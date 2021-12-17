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Украина готова выполнить минские соглашения, но Россия должна выполнить договоренности Нормандского саммита по безопасности, - Кулеба

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Украина готова выполнить минские соглашения, но Россия должна выполнить договоренности Нормандского саммита по безопасности, - Кулеба

Украина готова выполнить минские соглашения, но РФ должна приступить к договоренностям саммита в Нормандском формате 2019 года по безопасности.

Об этом в эфире 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не отказываемся от минских соглашений. Мы готовы двигаться по пути выполнения этих пунктов, но все начинается с безопасности. И Россия должна начать с того сейчас, чтобы выполнить хотя бы договоренности Парижского саммита 2019 года", - сказал Кулеба.

По словам министра, контрольно-пропускные пункты въезда-выезда с украинской стороны открыты, а с противоположной – закрыты. Кроме того, обмен заложниками заморожен, возобновления прекращений огня не происходит.

"Украина все это сделала и готова двигаться вперед. Россия должна начать хотя бы с малого – с безопасности", – подчеркнул Кулеба.

Читайте также: Нормандский формат очень четкий. Россия - сторона конфликта, а не посредник, - фон дер Ляйен
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Топ комментарии
+12
Кулєбі ніхто не сказав, що Мінськ угоди виписано так, що виконати їх НЕМОЖЛИВО? Попередній владі це було чудово відомо.
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17.12.2021 00:15
+11
таки будуть впарювати ордло на умовах орди
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17.12.2021 00:01
+9
Какая то хрень от кулебы. Он предлагает нам поражение в войне. Нет не согласен!
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17.12.2021 00:07
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щось багато стало цього Кулеби,а йеРмак дозволив?
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16.12.2021 23:52 Ответить
Коли черговий Кулєба розповідає як вам щось винна Європа - то можна йому як приклад показувати ось це.
Бо ці швондєри почали руйнувати імідж країни задовго до приходу у владу, а тепер дивуються чого їх за клоунів вважають.
"Сатірікі" всраті.
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16.12.2021 23:59 Ответить
А У НАС ПРОГОЛОСУЮТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В Конституции ??? !!! ???
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17.12.2021 00:52 Ответить
Чому він КулЕба, а не КулЄба?
Агов...
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16.12.2021 23:57 Ответить
Проверочное слово - "куля в лоб"
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17.12.2021 06:09 Ответить
таки будуть впарювати ордло на умовах орди
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17.12.2021 00:01 Ответить
Вообще-то підписант угод Кучма)))
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17.12.2021 00:49 Ответить
Палєо, а тебе не розпираж гордість за причетність до цього звіздєца? Як ревного виборця Зєлєнского?
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17.12.2021 00:18 Ответить
мене розпирає лише "гордість" як ситуативного виборця "водинтур".
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17.12.2021 00:24 Ответить
У першому турі, я так розумію, ти не голосував? Ти не лише виборець ситуативний, ти ще й громадянин ситуативний. Зміни громадянство, як лише ситуації, дозволить. Нє? На кацапське?
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17.12.2021 06:01 Ответить
те, що ви там у секті свідків "покращення прямо сьогодні по-новому" усіх, хто не сприймає вашого божка записали у зрадники навіть не політична проблема, а медична.
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17.12.2021 09:31 Ответить
Ви зараз у лікарні? У вас медичні проблеми? 😲 Не варто зіскакувати з кукана, на який вас посадив ваш власний вибір. Бо притомних вже очевидно, що він був безвідповідальний. А пацієнтам психлікарень все ще ні.
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17.12.2021 09:41 Ответить
притомним було вже тоді зрозуміло, що не можна залишати вашого криводушного але не можна і кловуна до влади допускати. але система інші варіанти фактично відсікла. а ваше голосіння про "поверніть" нагадує волання з гарему, а враховуючи рівень недовіри, навіть на фоні зеленого, говорить про поглиблення агресивно-маніакальних настроїв серед секти.
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17.12.2021 10:09 Ответить
Не залишили. І що? 😁 І це ще не кінець. У Зєлєнского ще два з лишком роки є. Тому аю надію, що тебе ще торкнеться його правління. Безпосередньо. 😊 Одним словом, тебе ще будуть бити. Такі, як ти. Бо ти - найупоротіший.
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17.12.2021 10:13 Ответить
намагайтесь, хоч іноді, врубатись у те, що вам пишуть.
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17.12.2021 10:22 Ответить
Це в неврубуєтеся у елементарні логічні ре, і. Ви привели цю владу і ніхто більше. Тому і несете разом з нею відповідальні ть за все, що вона коїть. Якщо вас ще й влаштовує це все, то ви маєте від цих зелених злодіїв профіт. Швидше за все вона ділиться з вами награбованим. Як оплату за роботу бота, наприклад. Це так важко зрозуміти?
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17.12.2021 10:59 Ответить
звісно звісно, хто не голосував за вашого "боженьку" виключно вороги і зрадники...а ще і "подоляківськи боти", чи як там.
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17.12.2021 11:08 Ответить
Сам сказав! 😊Я тебе за язик не тягнув! 😁 А якщо серйозно, то ти таки мммм.. не гострий. Тут йдеться не про "боженьку", а про країну. І її теперішній стан на вашій совісті. Якщ вона у вас є. Амінь.
