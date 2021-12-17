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Украина в ОБСЕ: "В России стартовала новая кампания по очернению украинцев как экстремистов"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина в ОБСЕ:

В России началась новая кампания массовых обвинений украинцев в экстремизме – подобно тому, как в сталинском СССР клеймили целые народы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"В России стартовала новая кампания по очернению украинцев как экстремистов. Мишенью также стал единственный украинский журналист, аккредитованный в России. Это очень напоминает кампании 30-х годов в Советском Союзе, когда широко придумывались антигосударственные центры, чтобы оправдать чистки против целых народов", - заявил Цимбалюк.

Дипломат указал на то, что последние соцопросы в России демонстрируют опасные последствия такой риторики – около 75% россиян признают возможность войны с Украиной.

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"Настроения российского руководства еще больше проясняются после очередного документального фильма с участием российского президента, недавно вышедшего в эфир к 30-летию распада Советского Союза. Для Владимира Путина распад Союза - это распад исторической России", - отметил глава украинской миссии в ОБСЕ.

Как сообщалось, российские СМИ в последнее время нагнетают истерию против Украины. В частности, ФСБ сообщила об аресте более ста членов "украинского радикального сообщества "М.К.У.", которые на самом деле оказались российскими правыми радикалами.

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В СБУ назвали это заявление ФСБ "частью скоординированной информационной операции, которую следует рассматривать исключительно сквозь призму гибридной войны".

Кроме того, единственного украинского журналиста в РФ, корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, тамошние правоохранительные органы начали преследовать за якобы "разжигание межнациональной розни".
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Лайно не припинить смердіти-бо воно лайно...
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17.12.2021 07:39 Ответить
лапотная тем и отличается от цивилизованного мира, что производить чернь и очерняет других,
и только в Мексике лаптей называют белыми обезьянами
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17.12.2021 07:40 Ответить
"як у сталінському СРСР таврували цілі народи"
В нас теж дехто цим займається.
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17.12.2021 07:40 Ответить
Потвора московія ніколи не заспокоїться, поки не здохне. С початку обліку історії Руси-України ця потвора постійно на нас нападала, а скільки знищено українців, спадщини, скільки вкрадено. В наших Лаврах, де поховані монахи русинів-українців сидять мокши ФСБевці і топтуться на тих кістках, спотворюють, возять на проведення різних експертиз на московію. А скільки там різних рукописів ця потвора знищила, скільки використовує на свою користь і ховає на московії. Сьогодні ця потвора залізла в Крим, вбиває і руйнує Донбас. То ж немає чого сьогодні українцям їздити на московію, бо можуть опинитися у в'язниці за надуманими злочинами.
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17.12.2021 07:55 Ответить
В экстремизме обвиняет тоталитарный режим кремля, который пытается отобрать свободу выбора украинского народа, терроризмом, захватом территории и угрозами уничтожения.
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17.12.2021 08:05 Ответить
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17.12.2021 10:46 Ответить
когда все-таки в руководстве Украины и МИДа перестанут жевать сопли, как в неуправляемом кагале, а будут наступать на агрессора... если не могут - пусть уйдут... единственное что происходит - это только утолщение морд синеватого и куляйбы... а на выходе только жирные блестящие точки...
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17.12.2021 08:27 Ответить
Все понятно ,готовят захват Украины, а будет это война или зайдут вежливые люди ,как в Крыму, зависит от Украинцев,. А Киев, как обычно даст приказ огонь не открывать не провоцировать . Но репрессии и грабёж, я вам гарантирую, и грабить будут всех у кого что то есть , даже тех кто за ***** .
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17.12.2021 09:24 Ответить
Ніхто не буде чекати наказу, ми знаємо хто у владі. Самі будемо рвати окупанта тут і будемо гнати його в болота і не забудемо зайти для "кіпішу" на його землю. Але воно сцикливе, якщо прийде, то без погон, або під прапорами "ДНР" і "ЛНР".
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17.12.2021 09:38 Ответить
 
 