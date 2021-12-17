РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4982 посетителя онлайн
Новости Общество
13 233 70
ВР (28728) сигареты (851) электронные сигареты (44)

Рада запретила продажу ароматизированных и крепких сигарет и ввела штрафы за курение кальянов и ТИЭНов в общественных местах

Новости Цензор.НЕТ Общество

Рада запретила продажу ароматизированных и крепких сигарет и ввела штрафы за курение кальянов и ТИЭНов в общественных местах

Верховная Рада приняла законопроект №4358, ужесточающий требования к производству, продаже, рекламе и использованию табачных изделий и электронных сигарет, также вводятся штрафы за курение кальянов, электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) в общественных местах и заведениях общепита.

Соответствующий документ во втором чтении в четверг поддержали 317 народных депутатов при необходимых 226 голосах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предлагает запретить производство в Украине (кроме производства для экспорта), торговлю и ввоз сигарет с содержанием никотина в дыму одной сигареты свыше 1,0 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг; сигарет с вкусовыми или ароматическими добавками; сигарет, "напоминающих пищевой или косметический продукт"; табачных изделий, пачка которых рекламирует курение или не содержит предупреждений о его вреде для здоровья.

Согласно тексту документа, одна пачка должна содержать не менее 20 сигарет, а одна пачка табака для самокруток должна содержать не менее 30 г табака.

Производителю и импортеру табачных изделий также запрещается вмещать в упаковку своей продукции вкладки, прямо или косвенно поощряющие приобретение и употребление табака.

Читайте также: Рада запретила продажу электронных сигарет лицам до 21 года

Предупреждение о вреде употребления табака должно покрывать не менее половины поверхности пачки сигарет, и не меньше 65% площади поверхности передней и задней стороны пачки.

Законопроект №4358 также вводит запрет на курение электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) в общественных местах, заведениях общепита, вокзалах, аэропортах (кроме специально отведенных мест), общежитиях, отелях, предприятиях всех форм собственности.

Документ предлагает установить штраф за продажу табачных изделий лицам до 18 лет в размере 1 тыс. грн, за продажу табачных изделий поштучно – 1 тыс. грн. За повторное нарушение в течение года штраф увеличивается до 10 тыс. грн. Аналогичные штрафы вводятся за размещение или курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТИЭН в помещениях и общественных местах.

За курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТИЭН в помещениях заведений ресторанного хозяйства предлагается штрафовать субъектов хозяйствования на 3 тыс. грн, а в случае повторного нарушения в течение года – 11 тыс. грн.

За рекламу табачных изделий предполагается штраф в 30 тыс. грн, а в случае повторного в течение года нарушения – 50 тыс. грн за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий.

Документ также ужесточает ограничения к рекламе табачных изделий в местах их продажи, " за исключением одного плаката размером не более 40х30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация черного цвета на белом фоне об имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них".

Помимо того, запрещается реклама табачных изделий в социальных сетях.

Согласно тексту документа, запрещаются любая реклама и стимулирование продаж электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты.

Размещение информации об ассортименте, потребительских характеристиках, обслуживании и использовании устройств для потребления ТИЭН и электронных сигарет разрешается только на сайтах их производителей и импортеров, при этом обязательным условием доступа к веб-ресурсам является "предварительная идентификация возраста пользователей с использованием документов, удостоверяющих личность в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины".

Законопроект, в частности, обяжет производителей и импортеров электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей подавать в Госпродпотребслужбу сообщения о всех изделиях, которые они планируют ввести в оборот в Украине, в том числе уведомлять об их ингредиентах, токсикологических данных и выбросах, подавать информацию о дозах никотина в них.

"Реализация законопроекта будет способствовать сокращению распространенности курения среди всех возрастов, прежде всего, среди детей и молодежи. Законопроект будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН, в отношении которых Украина обязалась сократить распространенность курения до 15% в 2025 году. Подобные мероприятия постепенно приведут к улучшению здоровья населения и росту продолжительности жизни в Украине", - указано в пояснительной записке к документу.

