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Североатлантический совет НАТО призвал Россию немедленно прекратить эскалацию на границе с Украиной: "Дальнейшая агрессия будет иметь огромные последствия"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Североатлантический совет НАТО призвал Россию немедленно прекратить эскалацию на границе с Украиной:

Североатлантический совет НАТО в связи с наращиванием российского военного присутствия на границе с Украиной выступил с заявлением, призвав Россию прекратить эскалацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, текст заявления распространен поздним вечером в четверг штаб-квартирой альянса.

"Мы серьезно обеспокоены существенным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной мощи на границах Украины в последние месяцы и отвергаем ложные заявления России о провокациях со стороны Украины и НАТО. Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности", - сказано в заявлении.

Североатлантический совет констатировал, что "серьезно оценивает последствия нынешней ситуации для безопасности Альянса".

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"Мы всегда будем решительно реагировать на любое ухудшение условий нашей безопасности, в том числе, если это необходимо укрепляя нашу позицию коллективной обороны. НАТО примет все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты всех союзников по НАТО. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС", - заявили в НАТО.

Кроме того, Североатлантический совет вновь подтвердил свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно-признанных границ и призвал Россию вывести свои войска из Украины в соответствии с ее международными обязательствами и обязательствами. "Мы поддерживаем право всех стран самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне. Отношения НАТО с Украиной - это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО. Мы категорически отвергаем любые попытки разделить безопасность союзников", - заявили в альянсе.

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Вместе с тем, союзники подтвердили, что "готовы к конструктивному диалогу с Россией".

"Мы подтверждаем наше давнее приглашение в Россию на заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем. Нам известны недавние предложения России по европейской безопасности. Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России, основываться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия. ОБСЕ также является актуальной платформой", - сказано в заявлении.
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Топ комментарии
+4
От мені цікаво,ці "мантри" про наслідки по 10 раз на день якось на ху@ла впливають,чи він уже до них звик?
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17.12.2021 08:02
+2
Скільки Північноатлантична рада НАТО буде закликати Росію негайно припинити ескалацію на кордоні з Україною, скількт можна товкти воду в ступі. Введіть дієві санкції проти Росї, такі санкції щоб Росія перестала існувати, як держава.
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17.12.2021 08:36
+2
Ботва в твоїй макітрі
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17.12.2021 09:42
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От мені цікаво,ці "мантри" про наслідки по 10 раз на день якось на ху@ла впливають,чи він уже до них звик?
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17.12.2021 08:02 Ответить
Мантрьі , говоришь ? И ********* с Соловьиньім лайном так говорят . Совпадение ?
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17.12.2021 08:59 Ответить
І також це слово в лапки "" "" ставлять?Чи кажуть що це сарказм....
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17.12.2021 09:16 Ответить
Та , не ! Сарказмом и не пахнет , ботва работает . Имхо
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17.12.2021 09:21 Ответить
Ботва в твоїй макітрі
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17.12.2021 09:42 Ответить
Слухаєш ********* і соловьїний помьот?Совпадєніє?
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17.12.2021 09:41 Ответить
Было бы лучше если бы все хранили молчание??? Это высказывание своей позиции в сложившейся ситуации. Или как нужно было поступить? Шандарахнуть из всех пушек и сбросить все бомбы на Москву? Начитаешься экспердов с цензора и волосы встают дыбом, весь Мир идиоты и не правильно делают..
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17.12.2021 09:22 Ответить
От скажи мені "ейнштейн",тобі потрібні будуть санкції,якщо на твою "розумну" голову впаде снаряд від граду?Хто небудь щось казав про "храніть молчаніє"? Але треба не пи@діти,а вводити санкції до, а не після,і зброю давати до,а не після.А якщо вже і це не допоможе,тоді вже "шандарахнуть со всєх пушєк і сбросіть всє бомби на москву"!
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17.12.2021 09:50 Ответить
И чего вы, экспэрды, строем не ходите?
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17.12.2021 09:56 Ответить
Нам ніколи,вас, "ейнштейнів" придуркуватих читаємо.
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17.12.2021 10:00 Ответить
Перед тем как давать экспертные оценки ознакомился бы с уставом НАТО... Какие санкции???? Какое давать оружие стране, которая не входит в состав этой организации??? Ты хоть суть статьи понял или какаяразница???
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17.12.2021 10:17 Ответить
Він їх сприймає як істерику, і тішиться з того, що йому, на його думку, вдається тримати всіх у страху
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17.12.2021 10:04 Ответить
А то ,что , великая озабоченность . С другой стороны ,кто будет воевать за ,уже 78% зебилов , чтобы получить новый Афганистан . Зебилы помощь не оценят . У же сейчас должны стоять очереди в военкомат , и организовано новое кризисное правительство из профессиионалов . Хотя о чем это я
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17.12.2021 08:16 Ответить
Скільки Північноатлантична рада НАТО буде закликати Росію негайно припинити ескалацію на кордоні з Україною, скількт можна товкти воду в ступі. Введіть дієві санкції проти Росї, такі санкції щоб Росія перестала існувати, як держава.
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17.12.2021 08:36 Ответить
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17.12.2021 10:04 Ответить
Йенс Столтенберг каже что Украину спасет Мистер Джавелин...15 декабря в Киев прибыл очередной транспортный борт от Пентагона с печеньками Нуланд...
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17.12.2021 10:10 Ответить
1001 китайское предупреждение.
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17.12.2021 18:50 Ответить
 
 