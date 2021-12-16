10 лет без налога на прибыль: Рада приняла законопроект об индустриальных парках, — Чернышов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Сегодня народные депутаты приняли в первом чтении два законопроекта - №5688 и №5689. Они подразумевают фискальные стимулы для инвесторов индустриальных парков. Речь идет, в частности, про освобождение от налога на прибыль для участников индустриальных парков на 10 лет.
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.
"Фискальные стимулы являются одним из ключевых мотиваторов, которые может предложить государство для привлечения инвестиций в индустриальные парки. Предложенные изменения в Налоговый и Таможенный Кодексы помогут привлечь иностранные инвестиции. В результате в регионах появятся новые предприятия и рабочие места. И когда рабочие места появляются в достатке, это и есть настоящая взрослая жизнь. Взрослая жизнь для каждой громады. Движемся к усилению экономики как в отдельных регионах, так и в стране в целом", — сообщил Алексей Чернышов.
Министр Алексей Чернышов подробнее рассказал, чего ждать инвесторам после принятия законопроекта №5688 в целом. В частности, документ предусматривает:
- освобождение от налога на прибыль резидентов ИП на 10 лет при условии его реинвестирование в развитие инвестиционного проекта;
- освобождение от обложения НДС нового оборудования (оборудования) для собственного использования;
- установление льгот по налогу на недвижимость по решению органов местного самоуправления;
- установление ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в размере меньше, чем земельный налог (по решению органов местного самоуправления);
- освобождения от уплаты земельного налога (по решению органов местного самоуправления).
В то же время Алексей Чернышов сообщил, что законопроект № 5689 предлагает внести изменения в Таможенный Кодекс — документ предусматривает освобождение от налогообложения пошлиной нового оборудования, которое ввозят участники индустриальных парков для собственного использования.
Пожалуйста, подождите...
Гигантские супермаркеты типа "Эпицентра", магазины типа Цитруса-Элдорадо-Фокстроты-Розетки, это сплошные ФОПы 2-й категории.
1400 гривен в месяц единого налога, 4500 гривен в квартал пенсионного фонда и вуаля!
Пофигу, что оборот в несколько миллионов в день!
Теперь у тех кто не платил налоги в принципе, появится законный способ этого не делать!
как сказал мин.финансов Марченко - в Украине скоро пенсий не будет - тогда вопрос зачем платить в пенсионный фонд налоги если тебе пенсию выплачивать будет нечем?
И кстати президент Украины заплатил налог на прибыль 9% т.е. он платит практически как ФОП, но всем работягам оформленным официально в Украине предлагает заплатить 40% + 20% НДС, но пенсии пусть не ждут.
По этому индустриальные парки мало кого заинтересуют, т.к специальстов с такими налогами и перспективами практически не будет,
разве что зеленую энергетику, где поставил панели нанял охранника, электрика и уборщицу и весь индустриальный проект
Дело Януковича жывёт и расцветает!
Помните с чего начиналось?
Свободная безналоговая зона "Донебасс"!!!!
Гарантирую что любой инвестор не будет иметь никаких шансов если не будет регулярно носить кейсы из откатами или не возьмет в долю кого-то из олигархов или тех кто так рьяно лобирует принятия этого закона.
А по принятию таких законопроэктов сразу просматриваются шкурные а не государственные интересы так как внутришний как производитель так и бизнес просто уничтожается фискальными нововедениями.