Как сообщалось, данный законопроект ВР приняла в первом чтении в июне 2021 года, его поддержало 339 нардепов.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата Украины в июле обратились к парламенту с просьбой подключить экспертов от бизнеса к доработке законопроекта об охране населения от вредного воздействия табака, чтобы создать качественное законодательное поле и избежать чрезмерного регулирования отрасли.

По данным бизнеса, законопроект №4358 вводит значительно более жесткое регулирование табачной отрасли, чем установленное в странах ЕС. Реализация данной законодательной инициативы негативно повлияет на бизнес, поскольку усиливает давление на предпринимателей и потребует соответствующих изменений производственных и бизнес-процессов.

ЕБА подчеркнула, что данный запрет является неэффективным и уничтожит малый и средний бизнес, но не приведет к задекларированным целям защиты здоровья населения от вредного воздействия табака.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
А про кокс нічого,знать можна!
показать весь комментарий
16.12.2021 18:28
+17
Идиоты. Как хорошо было когда можно было спокойно закурить в баре, выбрать то что нравится и никому не было до этого дела. Но нет, ублюдочное государство везде хочет сунуть свой нос. Кто хочет курит, кто хочет нет.
показать весь комментарий
16.12.2021 18:57
+16
ахапха, а стандартизировать продукты питания нехотят, вы хотите сказать что употребление мазика и кетчупа или "варенных" колбас и сыров с пальмовым маслом это полезно? где логика? есть миф про черные легкие курильщика, хотя вам любой пат анатом скажет что легкие некурящего чувака живущего в индустриальном городе разительно отличаются от курящего чувака из села причем не в пользу некурящего гегемона, что вам сделали курящие люди, анально угнетали вас в детстве? Менделеев кульбиты в гробу делает от наличие в супермаркетах продуктов с маркировкой сыро и мясо вместимые, украинские дженерики медпрепаратов уверенно бегут в сторону гомеопатии, финансовая составляющая заставляет делать уклон на углеводы вместо животных белков, синтетические наркотики на улицах, но да, начнем пожалуй с табакокурения, чтоб недай бог на остановке не покурил и похер что в час пик большинство нюхает бабкины подмышки и прочие радости общественного транспорта, алилуя
показать весь комментарий
16.12.2021 18:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть щось добре.
показать весь комментарий
16.12.2021 18:27 Ответить
Аби вони ще контролювали виконання закону і жорстоко карали куряг в громадських місцях...
показать весь комментарий
16.12.2021 18:28 Ответить
А про кокс нічого,знать можна!
показать весь комментарий
16.12.2021 18:28 Ответить
317 гоміків, пєдіків і транссєксуалів, які дбають про народ України. Слава Кнессету!
показать весь комментарий
16.12.2021 18:29 Ответить
Айкос прирівняли до сигарет і вони не будуть спамити своєю рекламою
Швейцарська "якість" для країн третього світу ***.
показать весь комментарий
16.12.2021 18:30 Ответить
Потрібно подивитися голосування по фракціях. Та що там дивитися, скотомогильники заповнювати потрібно єкскурсантами.
показать весь комментарий
16.12.2021 18:31 Ответить
Вибачаюся, що тих хто голосував за цей закон обізвав пєдіками. 26 голосів за дала ЄС.
показать весь комментарий
16.12.2021 18:38 Ответить
а чим поганий цей закон?
показать весь комментарий
16.12.2021 18:43 Ответить
Та для мене нічим. Я все рівно курю контробанду.
показать весь комментарий
16.12.2021 18:49 Ответить
Так а заборонити ніс пудрити на робочих та в громадських місцях мабуть забули...
показать весь комментарий
16.12.2021 18:32 Ответить
во ментам раздолье будет...
на вокузалах и так винтят,а ща еше в барах можно всех поголовно (громадське харчування)
показать весь комментарий
16.12.2021 18:42 Ответить
"Айкос. Розроблено в Швейцарії."
Але в Швейцарії не курять це лайно, а бігають щоранку і довго живуть.
А про нас вони чому так турбуються? Щоб ми не вмирали від сигарет в 50 років, а жили трохи довше і приносили їм нові прибутки, а вони нам нові стильні гаджети, типу з меншою шкідливістю.
показать весь комментарий
16.12.2021 18:47 Ответить
Їм потрібні здорові раби!
показать весь комментарий
16.12.2021 19:35 Ответить
Ты часом не из идиотов? А то похоже!

