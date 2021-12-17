Рада запретила продажу ароматизированных и крепких сигарет и ввела штрафы за курение кальянов и ТИЭНов в общественных местах
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Верховная Рада приняла законопроект №4358, ужесточающий требования к производству, продаже, рекламе и использованию табачных изделий и электронных сигарет, также вводятся штрафы за курение кальянов, электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) в общественных местах и заведениях общепита.
Соответствующий документ во втором чтении в четверг поддержали 317 народных депутатов при необходимых 226 голосах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Законопроект предлагает запретить производство в Украине (кроме производства для экспорта), торговлю и ввоз сигарет с содержанием никотина в дыму одной сигареты свыше 1,0 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг; сигарет с вкусовыми или ароматическими добавками; сигарет, "напоминающих пищевой или косметический продукт"; табачных изделий, пачка которых рекламирует курение или не содержит предупреждений о его вреде для здоровья.
Согласно тексту документа, одна пачка должна содержать не менее 20 сигарет, а одна пачка табака для самокруток должна содержать не менее 30 г табака.
Производителю и импортеру табачных изделий также запрещается вмещать в упаковку своей продукции вкладки, прямо или косвенно поощряющие приобретение и употребление табака.
Предупреждение о вреде употребления табака должно покрывать не менее половины поверхности пачки сигарет, и не меньше 65% площади поверхности передней и задней стороны пачки.
Законопроект №4358 также вводит запрет на курение электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) в общественных местах, заведениях общепита, вокзалах, аэропортах (кроме специально отведенных мест), общежитиях, отелях, предприятиях всех форм собственности.
Документ предлагает установить штраф за продажу табачных изделий лицам до 18 лет в размере 1 тыс. грн, за продажу табачных изделий поштучно – 1 тыс. грн. За повторное нарушение в течение года штраф увеличивается до 10 тыс. грн. Аналогичные штрафы вводятся за размещение или курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТИЭН в помещениях и общественных местах.
За курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТИЭН в помещениях заведений ресторанного хозяйства предлагается штрафовать субъектов хозяйствования на 3 тыс. грн, а в случае повторного нарушения в течение года – 11 тыс. грн.
За рекламу табачных изделий предполагается штраф в 30 тыс. грн, а в случае повторного в течение года нарушения – 50 тыс. грн за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий.
Документ также ужесточает ограничения к рекламе табачных изделий в местах их продажи, " за исключением одного плаката размером не более 40х30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация черного цвета на белом фоне об имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них".
Помимо того, запрещается реклама табачных изделий в социальных сетях.
Согласно тексту документа, запрещаются любая реклама и стимулирование продаж электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты.
Размещение информации об ассортименте, потребительских характеристиках, обслуживании и использовании устройств для потребления ТИЭН и электронных сигарет разрешается только на сайтах их производителей и импортеров, при этом обязательным условием доступа к веб-ресурсам является "предварительная идентификация возраста пользователей с использованием документов, удостоверяющих личность в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины".
Законопроект, в частности, обяжет производителей и импортеров электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей подавать в Госпродпотребслужбу сообщения о всех изделиях, которые они планируют ввести в оборот в Украине, в том числе уведомлять об их ингредиентах, токсикологических данных и выбросах, подавать информацию о дозах никотина в них.
"Реализация законопроекта будет способствовать сокращению распространенности курения среди всех возрастов, прежде всего, среди детей и молодежи. Законопроект будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН, в отношении которых Украина обязалась сократить распространенность курения до 15% в 2025 году. Подобные мероприятия постепенно приведут к улучшению здоровья населения и росту продолжительности жизни в Украине", - указано в пояснительной записке к документу.
Как сообщалось, данный законопроект ВР приняла в первом чтении в июне 2021 года, его поддержало 339 нардепов.
Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата Украины в июле обратились к парламенту с просьбой подключить экспертов от бизнеса к доработке законопроекта об охране населения от вредного воздействия табака, чтобы создать качественное законодательное поле и избежать чрезмерного регулирования отрасли.
По данным бизнеса, законопроект №4358 вводит значительно более жесткое регулирование табачной отрасли, чем установленное в странах ЕС. Реализация данной законодательной инициативы негативно повлияет на бизнес, поскольку усиливает давление на предпринимателей и потребует соответствующих изменений производственных и бизнес-процессов.
ЕБА подчеркнула, что данный запрет является неэффективным и уничтожит малый и средний бизнес, но не приведет к задекларированным целям защиты здоровья населения от вредного воздействия табака.
Пожалуйста, подождите...
Швейцарська "якість" для країн третього світу ***.
на вокузалах и так винтят,а ща еше в барах можно всех поголовно (громадське харчування)
Але в Швейцарії не курять це лайно, а бігають щоранку і довго живуть.
А про нас вони чому так турбуються? Щоб ми не вмирали від сигарет в 50 років, а жили трохи довше і приносили їм нові прибутки, а вони нам нові стильні гаджети, типу з меншою шкідливістю.
Если я хочу курить...и буду, то наверное айкос более нейтрален к налету на зубах и отдышке!
Только Урицкого.
** видел я ту гендерную равность Клара Цеткин не котируется.
Этим летом громили огороды в Херсонской области.
Они придумали размалывать весь табачный лист в пыль, затем смешивать его в нужной пропорции с другой целлюлозой затем раскатывать в бумагу и пропитывать ароматизатором..после просушки листа бумаги она нарубливается в виде табачной крошки...вот тебе и современная сигарета...
А если натуральный то кури кубу на картинках выше..но ее не завозят
Чтобы все ходили под статьей.
Кого им надо - того они накажут.
Бендер и партнёры.
А правительственные чиновники уже активно скупают земли для выращивания конопли перед принятием закона об ее легализации.
Я ось скоро теж проти курців виступатиму. Не знаю, правда, чи довго. Минулого разу аж півроку протримався.
Типа добавляет ума.
Дебилы.
Також закон забороняє продаж ароматизованих смакових (фруктові, цукерки, ментол та ін.) тютюнових виробів та електронних сигарет, рідин та заправних контейнерів
За фактом просто вирішили заборонити палити. Усім. Я не знаю як така херня спала на думку нашим законодавцям, але точно знаю що просто так подібне терпіти не стану. Сам був на 2-х майданах, був волонтером у зоні АТО, вже 15 років ФОП та справно плачу податки в Україну. У 12-му році, після 11 років куріння відкрив для себе чарівний світ вейпінгу - немає ні задишки (бігаю вранці), ні жовтих зубів, ні вони від рук. Парив на своє задоволення фруктові жижки і не парився, допоміг 2-м знайомим перейти з цигарок на вейп
А сьогодні мене просто показово мокнули обличчям у багнюку і витерли ноги. Значить йтиму на 3-й майдан, якщо ****** наркоманам у Раді я заважаю. Друзі і ви не терпите як худоби, пам'ятайте, що демократія в ********* світі це не лише диктат більшості, а й права меншин. Не будьте безмовними, давайте об'єднуватися, не дозволяйте купці неопуритан на антитютюнових грантах вас стигматизувати та виставляти неповноцінними.
Что ещё нужно советскому человеку ?
Ах да - сосна ...