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17.12.2021 11:23 Ответить
країну? не вірю. коли дбають про країну то не верещать "одобрямс!" на будь які слова чи дії певної особи. так не буває в природі...хіба що у кндр.
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17.12.2021 11:44 Ответить
Це ти про своїх зелених кумирів, які Зєлєнскому аплодували стоячи, як північнокорейці? Такого "одобрямсу" навіть у Брєжнєва не було.
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17.12.2021 13:18 Ответить
хоч один приклад мого радісного "одобрямсу" мутних дій зелених у студію.
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17.12.2021 15:39 Ответить
Ти читати вмієш? Я написав що? Перечитай ще раз. Твоя безграмотність точно не моя проблема. 😊
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17.12.2021 16:57 Ответить
моя "безграмотність" на фоні неадекватності адептів секти як застуда на фоні *****.
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17.12.2021 17:01 Ответить
То вийди з секти. Залишиться лише неграмотність. 😊
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17.12.2021 17:36 Ответить
Кулеба совершенно прав , мерьі обеспечения безопасности , кроме им перечисленньіх , включают в себя и "вьівод с территории Украиньі иностранньіх НВФ с вооружениями ". Потому РФ и тормозит с вьіполнением .
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17.12.2021 00:04 Ответить
Судячи з активізації свинопсячої зеленої ботні, зелупеннфюрер виділив чималі кошти на створення "видимості інформаційної переваги". Якщо простіше найняв крикунів на кшталт Александр Ивашин 054948b9
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17.12.2021 00:06 Ответить
Какая то хрень от кулебы. Он предлагает нам поражение в войне. Нет не согласен!
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17.12.2021 00:07 Ответить
И вас с родственниками тоже.
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17.12.2021 06:48 Ответить
Не клич лихо...Не дай боже Зе3.14дор доведе країну до автоматів.Бо буде вся зелена мразота бігти разом з ним і сра.и на ходу,або удобрювати земельку.Ви обіцяли знести якщо що,то зносьте,бо це треба було зробити ще рік назад.А за нас і синів не переживай,візьмем в руки те що треба...
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17.12.2021 12:20 Ответить
Кулєбі ніхто не сказав, що Мінськ угоди виписано так, що виконати їх НЕМОЖЛИВО? Попередній владі це було чудово відомо.
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17.12.2021 00:15 Ответить
Но она их подписывала и тоже настаивала на их выполнении. А раз выполнить не возможно, то нет поводов для волнения?
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17.12.2021 06:45 Ответить
У мее - немає. А от у Кулєби і його зеленого патрона - є! Маєте сумніви?
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17.12.2021 08:09 Ответить
Вы попередня влада? Маю сумнів.
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17.12.2021 09:05 Ответить
Я десь писав, що, - попередня влада? 😲
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17.12.2021 09:13 Ответить
А что все выше не вы писали? Прочтите тогда.
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17.12.2021 11:29 Ответить
Минские угоды= капитуляция
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17.12.2021 00:24 Ответить
Пошел с сад вместе с кацапами, минском и т.д... и т.п....
и кста - можешь в любом формате своего зеленого коллектива - не забудь только кротов с ОП !!
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17.12.2021 00:27 Ответить
видимо сильно кулєба головой ударился. осторожнее надо быть, когда в #ОПУ входишь...
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17.12.2021 01:03 Ответить
Зе шобла готова что то выполнять - за всех расписываться не надо!
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17.12.2021 01:14 Ответить
Я згоден, про це треба завжди наголошувати, але в жодному разі не виконувати. Бо мінськ це насправді угода на фоні розгрому українських військ в Дебальцевому. Це умови капітуляції, які путін навісив ярмом на Україну. Тоді ми були на найнижчій точці сили, але не зараз. І тому, виконувати їх ми не будемо.
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17.12.2021 01:16 Ответить
Уже три года у власти, а носятся с этими мертвыми "минскими писульками", как придурок прицепший к заднице фонарь. зэИмпотенты, никто их выполнять не будет.
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17.12.2021 01:21 Ответить
а може кулєбяка пред'явить москалям БУДАПЕШТ??? Нє? Всі можуть тільки скакати під москальську дудку з їх мінськами і нормандіями??
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17.12.2021 01:25 Ответить
И снова клоуны тупят. Мордор прежде всего должен выполнить СВОЮ часть минских соглашений, а именно - вывести свои прокси-войска и всех боевиков с территории Украины, чтобы дать возможность провести местные выборы по украинскому законодательству. Это есть самое первое и необходимое условие любых дальнейших шагов Украины. И то, что зеленый клоун не понимал этого в 2019м, пока сам не попытался заглянуть путлеру в разные отверстия, открыв вдруг для себя простую истину: "с имперскими кацапами невозможно договориться", не означает, что нужно начинать с каких-то там фантазий клоуна о мире.
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17.12.2021 02:18 Ответить
у стрыны агресора сейчас другие мансы....китай.. монголия и индия...севпок2 уже не интересен на три года...... патому что китай купит увесь газ около 250 млр кубов минимум...... а спг2 всего 55 млрд и жд ветка новая через монголов плюс 120 млрд газа....индия трубопровод по морям ждет..150 млрд...итог очевиден газ станет по цене меньше

