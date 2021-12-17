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Макрон надеется на сдвиги в работе Нормандского формата в ближайшие недели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на прогресс в работе Нормандского формата в ближайшие недели.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС.
"Мы хотели бы продвинуться в этой работе в ближайшие недели", - сказал он.
Макрон отметил важность диалога с РФ на тему Украины.
"Нам нужно найти путь, который ведет к дискуссиям и политическому решению (кризиса на востоке Украины. – Ред.)", - добавил он.
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