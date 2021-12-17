Украина готова выполнить минские соглашения, но Россия должна выполнить договоренности Нормандского саммита по безопасности, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Украина готова выполнить минские соглашения, но РФ должна приступить к договоренностям саммита в Нормандском формате 2019 года по безопасности.
Об этом в эфире 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не отказываемся от минских соглашений. Мы готовы двигаться по пути выполнения этих пунктов, но все начинается с безопасности. И Россия должна начать с того сейчас, чтобы выполнить хотя бы договоренности Парижского саммита 2019 года", - сказал Кулеба.
По словам министра, контрольно-пропускные пункты въезда-выезда с украинской стороны открыты, а с противоположной – закрыты. Кроме того, обмен заложниками заморожен, возобновления прекращений огня не происходит.
"Украина все это сделала и готова двигаться вперед. Россия должна начать хотя бы с малого – с безопасности", – подчеркнул Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Бо ці швондєри почали руйнувати імідж країни задовго до приходу у владу, а тепер дивуються чого їх за клоунів вважають.
"Сатірікі" всраті.
Агов...
и кста - можешь в любом формате своего зеленого коллектива - не забудь только кротов с ОП !!
но это только цветочки
Да, да, но... нет!
Виталий Портников-Тарас Березовец...https://youtu.be/Y7a-ff6flTI...приятно слушать интеллектуалов...даже в Госдепе и Пентагоне...спасибо Панове...
Зелені мають намір злити Україну як державу.
Моделируем эту схему ... исходим из того, что х**ло ставит стратегические цели на века...и...
1. Он завтра забирает два своих армейских корпуса из Украины.
2. Закрывает границу и передаёт её украинским погранцам...
3. Украина - куда деваться - вводит в Коституции эвтаназтитю своей независимости (препарат Штанмайер)
4. Проводит выборы на "освобождённых территориях".
5. Вводит цианистый калий (депутатов донецка и луганска) в Раду...
6. Таким образом, остаётся без Европы и без НАТО,
7. Через несколько месяцев после этого всего две ДРГ рашки из ростовской области... ночью... через заранее припрятанную дыру в границе проникают на территорию Украины. Одна обстреливает Снежное (Донецк) , вторая обстреливает - ростовскую область с территории Украины ( как в ДОнецке они из Ворошиловского района обстреливали Калиниский и кричали "это укры")
8. "Благородное, честное, мирное х**ло", возмущенное "коварством украинской стороны" вводит "миротворцев" для защиты российских граждан (Осетинский сценарий)
Б**ть !!! Неужели кому-то не ясно, что именно так всё и будет ?!!!