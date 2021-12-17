Рада запретила продажу ароматизированных и крепких сигарет и ввела штрафы за курение кальянов и ТИЭНов в общественных местах

Верховная Рада приняла законопроект №4358, ужесточающий требования к производству, продаже, рекламе и использованию табачных изделий и электронных сигарет, также вводятся штрафы за курение кальянов, электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) в общественных местах и заведениях общепита.

Соответствующий документ во втором чтении в четверг поддержали 317 народных депутатов при необходимых 226 голосах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предлагает запретить производство в Украине (кроме производства для экспорта), торговлю и ввоз сигарет с содержанием никотина в дыму одной сигареты свыше 1,0 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг; сигарет с вкусовыми или ароматическими добавками; сигарет, "напоминающих пищевой или косметический продукт"; табачных изделий, пачка которых рекламирует курение или не содержит предупреждений о его вреде для здоровья.

Согласно тексту документа, одна пачка должна содержать не менее 20 сигарет, а одна пачка табака для самокруток должна содержать не менее 30 г табака.

Производителю и импортеру табачных изделий также запрещается вмещать в упаковку своей продукции вкладки, прямо или косвенно поощряющие приобретение и употребление табака.

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Предупреждение о вреде употребления табака должно покрывать не менее половины поверхности пачки сигарет, и не меньше 65% площади поверхности передней и задней стороны пачки.

Законопроект №4358 также вводит запрет на курение электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) в общественных местах, заведениях общепита, вокзалах, аэропортах (кроме специально отведенных мест), общежитиях, отелях, предприятиях всех форм собственности.

Документ предлагает установить штраф за продажу табачных изделий лицам до 18 лет в размере 1 тыс. грн, за продажу табачных изделий поштучно – 1 тыс. грн. За повторное нарушение в течение года штраф увеличивается до 10 тыс. грн. Аналогичные штрафы вводятся за размещение или курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТИЭН в помещениях и общественных местах.

За курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТИЭН в помещениях заведений ресторанного хозяйства предлагается штрафовать субъектов хозяйствования на 3 тыс. грн, а в случае повторного нарушения в течение года – 11 тыс. грн.

За рекламу табачных изделий предполагается штраф в 30 тыс. грн, а в случае повторного в течение года нарушения – 50 тыс. грн за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий.

Документ также ужесточает ограничения к рекламе табачных изделий в местах их продажи, " за исключением одного плаката размером не более 40х30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация черного цвета на белом фоне об имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них".

Помимо того, запрещается реклама табачных изделий в социальных сетях.

Согласно тексту документа, запрещаются любая реклама и стимулирование продаж электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты.

Размещение информации об ассортименте, потребительских характеристиках, обслуживании и использовании устройств для потребления ТИЭН и электронных сигарет разрешается только на сайтах их производителей и импортеров, при этом обязательным условием доступа к веб-ресурсам является "предварительная идентификация возраста пользователей с использованием документов, удостоверяющих личность в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины".

Законопроект, в частности, обяжет производителей и импортеров электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей подавать в Госпродпотребслужбу сообщения о всех изделиях, которые они планируют ввести в оборот в Украине, в том числе уведомлять об их ингредиентах, токсикологических данных и выбросах, подавать информацию о дозах никотина в них.

"Реализация законопроекта будет способствовать сокращению распространенности курения среди всех возрастов, прежде всего, среди детей и молодежи. Законопроект будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН, в отношении которых Украина обязалась сократить распространенность курения до 15% в 2025 году. Подобные мероприятия постепенно приведут к улучшению здоровья населения и росту продолжительности жизни в Украине", - указано в пояснительной записке к документу.

Как сообщалось, данный законопроект ВР приняла в первом чтении в июне 2021 года, его поддержало 339 нардепов.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата Украины в июле обратились к парламенту с просьбой подключить экспертов от бизнеса к доработке законопроекта об охране населения от вредного воздействия табака, чтобы создать качественное законодательное поле и избежать чрезмерного регулирования отрасли.

По данным бизнеса, законопроект №4358 вводит значительно более жесткое регулирование табачной отрасли, чем установленное в странах ЕС. Реализация данной законодательной инициативы негативно повлияет на бизнес, поскольку усиливает давление на предпринимателей и потребует соответствующих изменений производственных и бизнес-процессов.

ЕБА подчеркнула, что данный запрет является неэффективным и уничтожит малый и средний бизнес, но не приведет к задекларированным целям защиты здоровья населения от вредного воздействия табака.