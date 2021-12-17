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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Посол Мельник провел переговоры с госминистром МИД Германии Линднером по практической помощи Украине. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обнародовал информацию о встрече с государственным министром МИД Германии Тобиасом Линднером.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мельник написал в твиттере.

Он подчеркнул: "Член нового правительства Германии, Госминистр МИД Тобиас Линднер (зеленые) прибыл только что в Украину. Это его первый визит. Ожидаем практической помощи Германии - в т.ч. военной - для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса.

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Посол Мельник провел переговоры с госминистром МИД Германии Линднером по практической помощи Украине 01
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17.12.2021 00:53 Ответить
підпис (с) Свята Джавеліна
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17.12.2021 01:08 Ответить
15 декабря из США доставленая кркпная партия Джавелинов и безапасами к ним...

Хрюкните чего либо слушатели смотрители Ольги **********... ей кстати Путлер увеличил втрое жалованье...теперь эта Мымра точно получит звание ХЕРой РАБссии...
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17.12.2021 09:15 Ответить
 
 