Если я хочу курить...и буду, то наверное айкос более нейтрален к налету на зубах и отдышке!
показать весь комментарий
16.12.2021 19:43 Ответить
Это ты "полезный идиот" для белых господ из Швейцарии
показать весь комментарий
16.12.2021 20:52 Ответить
Идиоты. Как хорошо было когда можно было спокойно закурить в баре, выбрать то что нравится и никому не было до этого дела. Но нет, ублюдочное государство везде хочет сунуть свой нос. Кто хочет курит, кто хочет нет.
показать весь комментарий
16.12.2021 18:57 Ответить
А причём тут государство? Мне не нравится когда рядом курят, идите в задницу, вонючки.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:54 Ответить
И наверное твоему моральному здоровью наносился огромный ущерб возможности существования заведений для курильщиков или залов для курящих. Ах да, беременные официантки...
показать весь комментарий
16.12.2021 21:08 Ответить
Не нравится - сиди на улице. Там не воняет.
показать весь комментарий
17.12.2021 06:23 Ответить
Будет так как я хочу.
показать весь комментарий
17.12.2021 16:55 Ответить
да хер тебе на все рыло ))))))))
показать весь комментарий
18.12.2021 08:14 Ответить
Вонючка, прочитай статью, закон на моей стороне. Дебил блдь. (с)
показать весь комментарий
18.12.2021 09:43 Ответить
да хер тебе на все рыло ))))))))
показать весь комментарий
20.12.2021 00:43 Ответить
ахапха, а стандартизировать продукты питания нехотят, вы хотите сказать что употребление мазика и кетчупа или "варенных" колбас и сыров с пальмовым маслом это полезно? где логика? есть миф про черные легкие курильщика, хотя вам любой пат анатом скажет что легкие некурящего чувака живущего в индустриальном городе разительно отличаются от курящего чувака из села причем не в пользу некурящего гегемона, что вам сделали курящие люди, анально угнетали вас в детстве? Менделеев кульбиты в гробу делает от наличие в супермаркетах продуктов с маркировкой сыро и мясо вместимые, украинские дженерики медпрепаратов уверенно бегут в сторону гомеопатии, финансовая составляющая заставляет делать уклон на углеводы вместо животных белков, синтетические наркотики на улицах, но да, начнем пожалуй с табакокурения, чтоб недай бог на остановке не покурил и похер что в час пик большинство нюхает бабкины подмышки и прочие радости общественного транспорта, алилуя
показать весь комментарий
16.12.2021 18:59 Ответить
я я тобі скажу що роблять ***"ні кальянщики ))) коли я хочу пообідати-повечеряти або просто випити кави , мені не приємно коли в закладі димова завіса ,
показать весь комментарий
16.12.2021 23:51 Ответить
Міцних сигарет вже давно нема в продажу.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:05 Ответить
до яиц,кто помнит..

