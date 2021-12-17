Посол Мельник провел переговоры с госминистром МИД Германии Линднером по практической помощи Украине. ФОТО
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник обнародовал информацию о встрече с государственным министром МИД Германии Тобиасом Линднером.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мельник написал в твиттере.
Он подчеркнул: "Член нового правительства Германии, Госминистр МИД Тобиас Линднер (зеленые) прибыл только что в Украину. Это его первый визит. Ожидаем практической помощи Германии - в т.ч. военной - для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса.
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Хрюкните чего либо слушатели смотрители Ольги **********... ей кстати Путлер увеличил втрое жалованье...теперь эта Мымра точно получит звание ХЕРой РАБссии...