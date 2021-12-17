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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил Война
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война (46847) обстрел (20205) ранение (3239) Донбасс (26945) потери (3859) операция Объединенных сил (4182)

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. В сутки враг 5 раз открывал огонь, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. В сутки враг 5 раз открывал огонь, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 16 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного vинскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в фейсбуке.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Золотого-4 и Травневого противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Павлополь российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

Читайте также: Украинский воин получил ранение, российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского, Песков, Золотого-4 и Травневого, - пресс-центр ОС

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 17 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. В сутки враг 5 раз открывал огонь, - штаб ООС 01
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Топ комментарии
+35
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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17.12.2021 07:34
+26
Головне ,щоб вертольотів хватало для слуг,на пікніки літать.Вічна память загиблому воїну!
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17.12.2021 07:28
+24
Мы уже очерствели.... гибель и ранения на фронте стали обыденной рутинной статистикой... Печально... ( Перемирие говоришь.. ну- ну, Главное перестать стрелять ну да..., Заглянуть в глаза ( бездне) и не пытайся..) Соболезнуем семье и близким погибшего и скорейшего выздоровления раненому .
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17.12.2021 09:16
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"Нада дагаваривацца, еще раз дагаваривацца....."
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17.12.2021 07:20 Ответить
Мерзкое ипало наркомана и слуги )(уйла. Этой твари место на колу,даже не на висилице.
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17.12.2021 07:35 Ответить
Головне ,щоб вертольотів хватало для слуг,на пікніки літать.Вічна память загиблому воїну!
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17.12.2021 07:28 Ответить
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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17.12.2021 07:34 Ответить
Путін знову вбив нашого солдата. Де санкції проти нього і росії? Агов Європа? Агов Макрон?
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17.12.2021 08:45 Ответить
макрон "озабочєнно" рахує бабло в ******** МММ світового масштабу. В Нью-Йорку газ падає - по 135 баксів, а в Європі по 1599. От коли вся ця газова піраміда рухне, може тоді вони згадають, що наші хлопці гинуть, захищаючи в тому числі і усю Європу.
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17.12.2021 10:17 Ответить
Хто таке пютін????? ***** вбиває!
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17.12.2021 10:19 Ответить
А в цей час ЗЕмурло із дЄрЬмаком сиділи на "канцерті" і ржали. Ще щось треба додати,ні? А загиблому воїну царство небесне і вічна пам'ять. Пораненому швидкого одужання.
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17.12.2021 09:06 Ответить
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17.12.2021 09:39 Ответить
Лохторат 73% вже зрозумiв що не буде єврейська дитина піклуватися про здоров'я своїх виборців. Для нього вони - ГОІ. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» блазень з Кривого Рогу вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!». Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «щоб ви здохли!». Таким чином, гаєр висловлює своє ставлення до громадян УКРАЇНІ. Нові обличчя в Раді продали в великій кількості медичні маски в Китай, Грецію та Іспанію і залишили народ України без засобів захисту при пандемії коронавируса. https://ukranews.com/news/687780-v-razgar-koronavirusa-sluga-naroda-radutskij-ostavil-ukrainu-bez-marlevyh-masok-biletskij
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17.12.2021 18:45 Ответить
Мы уже очерствели.... гибель и ранения на фронте стали обыденной рутинной статистикой... Печально... ( Перемирие говоришь.. ну- ну, Главное перестать стрелять ну да..., Заглянуть в глаза ( бездне) и не пытайся..) Соболезнуем семье и близким погибшего и скорейшего выздоровления раненому .
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17.12.2021 09:16 Ответить
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17.12.2021 10:01 Ответить
Вічна пам'ять нашому Герою😪😪😪

Смерть рашинським катам на нашій землі😡
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17.12.2021 10:35 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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17.12.2021 11:10 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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17.12.2021 11:11 Ответить
Війна продовжується... Вічна пам'ять Воїну...
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17.12.2021 11:30 Ответить
Вечная память герою
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17.12.2021 12:37 Ответить
Су... пока США и Європа озабоченьІ, а наши умники воюют одни з другими, то с путчами, то з зрадами, УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ ПОГИБАЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. Когда етому будет конец. МьІ скоро во время перемирия потеряем больше солдат чем во время активной военной фазьІ.
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17.12.2021 14:43 Ответить
А прєпізденту пох... Він пішов на концерт вечірнього кварталу...
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17.12.2021 17:37 Ответить
А той регоче, мудило.
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17.12.2021 17:46 Ответить
Герої не вмирають
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17.12.2021 21:38 Ответить
 
 