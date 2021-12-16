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ВР (28728) налоги (3182) индустриальный парк (9) Алексей Чернышов (94)

10 лет без налога на прибыль: Рада приняла законопроект об индустриальных парках, — Чернышов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

10 лет без налога на прибыль: Рада приняла законопроект об индустриальных парках, — Чернышов

Сегодня народные депутаты приняли в первом чтении два законопроекта - №5688 и №5689. Они подразумевают фискальные стимулы для инвесторов индустриальных парков. Речь идет, в частности, про освобождение от налога на прибыль для участников индустриальных парков на 10 лет.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

10 лет без налога на прибыль: Рада приняла законопроект об индустриальных парках, — Чернышов 01

"Фискальные стимулы являются одним из ключевых мотиваторов, которые может предложить государство для привлечения инвестиций в индустриальные парки. Предложенные изменения в Налоговый и Таможенный Кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции. В результате в регионах появятся новые предприятия и рабочие места. И когда рабочие места появляются в достатке, это и есть настоящая взрослая жизнь. Взрослая жизнь для каждой громады. Движемся к усилению экономики как в отдельных регионах, так и в стране в целом", — сообщил Алексей Чернышов.

Министр Алексей Чернышов подробнее рассказал, чего ждать инвесторам после принятия законопроекта №5688 в целом. В частности, документ предусматривает:

  •  освобождение от налога на прибыль резидентов ИП на 10 лет при условии его реинвестирование в развитие инвестиционного проекта; 
  • освобождение от обложения НДС нового оборудования (оборудования) для собственного использования; 
  • установление льгот по налогу на недвижимость по решению органов местного самоуправления; 
  • установление ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в размере меньше, чем земельный налог (по решению органов местного самоуправления); 
  • освобождения от уплаты земельного налога (по решению органов местного самоуправления).

10 лет без налога на прибыль: Рада приняла законопроект об индустриальных парках, — Чернышов 02

