Макрон надеется на сдвиги в работе Нормандского формата в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на прогресс в работе Нормандского формата в ближайшие недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС.

"Мы хотели бы продвинуться в этой работе в ближайшие недели", - сказал он.

Макрон отметил важность диалога с РФ на тему Украины.

"Нам нужно найти путь, который ведет к дискуссиям и политическому решению (кризиса на востоке Украины. – Ред.)", - добавил он.

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