но это только цветочки
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17.12.2021 03:16 Ответить
Сколько можно ******* ******* что там наши, мы своих не бросаем... нету там никого наших.. там биомасса, которую нам хотят впарить, в баласт, будто нам своих коломойш мало, которым приходиться скидываться... а теперь давайте услышим голос домбабве и лугондонии... как жеж замахали эти зеленые ... лавеласы...
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17.12.2021 03:37 Ответить
https://youtu.be/NtPrRapyr8M... убойное видео про вяликаю РАБссию
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17.12.2021 03:38 Ответить


Да, да, но... нет!
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17.12.2021 04:26 Ответить
Порох підписав мінські угоди зламім не для того щоби їх виконувати. Це була пастка для Путіна. Їх неможливо виконати це було затягування часу який Зе не використав на користь України ****
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17.12.2021 05:11 Ответить
Пастка, эдак лет на сорок. А пидпысував так, потому что, голова кругом пошла от неожиданности.
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17.12.2021 10:15 Ответить
Диалог двух лучших журналистов Украины...

Виталий Портников-Тарас Березовец...https://youtu.be/Y7a-ff6flTI...приятно слушать интеллектуалов...даже в Госдепе и Пентагоне...спасибо Панове...
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17.12.2021 07:18 Ответить
Це саме те про що попереджав Турчинов в своєму інтер'вю...
Зелені мають намір злити Україну як державу.
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17.12.2021 08:14 Ответить
Зараз при владі в Україні НАВОЛОЧ!
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17.12.2021 08:34 Ответить
Кулеба записався в зрадники і йому Єрмак дозволяє χγню пороти. Які минськи домовленності ?
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17.12.2021 08:57 Ответить
Тандем Путин-Байден работает.
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17.12.2021 10:15 Ответить
Таваріщ Байден пріказал?
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17.12.2021 10:17 Ответить
Безопасность, конечно "малое" ага... ну , даладно...

Моделируем эту схему ... исходим из того, что х**ло ставит стратегические цели на века...и...
1. Он завтра забирает два своих армейских корпуса из Украины.
2. Закрывает границу и передаёт её украинским погранцам...
3. Украина - куда деваться - вводит в Коституции эвтаназтитю своей независимости (препарат Штанмайер)
4. Проводит выборы на "освобождённых территориях".
5. Вводит цианистый калий (депутатов донецка и луганска) в Раду...
6. Таким образом, остаётся без Европы и без НАТО,
7. Через несколько месяцев после этого всего две ДРГ рашки из ростовской области... ночью... через заранее припрятанную дыру в границе проникают на территорию Украины. Одна обстреливает Снежное (Донецк) , вторая обстреливает - ростовскую область с территории Украины ( как в ДОнецке они из Ворошиловского района обстреливали Калиниский и кричали "это укры")
8. "Благородное, честное, мирное х**ло", возмущенное "коварством украинской стороны" вводит "миротворцев" для защиты российских граждан (Осетинский сценарий)
Б**ть !!! Неужели кому-то не ясно, что именно так всё и будет ?!!!
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17.12.2021 10:32 Ответить
По мінським угодам є привязки до дат. Там все потрібно було робити в 2015р. На основі цього роблю висновок що ці угоди нереально виконати.ЧОМУ ПРО ЦЕ НІХТО НЕ ГОВОРИТЬ? Потрібні нові чіткі угоди з чітким прописанням відповідальності сторін. Це мали б бути Будапештські угоди 2.
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17.12.2021 10:52 Ответить
Не хватает тебе крымского референдума и клоунского? Может провести референдум о том, что нам полстраны не нужно? Ты либо не понимаешь, что предлагаешь, либо сознательно распространяешь нарративы мордора.
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18.12.2021 02:57 Ответить
Мінські угоди під дулом автоматів підписали для отримання перемир'я. Як таке можна виконувати? Це треба Конституцію змінювати, що заборонено під час війни.
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13.02.2022 21:01 Ответить
Кулеба! Не дури! Нет минских угод. Болт путину в дупу!!!
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14.02.2022 15:16 Ответить
 
 