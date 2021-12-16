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Новости Политика Украины
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Офис президента взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа на запрос о том, на каких основаниях Левченко работает у Зеленского, - журналист Реплянчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис президента взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа на запрос о том, на каких основаниях Левченко работает у Зеленского, - журналист Реплянчук

Офис президента взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа на вопрос о том, на каких основаниях Мария Левченко, которая является помощницей Зеленского, работает с ним без официального оформления в Офисе президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал журналист Дмитрий Реплянчук.

"Сенсация дня! Офис президента… взял дополнительные 20 дней, чтобы ответить на наш запрос – на каких основаниях Мария Левченко работает помощницей президента и почему она официально получает зарплату только в ООО "Квартал-95". Это все", - отметил журналист.

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Офис президента взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа на запрос о том, на каких основаниях Левченко работает у Зеленского, - журналист Реплянчук 01

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
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Топ комментарии
+68
Шефір, Левченко- не оформлені, але допущені до держтаємниць. Єрмак оформлений завскрєпками, але представляє чомусь Україну на міжнародній арені, видає вказівки зупиняти спецоперації...
Скільки ще таких близьких до тіла? Скільки ми ще не знаємо!
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16.12.2021 19:41
+60
Придумывают новую легенду прикрытия для агентов *****.
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16.12.2021 19:40
+58
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16.12.2021 19:42
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Страница 2 из 2
эта левченка маймуна маймуны швили?
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16.12.2021 20:25 Ответить
20-ть дней?А у меня уже готов ответ-,,на волонтерских началах,,без отрыва от основной трудовой деятельности.А то что оплату получает в ,,конверте,, как и все слуги народа не доказано ни прокуратугой ни фискальными органами ни СБУ.НАГОВАРИВАЕТЕ ВЫ НА НАС...
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16.12.2021 20:37 Ответить
Да и вообще. Их там нет. Вообще нет. Докажите.
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16.12.2021 20:52 Ответить
А чё только 20 дней? Брали бы пол года,год - а там и забудется.
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17.12.2021 08:29 Ответить
сказочный голобородько...
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16.12.2021 20:40 Ответить
«кладмен» («минер», «закладчик»). Так называют человека, который получает от наркоторговца крупную партию наркотиков и после этого распространяет ее с помощью закладок.
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16.12.2021 20:43 Ответить
казалось после Схавченко,Мандель,Сракашвили украинцы пережили худший из возможного стыд и позор, ан нет,видимо Украина настроена поражать мир до скончания века !!!

"Офис президента взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа на вопрос о том, на каких основаниях Мария Левченко, которая является помощницей Зеленского, работает с ним без официального оформления в Офисе президента."
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16.12.2021 20:45 Ответить
на Банковой не кротовник, а кротовья пасека...
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16.12.2021 20:52 Ответить
Інколи важко, як казав Іван Плющ "впихнуть невпихуємое"
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16.12.2021 20:53 Ответить

що за маячня? що означає "взяв".

на вiдповiдь чинушi мають скiльки по законодавству? всього 10 днiв?

якi термiни для офiцiйноi вiдповiдi?
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16.12.2021 20:54 Ответить
30 днів.
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16.12.2021 20:55 Ответить
Якщо потрібен додатковий час на вивчення справи.
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17.12.2021 02:27 Ответить
Спалив Гога таку малину! Ох мало його у Львові вчили!
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16.12.2021 20:54 Ответить
Вот прямо сейчас строители из Молдовы срывают обои в квартире Буданова и начинают имитировать ремонт.)
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16.12.2021 20:56 Ответить
Так Чаус для цього і прийшов😂😂😂
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16.12.2021 21:31 Ответить
Хай і в мене попрацює безкоштовно
Та я її ще й годуватиму..
Яж кращій ніж Зе-не брешу..
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16.12.2021 20:56 Ответить
Шефір, Левченко, Арестович,...внештатні.
От був би прикол, якби виявилось, що і ********** Зеленський теж внештатний)
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16.12.2021 20:59 Ответить
Останній реченéць


