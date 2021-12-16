Офис президента взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа на запрос о том, на каких основаниях Левченко работает у Зеленского, - журналист Реплянчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Офис президента взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа на вопрос о том, на каких основаниях Мария Левченко, которая является помощницей Зеленского, работает с ним без официального оформления в Офисе президента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал журналист Дмитрий Реплянчук.
"Сенсация дня! Офис президента… взял дополнительные 20 дней, чтобы ответить на наш запрос – на каких основаниях Мария Левченко работает помощницей президента и почему она официально получает зарплату только в ООО "Квартал-95". Это все", - отметил журналист.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
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"Офис президента взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа на вопрос о том, на каких основаниях Мария Левченко, которая является помощницей Зеленского, работает с ним без официального оформления в Офисе президента."
що за маячня? що означає "взяв".
на вiдповiдь чинушi мають скiльки по законодавству? всього 10 днiв?
якi термiни для офiцiйноi вiдповiдi?
Та я її ще й годуватиму..
Яж кращій ніж Зе-не брешу..
От був би прикол, якби виявилось, що і ********** Зеленський теж внештатний)
@Myfreename
"Ми моглі би служить в развєдкє,
Ми моглі би іграть в кіно..."
Проте палитесь, хлопці, крепко
Та й актори з вас теж гівно.
Чи то час заднім числом переробити всідокументі в канцелярії ОП. бухгалтеоії Кварталі. податковій, СБУ, Розвідці і всюди де була, чого торкалась. тоді вони дуже оператівні.
"Слєдом за Нєзнайкой іде Сінєглазка. Під очима в неї бланжі. Сама вона п'яна, раскована, смердюча і нікому, крім Незнайки не нужна.
Сінєглазка. Здраствуйтє, рєбята, я вам по***ться принєсла!" (С)
"Эх, Маруся
Видать, своё ты отжила ....
Эх, Маруся!
Не впадлу срок ему висеть
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