает необходимыми для собственной защиты".
Пока текст приговора, в котором фигурировала эта информация, на сайте Кировского районного суда Ростова-на-Дону отсутствует.
Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных украинских территориях.
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изьік ворога, потрібно знати?
- У нього рухаються губи.
прошёл какой-то депутат" (С)
Peinlich für Putin! - Russen-Gericht erwähnt Soldaten in der Ukraine
КАКУЮ?! это треш
Замполіти казали: "єслі б ми нє ввілі вайска, нас апіріділі би амєріканци і размістілі здєсь ракєти".
Чувака відпустити за відсутністю складу злочину, нехай й надалі краде. Дати йому медаль від СБУ.
ОПЗЖ - реальна пята колона путлера . Після путінської рф це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , Курвалевську та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також. За заперечення факту агресії путлера.Та ще додати в купу москальський патріархат.
А от кого абсолютно не жалко - так це позивача.
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
город Ростов-на-Дону 10 ноября 2021 года
Выдержки из 7, 8 и 9 страниц:
"Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР."
"Поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись со склада…"
"…занимался проверкой качества продовольствия, отправляемого со склада ООО «Технология» в ЛНР и ДНР."
"…военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР…"