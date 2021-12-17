Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

За резолюцию проголосовали – 65 стран, против – 25, воздержались – 85.

Среди проголосовавших против, кроме Российской Федерации, - Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Индия, Иран, Казахстан, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла, Зимбабве.

Нынешняя резолюция призывает страны ООН к сотрудничеству в рамках международной Крымской платформы.

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В документе отмечается, что органы и должностные лица РФ, действующие во временно оккупированном Крыму, являются нелегитимными и должны называться "оккупационными органами власти Российской Федерации".

Генассамблея ООН выражает обеспокоенность фактом привлечения к ответственности оккупационными властями лиц за обнародование докладов генерального секретаря о состоянии прав человека в Крыму, лежащих в основе резолюции.

Подчеркивается недопустимость политически мотивированных преследований, пыток и произвольных задержаний и арестов, внесудебных убийств, похищений, принудительного исчезновения людей. Резолюция называет конкретные имена людей, преследуемых оккупационными властями – это, в частности, Эмир-Усеин Куку, Галина Довгополая, Сервер Мустафаев, Владислав Есипенко, Нариман Джелял.

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Документ также акцентирует внимание на ограничениях, с которыми сталкиваются украинцы, в том числе коренный народ Крыма - крымские татары - в реализации своих экономических, социальных и культурных прав, включая право на труд, а также возможность сохранять свою самобытность, культуру и получать образование на украинском и крымскотатарском языках.

Также указывается на факты уничтожения культурного и природного наследия, незаконных археологических раскопок, передачи культурных ценностей и преследования религиозных традиций.

В резолюции высказана обеспокоенность милитаризацией и ассимиляцией молодежи в Крыму Российской Федерацией, в частности, военной подготовкой детей, введением "военно-патриотической" системы образования.

Кроме того, указывается на незаконность переписи населения в АРК российскими оккупационными властями.

Подчеркивается, что оккупационные власти обязаны обеспечить питьевой водой всех жителей Крыма, без дискриминации, для личного и бытового потребления.

Силовой захват Крыма является нарушением международного права, и оккупированные территории должны быть немедленно возвращены Украине, подытоживается в резолюции.