показать весь комментарий
16.12.2021 20:28 Ответить
Курив в кінці 80-х, жесть.
показать весь комментарий
17.12.2021 00:58 Ответить
И в них натуральный табак...ух...куришь, а фильтр белый остаяется почти без смол
показать весь комментарий
16.12.2021 20:52 Ответить
это про рейс..лигерос крепче и без фильтра
показать весь комментарий
16.12.2021 20:53 Ответить
Ще Портогаз були такі. Кубинські.
показать весь комментарий
16.12.2021 21:15 Ответить
Теж були. Як потягнеш, аж тенькає.
показать весь комментарий
16.12.2021 21:40 Ответить
Закону про заборону цукру ще нема? Бо він страшенно шкідливий!
показать весь комментарий
16.12.2021 19:15 Ответить
придется переходить на электронный беломор или шахтерские
показать весь комментарий
16.12.2021 19:15 Ответить
Для обізнаних.
Только Урицкого.
** видел я ту гендерную равность Клара Цеткин не котируется.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:50 Ответить
Ау, смєтуни, де ви. "Ми уже знаєм, как виносіть Януковіча. Єслі что то пойдєт нє так, ми єго снєсьом (Зеленського)"; говорили вони на початку 2019))
показать весь комментарий
16.12.2021 19:15 Ответить
Наши отцы деды и прадеды курили реальный табак.А не то дерьмо что сейчас продают.Даже в нулевых был хороший табак в пачках.Сейчас это одна химия и дерьмо !А те этикетки на пачке себе на лоб наклейте.Они до лампочки учитывая что в пачках и так дерьмо.Давить пора все наши фабрики и заставлять делать качественный товар а не раковое начало.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:16 Ответить
Вирощуй сам. На ринках величезний вибір насіня будь яких сортів тютюну.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:18 Ответить
Так тебе табачные магнаты и дадут выращивать самому табак. Как только массово люди начнут выращивать сразу же примут статью как за выращивание мака или конопли.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:55 Ответить
Самому выращивать нельзя. Незаконный оборот подакцизных товаров!
Этим летом громили огороды в Херсонской области.
показать весь комментарий
17.12.2021 13:29 Ответить
Я люблю сигары. Беру Никарагуа или дешевую Кубу. Настоящий табак, шикарный вкус. А сигареты много лет не курю, это просто сено
показать весь комментарий
16.12.2021 19:43 Ответить
Тогда надо все давить...раковое начало это идейка филипморис...
Они придумали размалывать весь табачный лист в пыль, затем смешивать его в нужной пропорции с другой целлюлозой затем раскатывать в бумагу и пропитывать ароматизатором..после просушки листа бумаги она нарубливается в виде табачной крошки...вот тебе и современная сигарета...
А если натуральный то кури кубу на картинках выше..но ее не завозят
показать весь комментарий
17.12.2021 08:44 Ответить
Нах цей закон , якщо контрабаса на ринку повно
показать весь комментарий
16.12.2021 19:19 Ответить
В Украине законы пишутся ЮРИСТАМИ.
Чтобы все ходили под статьей.
Кого им надо - того они накажут.
Бендер и партнёры.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:50 Ответить
Зачем бы мы ещё эту раду ходили выбирать, чтоб они штрафы выдумывали по любому поводу,зарплаты то у них не маленькие,как-то надо выжимать из людей,вот теперь это придумали.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:23 Ответить
Ну и правильно,зачем курить всякую дрянь если уже ,,косяк,,в подворотне дешевле стоит чем ,,легкие,,сигареты.
А правительственные чиновники уже активно скупают земли для выращивания конопли перед принятием закона об ее легализации.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:23 Ответить
Читая этот закон, вспоминается кот, или собака, которые заняты тем, когда им делать нефиг. Прямая ассоциация с "работой" ВР.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:41 Ответить
Под свою коноплю подготавливают.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:46 Ответить
Больше проблем нет в стране.
показать весь комментарий
16.12.2021 19:52 Ответить
Что то Рада стала кацапскую Думу напоминать.Запретить.Прекратить.Ограничить.Штрафовать!
показать весь комментарий
16.12.2021 19:59 Ответить
До речі, найбільш активно проти курців виступають саме ті хто щойно пропив табекс і начитався Алена Карра. Їм просто дуже хочеться закурити.
Я ось скоро теж проти курців виступатиму. Не знаю, правда, чи довго. Минулого разу аж півроку протримався.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:05 Ответить
Удачі тобі, не здавайся.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:27 Ответить
Дурные студенты хотят с этими дымящими сосалками - типа престижно.
Типа добавляет ума.
Дебилы.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:22 Ответить
Дешевле и меньше запаха, а по сути зависимость от никотина, а не "типа престижно".
показать весь комментарий
16.12.2021 20:28 Ответить
Це що, бидло-кальян-барам гаплик? Хаха!
показать весь комментарий
16.12.2021 20:37 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2021 20:56 Ответить
Шахтёрские что ? Презервативы ? Или леденцы ?
показать весь комментарий
16.12.2021 23:14 Ответить
Закон забороняє виробництво торгівлю та ввезення сигарет із вмістом нікотину в диму однієї сигарети понад 1,0 мг

