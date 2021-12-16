За счет онлайн-раунда проведение переписи будет стоить на порядок меньше, чем ожидалось сначала, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Запланированная на 2023 год перепись населения Украины будет проходить в онлайн и офлайн форматах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в опубликованном 16 декабря интервью ВВС Украина заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Начальный этап – верификация данных во всех базовых реестрах для того, чтобы получить качественные данные, и для того чтобы убрать дубли из реестров, а реестры между собой качественно обменивались информацией, а демографический реестр был базовым реестром для всех остальных. Это позволит понять реальную ситуацию - сколько людей в стране. Второй этап - это онлайн-раунд, у вас будет возможность зарегистрироваться на портале. Третий этап – переписчики офлайн коммуницируют и ходят по домам, но это для тех, кто не переписался онлайн, сейчас не буду детализировать, потому что мы над этим еще работаем", - сказал министр.
По его словам, за счет онлайн-раунда проведение переписи будет стоить на порядок меньше, чем ожидалось изначально.
"Увидим, но в разы меньше, чем до этого планировалось. А планировалось 5–6 млрд грн. Будет гораздо дешевле. Мы уже сэкономили за счет удешевления технологий, с которыми будут ходить переписчики – планшеты, смартфоны. Мы видим, как сэкономить на разработке информационной системы – в три-четыре раза. И если будет большой онлайн-раунд, будет экономия на переписчиках, которые будут ходить офлайн. Моя задача – сделать перепись в разы дешевле и технологичнее. Перепись будет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка для того, чтобы результаты были максимально качественными и их признали. Я не вижу причин, почему в 2023 году не провести качественную перепись населения, которая будет признана в мире", - подчеркнул Федоров.
Пожалуйста, подождите...
"Ми моглі би служить в развєдкє,
Ми моглі би іграть в кіно..."
Проте палитесь, хлопці, крепко
Та й актори з вас теж гівно.
А то вони такі дурні а ти такий розумний.
Тільки вони дурнями прикидаються щоб розводити лохів...
Alex Pavloshchuk@GreyWraith
Те, що бездарі бездумно плягіатять і так убогі російські зразки - не дивно. Зазначу, що коли хтось наполегливо розказує всім, який він розумний, то зразу виникають у тому розумі сумніви.
@bogunivan755
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3 ч
Сьогодні українські фермери жалілися на Закон про Землю, який не дає їм можливості купити землю, а фактично дає можливість тільки продавати свої паї, чим і користуються Слуги народу, не сказали тільки якого...
чого ви ще хочете та куда претесь, мля, вам що, антисиметизму мало ?
Прекрасно, что наконец проведут перепись. Могли бы и в 2022 году провести, но я не знаю технических подробностей, да и пандемия мешает. Цифровизация и диджитализация - это прогрессивная и очень своевременная реформа, не встречала ее противников в поколениях моложе 60 лет.
А в электронных выборах на входе начинается эллиптическая криптография....
Это под силу 0.01% населения максимум, остальные просто поверят в то, что по этому поводу скажут в сми.
Объясняю
популярно для невеПерепись будет по всем нормам Евростата, ООН, Всемирного банка для того, чтобы результаты были максимально качественными и их признали. Я не вижу причин, почему в 2023 году не провести качественную перепись населения, которая будет признана в мире", - подчеркнул Федоров. Источник: https://censor.net/ru/n3305701
Хренушки нам цифирь.
Нам нужно признание возможности Украины провести электронную перепись.
Да. нам нужен закон о множественном гражданстве (кроме кацапского) для диаспоры.
А потом
суп с котомзамахнуться на электронные выборы Президента и парламента.
Танцуют голосуют все ЛДНР, заробитчане, диаспора - считает Фёдоров.
высвобождается множество людей, бумаги и человеко-часов на ввод данных в систему.
Потом "Дия" объявляет имя Президента, перепись будет признана в мире", - подчеркнул Федоров.
Вы как ребёнок - дальше не видите.
Фёдоров - известный интернет-жулик. Поддерживать его инициативы будешь в СИЗО
А для ручной переписи нужен по крайней мере месяц где точность будет составлять не мение 10%.
Так что кроме разворовывания бюджетных денег эту аферу назвать нельзя.
Просто надо сэкономить на бронированных машинах, перелётах и днях рождения наших слуг.
Видел что сейчас с избирателями зе происходит при упоминании фамилии величайшего?