Украина готова выполнить минские соглашения, но Россия должна выполнить договоренности Нормандского саммита по безопасности, - Кулеба

Украина готова выполнить минские соглашения, но РФ должна приступить к договоренностям саммита в Нормандском формате 2019 года по безопасности.

Об этом в эфире 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не отказываемся от минских соглашений. Мы готовы двигаться по пути выполнения этих пунктов, но все начинается с безопасности. И Россия должна начать с того сейчас, чтобы выполнить хотя бы договоренности Парижского саммита 2019 года", - сказал Кулеба.

По словам министра, контрольно-пропускные пункты въезда-выезда с украинской стороны открыты, а с противоположной – закрыты. Кроме того, обмен заложниками заморожен, возобновления прекращений огня не происходит.

"Украина все это сделала и готова двигаться вперед. Россия должна начать хотя бы с малого – с безопасности", – подчеркнул Кулеба.

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