Своевременная и важная резолюция, - МИД о решении Европарламента по реакции на возможное вторжение России в Украину

Европейский парламент призвал РФ отвести свои вооруженные силы от украинской границы и перестать создавать дополнительные угрозы территориальной целостности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство иностранных дел Украины заявило в своем комментарии в связи с одобрением резолюции Европарламента "Ситуация на украинской границе и оккупированных Россией территориях Украины".

"Это очень своевременная и важная резолюция, в которой Европейский парламент прямо подчеркивает, что РФ должна отвести свои вооруженные силы от нашей границы и прекратить создавать дополнительные угрозы территориальной целостности Украины. Для нас очень важно, что в этой же резолюции Европейский парламент четко подтвердил перспективу вступления Украины в ЕС", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, резолюция в очередной раз показала, что европейские партнеры четко понимают размер и масштаб современных вызовов безопасности в Европе, а также источник этих вызовов.

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"В документе также говорится, что строгие экономические, финансовые, персональные санкции ЕС, США и других международных партнеров должны сдержать Россию и демотивировать ее от дальнейшей агрессии. Отвергаются любые попытки России включить другие страны в свою "сферу влияния" и таким образом определить их будущее", - добавили в МИДе.

Требуя от РФ уважения к международному праву, европарламентарии настойчиво призывают Россию выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и гарантировать свободу судоходства в Черном море и транзитного прохода через международный Керченский пролив в порты Азовского моря.

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