Також закон забороняє продаж ароматизованих смакових (фруктові, цукерки, ментол та ін.) тютюнових виробів та електронних сигарет, рідин та заправних контейнерів

За фактом просто вирішили заборонити палити. Усім. Я не знаю як така херня спала на думку нашим законодавцям, але точно знаю що просто так подібне терпіти не стану. Сам був на 2-х майданах, був волонтером у зоні АТО, вже 15 років ФОП та справно плачу податки в Україну. У 12-му році, після 11 років куріння відкрив для себе чарівний світ вейпінгу - немає ні задишки (бігаю вранці), ні жовтих зубів, ні вони від рук. Парив на своє задоволення фруктові жижки і не парився, допоміг 2-м знайомим перейти з цигарок на вейп
А сьогодні мене просто показово мокнули обличчям у багнюку і витерли ноги. Значить йтиму на 3-й майдан, якщо ****** наркоманам у Раді я заважаю. Друзі і ви не терпите як худоби, пам'ятайте, що демократія в ********* світі це не лише диктат більшості, а й права меншин. Не будьте безмовними, давайте об'єднуватися, не дозволяйте купці неопуритан на антитютюнових грантах вас стигматизувати та виставляти неповноцінними.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:58 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2021 20:59 Ответить
Убойная сила

показать весь комментарий
16.12.2021 21:14 Ответить
Вот он, развитой социализм с человеческим лицом.
Что ещё нужно советскому человеку ?
Ах да - сосна ...
показать весь комментарий
16.12.2021 23:16 Ответить
Много лет покупаю на килограммы табак и курю трубку. Выходит дешевле в 5 раз, чем сигареты.
показать весь комментарий
16.12.2021 21:16 Ответить
10 лет парю, никаких проблем с легкими, так же дешевле в 5 раз, а то и больше
показать весь комментарий
16.12.2021 22:07 Ответить
15 років як кинув палити. Дешевше нескінченно, припинив смердіти й здоров'я додалося
показать весь комментарий
17.12.2021 01:25 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2021 01:33 Ответить
Задумав якось доктор Ватсон відучити Шерлока Холмса палити люльку. Кожний вечір доктор брав люльку Холмса, колупався нею собі в попі і акуратно клав на місце. Пройшов місяць: Шерлок як палив так і палить, а от Ватсон без люльки в попі вже не міг заснути.
показать весь комментарий
16.12.2021 21:54 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2021 22:11 Ответить
ну нарешті взялися за кальянщиків неможливо спокійно кави випити , диму напустять , немає чим дихати . да і рожі зазвичай в кальянщиків будто шейхи сидять )) да куда там шейхам =)
показать весь комментарий
16.12.2021 23:53 Ответить
Наркомафия у власти и не такое вам сочинит...73% жуйте рейтинг стадо идиотов...
показать весь комментарий
17.12.2021 07:26 Ответить
 
 