@Myfreename



"Ми моглі би служить в развєдкє,
Ми моглі би іграть в кіно..."
Проте палитесь, хлопці, крепко
Та й актори з вас теж гівно.
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16.12.2021 21:42 Ответить
Как любая шпана хотят и на куй сесть и морковку съесть.
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16.12.2021 21:46 Ответить
Розрухали кодло внутрішніх вагнерівців.Уявіть вой на мокшанських болотах-стільки консерв пропало. Ці кадри мали б саботувати опір вторгненню кацапів.
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16.12.2021 21:02 Ответить
Так треба ж було спеціалістів брати, а не бидло.
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17.12.2021 02:28 Ответить
Я прочитав комети і висновок один---ЛЮДИ ОБУРЕНІ!!!! А я хотів ще запропонувати передивитись інтерв*ю Богдана---Гордону. Я половину послухав,так думав,що от-от ЛОПНУ от почутого,це не ЖАХ---це ПОВНИЙ **м*яко** кажучи---КАПУТ!!!!
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16.12.2021 21:14 Ответить
Це ж яким місцем ОП треба думати 20 днів?!
Чи то час заднім числом переробити всідокументі в канцелярії ОП. бухгалтеоії Кварталі. податковій, СБУ, Розвідці і всюди де була, чого торкалась. тоді вони дуже оператівні.
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16.12.2021 21:20 Ответить
А шо за спєшка? )
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16.12.2021 21:29 Ответить
Ох и фотка...

"Слєдом за Нєзнайкой іде Сінєглазка. Під очима в неї бланжі. Сама вона п'яна, раскована, смердюча і нікому, крім Незнайки не нужна.
Сінєглазка. Здраствуйтє, рєбята, я вам по***ться принєсла!" (С)
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16.12.2021 21:40 Ответить
Ну, з Левченко прямо як у пісні
"Эх, Маруся
Видать, своё ты отжила ....
Эх, Маруся!
Не впадлу срок ему висеть
Гнилая вышла карусель, Маруся!
Эх, Маруся!
Господь - не фраер, Бог - не лох
Зачем тебя так повело, Маруся?
Эх, Маруся!
Волчара дохнет - не дрожит
Но как теперь нам дальше жить, Маруся?"
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16.12.2021 21:53 Ответить
"Офис президента взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа"
Высшая математика в ход пошла?


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16.12.2021 21:55 Ответить
Что б там в ход не пошло, а на выходе будет продукт сорта "Креатифф гоффно/аффтар мудаг".
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16.12.2021 22:10 Ответить
Та за 20 днів СБУ&ДБР встигнуть справу завести на Дмитра Реплянчука Ну, щоб зайвих запитів не робив
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16.12.2021 22:07 Ответить
Дайте їм ще 100 20 днів. А потім іще…
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16.12.2021 22:09 Ответить
20 дней мало... надо бы взять 21 ..Потому что очень трудный вопрос... прямо в очко...
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16.12.2021 22:14 Ответить
То есть левченко и дальше будет продолжать « работать»..
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16.12.2021 22:54 Ответить
600 тысяч долларов на кортеж для семьи секретарши президента Зеленского, - нардеп Гео Лерос. ВИДЕО







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16.12.2021 23:34 Ответить
Запутанная история, Холмз (с)
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17.12.2021 05:16 Ответить
Непроста ж ця робота, тягнути бегемота з болота, сценарій потрібно написати, а тут кооперативи "на носі". Це ж не фотка Бутусова біля гаубиці.
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17.12.2021 06:45 Ответить
Зеленский пока учится быть президентом. На втором и третьем сроке исправится.
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17.12.2021 07:02 Ответить
Мафіозна структура влади доведе Україну до цугундера.Заміна старих **@л на "нові" і навпаки нічого не дає і не дасть.
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17.12.2021 07:58 Ответить
Блазень має відповісти по закону за підбір таких кадрів та наділення їх широкими повноваженнями , в т.ч. - допуск до держтаєниці без детальної їх перевірки. ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення - кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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17.12.2021 11:01 Ответить
Ответ простой - а по приколу, как и всё остальное!
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17.12.2021 13:12 Ответить
От скажіть мені, зєлібобіки, вам ще сеча очі не повиїдала? Кожен день у очі лохтората73 дзюрчать потужні струмені зєсечі. Курва, іспанський сором!
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30.12.2021 19:51 Ответить
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