Своевременная и важная резолюция, - МИД о решении Европарламента по реакции на возможное вторжение России в Украину
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Европейский парламент призвал РФ отвести свои вооруженные силы от украинской границы и перестать создавать дополнительные угрозы территориальной целостности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство иностранных дел Украины заявило в своем комментарии в связи с одобрением резолюции Европарламента "Ситуация на украинской границе и оккупированных Россией территориях Украины".
"Это очень своевременная и важная резолюция, в которой Европейский парламент прямо подчеркивает, что РФ должна отвести свои вооруженные силы от нашей границы и прекратить создавать дополнительные угрозы территориальной целостности Украины. Для нас очень важно, что в этой же резолюции Европейский парламент четко подтвердил перспективу вступления Украины в ЕС", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По словам министра, резолюция в очередной раз показала, что европейские партнеры четко понимают размер и масштаб современных вызовов безопасности в Европе, а также источник этих вызовов.
"В документе также говорится, что строгие экономические, финансовые, персональные санкции ЕС, США и других международных партнеров должны сдержать Россию и демотивировать ее от дальнейшей агрессии. Отвергаются любые попытки России включить другие страны в свою "сферу влияния" и таким образом определить их будущее", - добавили в МИДе.
Требуя от РФ уважения к международному праву, европарламентарии настойчиво призывают Россию выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и гарантировать свободу судоходства в Черном море и транзитного прохода через международный Керченский пролив в порты Азовского моря.
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РБК направил запрос в пресс-службу суда.
Приговор вынесли 10 ноября. В тексте решения говорилось, что заместителя регионального управления по военному питанию в ООО «Технология» по фамилии Забалуев признали виновным по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК) и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В документе говорилось, что чиновник требовал ежемесячно 90 тыс. руб. за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/16/12/2021/61bb52809a7947244195b210?from=from_main_12
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРИГОВОР.
https://web.archive.org/web/20211215174957/https:/kirovsky--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=213117823&delo_id=1540006&new=0&text_number=1