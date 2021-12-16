РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16034 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
3 493 13
Европарламент (1705) МИД (6653)

Своевременная и важная резолюция, - МИД о решении Европарламента по реакции на возможное вторжение России в Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Своевременная и важная резолюция, - МИД о решении Европарламента по реакции на возможное вторжение России в Украину

Европейский парламент призвал РФ отвести свои вооруженные силы от украинской границы и перестать создавать дополнительные угрозы территориальной целостности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство иностранных дел Украины заявило в своем комментарии в связи с одобрением резолюции Европарламента "Ситуация на украинской границе и оккупированных Россией территориях Украины".

"Это очень своевременная и важная резолюция, в которой Европейский парламент прямо подчеркивает, что РФ должна отвести свои вооруженные силы от нашей границы и прекратить создавать дополнительные угрозы территориальной целостности Украины. Для нас очень важно, что в этой же резолюции Европейский парламент четко подтвердил перспективу вступления Украины в ЕС", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, резолюция в очередной раз показала, что европейские партнеры четко понимают размер и масштаб современных вызовов безопасности в Европе, а также источник этих вызовов.

Читайте также: В случае нападения на Украину Россию отключат от SWIFT, а "Северный поток-2" будет заморожен, - резолюция Европарламента

"В документе также говорится, что строгие экономические, финансовые, персональные санкции ЕС, США и других международных партнеров должны сдержать Россию и демотивировать ее от дальнейшей агрессии. Отвергаются любые попытки России включить другие страны в свою "сферу влияния" и таким образом определить их будущее", - добавили в МИДе.

Требуя от РФ уважения к международному праву, европарламентарии настойчиво призывают Россию выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и гарантировать свободу судоходства в Черном море и транзитного прохода через международный Керченский пролив в порты Азовского моря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европарламент сегодня проведет дебаты по масштабному наращиванию войск РФ у границ Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
16.12.2021 21:13
+8
показать весь комментарий
16.12.2021 21:02
+3
С пятницы, 17 декабря, «Газпром» прекратит транзит по трубе «Ямал-Европа», которая снабжает потребителей в Германии через Беларусь и Польшу.

Состоявшийся в четверг аукцион на мощности газопровода на сутки вперед закончился безрезультатно: «Газпром» отказался бронировать какой-либо объем, сообщает «Интерфакс».

В предыдущие две недели «Ямал-Европа» работал на треть проектной мощности, качая 31 млн кубометров в сутки, а октябре «Газпром» останавливал трубопровод полностью, в результате чего он четыре дня подряд работал в реверсном режиме - с запада на восток.

Решение снова повернуть вентиль на белорусском маршруте «Газпром» принял после того, как Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что не ждет одобрения «Северного потока-2» в ближайшие полгода, а главы МИД Анналена Бербок и вовсе объявила проект непригодным к сертификации.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куди піде Зеленський, уточніть будь ласка?
показать весь комментарий
16.12.2021 20:39 Ответить
Для нас також дуже важливо, що у цій же резолюції Європейський парламент чітко підтвердив перспективу вступу України до ЄС", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. крім слова "чітко" - конкретного нуль
показать весь комментарий
16.12.2021 20:43 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2021 21:02 Ответить
С пятницы, 17 декабря, «Газпром» прекратит транзит по трубе «Ямал-Европа», которая снабжает потребителей в Германии через Беларусь и Польшу.

Состоявшийся в четверг аукцион на мощности газопровода на сутки вперед закончился безрезультатно: «Газпром» отказался бронировать какой-либо объем, сообщает «Интерфакс».

В предыдущие две недели «Ямал-Европа» работал на треть проектной мощности, качая 31 млн кубометров в сутки, а октябре «Газпром» останавливал трубопровод полностью, в результате чего он четыре дня подряд работал в реверсном режиме - с запада на восток.

Решение снова повернуть вентиль на белорусском маршруте «Газпром» принял после того, как Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что не ждет одобрения «Северного потока-2» в ближайшие полгода, а главы МИД Анналена Бербок и вовсе объявила проект непригодным к сертификации.
показать весь комментарий
16.12.2021 20:57 Ответить
Газпром заявил, что уже прокачал через УГТС весь объем газа, который должен был прокачать за год.
А что если они по крайней мере до Нового года совсем перестанут качать газ по УГТС? И ничего, ведь им не скажешь.
показать весь комментарий
16.12.2021 21:08 Ответить
Це просто заява про наміри і ніякої заслуги зебененят в цьому немає. На )(уйла це не діє.В нього досить мало часу ,щоб свої дебільні мрії втілити. Потрібні в першу чергу мілітарні заходи .
показать весь комментарий
16.12.2021 21:10 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2021 21:13 Ответить
Не знаю, как в Рай, а в совок они скоро попадут.
показать весь комментарий
16.12.2021 21:41 Ответить
С сайта рассеянского суда пропал приговор с «российскими частями в ДНР и ЛНР»


С сайта ростовского суда пропал приговор с упоминанием «российских частей в ДНР и ЛНР»
В приговоре были приведены показания подсудимого о «российских частях в ДНР и ЛНР». «Мы же не можем повлиять на его показания», - объяснили в суде. Позже документ пропал с сайта суда

Фото: Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону
С сайта Кировского районного суда Ростова-на-Дону удалили приговор по делу о взятках при поставках продовольствия в Южном военном округе, в котором упоминались «воинские части Вооруженных сил России, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР». Текст доступен в кешированной копии сайта в веб-архиве.

РБК направил запрос в пресс-службу суда.

Приговор вынесли 10 ноября. В тексте решения говорилось, что заместителя регионального управления по военному питанию в ООО «Технология» по фамилии Забалуев признали виновным по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК) и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В документе говорилось, что чиновник требовал ежемесячно 90 тыс. руб. за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/16/12/2021/61bb52809a7947244195b210?from=from_main_12

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРИГОВОР.

https://web.archive.org/web/20211215174957/https:/kirovsky--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=213117823&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
показать весь комментарий
16.12.2021 22:15 Ответить
Не можна забувати про Бєларусь. Поки всі ставлять умови кремлю без уваги залишається Лука. Він може почати, пропускаючи через кордон війська Московіі під виглядом бєларусів, а кремль як завжди - "Це не ми. Нас там нєт. І санкців нє нам".
показать весь комментарий
17.12.2021 02:04 Ответить
... други мои, с прискорбием сообщаю, что 20 декабря без объявления войны на нас нападет Генерал Мороз, враг хитёр и коварен и в плен никого брать не будет. МИД должен бить в набат, весь ЕС должен в знак солидарности настеж открыть все двери и окна в своих уютненьких норках.
показать весь комментарий
17.12.2021 05:15 Ответить
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
показать весь комментарий
17.12.2021 10:57 Ответить
 
 