В то же время Алексей Чернышов сообщил, что законопроект № 5689 предлагает внести изменения в Таможенный Кодекс — документ предусматривает освобождение от налогообложения пошлиной нового оборудования, которое ввозят участники индустриальных парков для собственного использования.
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Топ комментарии
+11
Блестяще!
Гигантские супермаркеты типа "Эпицентра", магазины типа Цитруса-Элдорадо-Фокстроты-Розетки, это сплошные ФОПы 2-й категории.
1400 гривен в месяц единого налога, 4500 гривен в квартал пенсионного фонда и вуаля!
Пофигу, что оборот в несколько миллионов в день!
Теперь у тех кто не платил налоги в принципе, появится законный способ этого не делать!
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16.12.2021 18:48
+8
По дурості прийнятих законів вже паРашку перегнали.
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16.12.2021 18:52
+6
Догоним и перегоним парашку
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16.12.2021 18:37
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Догоним и перегоним парашку
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16.12.2021 18:37 Ответить
По дурості прийнятих законів вже паРашку перегнали.
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16.12.2021 18:52 Ответить
В турецькому борделі?
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16.12.2021 19:15 Ответить
напевно переробив на Розумкова.
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16.12.2021 19:20 Ответить
Україна витратила $2,45 млрд з отриманих $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду і до кінця року витратить решту суми, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.
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16.12.2021 18:38 Ответить
Всё мёртворожденное, в стране нет справедливого суда и это перечёркивает любые инициативы и благие намерения.
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16.12.2021 18:39 Ответить
Бєня з Ахметкою вже штовхаються в перших рядах.
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16.12.2021 18:43 Ответить
Там китайці
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16.12.2021 19:05 Ответить
Блестяще!
Гигантские супермаркеты типа "Эпицентра", магазины типа Цитруса-Элдорадо-Фокстроты-Розетки, это сплошные ФОПы 2-й категории.
1400 гривен в месяц единого налога, 4500 гривен в квартал пенсионного фонда и вуаля!
Пофигу, что оборот в несколько миллионов в день!
Теперь у тех кто не платил налоги в принципе, появится законный способ этого не делать!
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16.12.2021 18:48 Ответить
Недарма 55 % українців вважають, що вся зєліна робота це імітація дбання про Україну та народ.
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16.12.2021 18:54 Ответить
Як ласкаво ЗЕбанат називає свого колишнього кумира - Зєля!
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16.12.2021 18:58 Ответить
Если ВСЕ будут платить ВСЕ налоги, то в Украине не будет ни Эпицентра, ни АТБ... н-и-ч-е-г-о!!! Все состоятельные свалят. Господа социалисты ,вы это понимаете!? Налоги неподъёмные, бомж при покупке сырка 20% отдаёт, а с работающего дерут в три шкуры.
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16.12.2021 21:17 Ответить
Обзаведись мозгами.
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16.12.2021 21:56 Ответить
еще ФОПы платят 20% ПДВ со всех покупок, не говоря про всякие акцизы,
как сказал мин.финансов Марченко - в Украине скоро пенсий не будет - тогда вопрос зачем платить в пенсионный фонд налоги если тебе пенсию выплачивать будет нечем?
И кстати президент Украины заплатил налог на прибыль 9% т.е. он платит практически как ФОП, но всем работягам оформленным официально в Украине предлагает заплатить 40% + 20% НДС, но пенсии пусть не ждут.
По этому индустриальные парки мало кого заинтересуют, т.к специальстов с такими налогами и перспективами практически не будет,
разве что зеленую энергетику, где поставил панели нанял охранника, электрика и уборщицу и весь индустриальный проект
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16.12.2021 22:41 Ответить
Суки!
Дело Януковича жывёт и расцветает!
Помните с чего начиналось?
Свободная безналоговая зона "Донебасс"!!!!
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16.12.2021 18:54 Ответить
С перемороженными окорочками. Хотя и это было за счастье, но не стране же был доход.
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17.12.2021 02:19 Ответить
а индустриальные парки будем называть кварталами.
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16.12.2021 19:03 Ответить
96-ой, 97-ой и т.д.
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16.12.2021 19:05 Ответить
Цифры будут указывать на процент налогов на население Украины, которое не является инвестором индустриальных парков.
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17.12.2021 02:21 Ответить
Свободная Зона Крым еще действует ?
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16.12.2021 19:04 Ответить
Але тепер кожен найменший фрілансер його платитиме. Ура!
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16.12.2021 19:10 Ответить
Регистрируем офшор, выводим на него корупционные доходы и заводим в Украину как иностранную инвестицию 10 лет не уплачивая налог на прибыль! Это уже борьба с оллигархами или еще нет?
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16.12.2021 19:11 Ответить
больщинство индустриального производства Украины кустарное гаражное производство.... в те времена, когда Ахметовы, фирташи, Калосойские, Пинчуки и прочие прочие скупали предприятия за безценок, оборудование в том числе и ЧПУ станки здавали в металлолом - некоторые, скупали оборудование и тащили по гаражам - 16к20, 1к62, тв6, фрезерные.... предприятий почти не осталось, дербанить нечего, ахметов скулит что даже металлолома нету умоляя о запрете его экспорта.... кто бы мог подумать, что вновь ктото хочет собрать за чужой счет современное оборудование под одной крышей в стране, в которой нет судебной системы!
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16.12.2021 19:11 Ответить
и уже сделаны первые шаги в индустриальный парк...илон маск нервно курит запрещенные айкосы

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16.12.2021 19:15 Ответить
Аххаа!! СЕЗ почав курити в стороні з цим нововведенням😂😂😂
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16.12.2021 19:47 Ответить
но зато простых пересичных хотят прищемить налогами на расходы))) и проверить уплату налогов с 1995 года (даже на подаренную или полученную в наследство квартиру))))
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16.12.2021 20:16 Ответить
Интересно а почему эти ЗЕбилы не принимают такой закон для своих украинских предпринимателей для развития внутришнего производства или хотябы не заморозят на 10 лет изменения в налогообложении и у правилах ведения бизнеса?
Гарантирую что любой инвестор не будет иметь никаких шансов если не будет регулярно носить кейсы из откатами или не возьмет в долю кого-то из олигархов или тех кто так рьяно лобирует принятия этого закона.
А по принятию таких законопроэктов сразу просматриваются шкурные а не государственные интересы так как внутришний как производитель так и бизнес просто уничтожается фискальными нововедениями.
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16.12.2021 20:18 Ответить
Не все так просто, там же должна и местная власть руки приложить, а местная власть во многих местах в руках местных князьков, которые на зверинном уровне не терпят конкуренции. А это значит саботаж на всех уровнях в вопросе этих парков. Надо менять экономическую политику в масштабе всей страны, причем менять радикально время полумер прошло. То,что предлагается хорошо, но в реальных условиях оно не будет работать, без изменения ситуации во всей стране.
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16.12.2021 21:54 Ответить
 
 