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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран (1557) МИД (6653)

Ирану установили крайний срок для урегулирования вопроса выплаты возмещения за сбитие рейса МАУ PS752, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Ирану установили крайний срок для урегулирования вопроса выплаты возмещения за сбитие рейса МАУ PS752, - МИД

Члены Международной группы по координации помощи жертвам рейса МАУ PS752 (Канада, Швеция, Украина и Великобритания) требуют от Ирана подтвердить свою готовность принять участие в переговорах о возмещении ущерба до 5 января 2022 года, иначе будут вынуждены рассмотреть другие варианты решения этого вопроса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Сообщается, что группа направила запрос, которым пригласила Иран обсудить вопросы, касающиеся претензий и требований в контексте возмещения ущерба PS752 в течение недели с 17 января 2022 года.

"Однако, учитывая очевидное нежелание Исламской Республики Иран конструктивно и своевременно решать этот вопрос, в нашем ответе Ирану отмечается, что иранская сторона должна до 5 января 2022 подтвердить свою готовность участвовать в переговорах с Координационной группой, после чего нам придется прийти к выводу, что дальнейшие попытки договориться о возмещении с Ираном бесполезны. Координационная группа должна серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права", – указано в документе.

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В Координационной группе напоминают, что с момента сбития рейса PS752 прошло почти два года, однако "Исламская Республика Иран до сих пор не проявила интереса к соблюдению своих международно-правовых обязательств".

"Терпение Координационной группы исчерпывается. Группа остается солидарной с близкими жертв и остается единственной в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за действия и бездействие гражданских и военных должностных лиц, приведших к гибели 176 невиновных людей", - отмечается в заявлении.

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8 січня 2020 року, сталася жахлива трагедія. У небі поблизу Тегерана дві іранські ракети збили пасажирський літак МАУ рейсу PS752. Всі 176 людей на борту, включно з екіпажем, загинули.
Нагадаю, що Віслюк тоді був інкогніто на зустрічі з головою ФСБ Патрушевим в Омані. І заявив про трагедію спустя два дні.
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16.12.2021 23:12 Ответить
До речі повернулося з Оману це зєЧМО на літаку медведчука )
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16.12.2021 23:15 Ответить
Тоді писали в інеті що тим рейсом відмовилися летіти ФСБ-ки і була навмисна затримка вильоту.
Припускалась версія що літак був збитий навмисно щоб залякати пісюаніста.
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16.12.2021 23:59 Ответить
А ниже:
" Родственники жертв авиакатастрофы самлета МАУ в Иране хотят справедливости, вопрос компенсаций второстепенный"- Енин.
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17.12.2021 00:03 Ответить
Байден просрет Иранские баллистические ядерные ракеты и тогда Израиль нанесет предупреждающий ядерный удар
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17.12.2021 04:55 Ответить
Мне лично очень интересен ответ на вопрос: "А если нет, то - что?"
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17.12.2021 09:39 Ответить
 
 