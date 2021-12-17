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Новости Политика Украины
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Макрон надеется на сдвиги в работе Нормандского формата в ближайшие недели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Макрон надеется на сдвиги в работе Нормандского формата в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на прогресс в работе Нормандского формата в ближайшие недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС.

"Мы хотели бы продвинуться в этой работе в ближайшие недели", - сказал он.

Макрон отметил важность диалога с РФ на тему Украины.

"Нам нужно найти путь, который ведет к дискуссиям и политическому решению (кризиса на востоке Украины. – Ред.)", - добавил он.

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А в Мікрона одна мрія, підстелитись під Пуйла.
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17.12.2021 08:26 Ответить
получить должность в Газпроме после окончания каденции презика!
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17.12.2021 10:27 Ответить
макрон- кацапська консерва...
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17.12.2021 08:33 Ответить
В нормандском формате Украине не нужны ни Германия ни Франция. К переговорам надо привлекать Великобританию и США.
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17.12.2021 08:36 Ответить
В Нормандском формате Расею считают "стороной конфликта" все , кроме Путина. Но он в меньшинстве , дожмут Окурка . Имхо
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17.12.2021 09:01 Ответить
Да, конец декабря-январь самые продуктивные месяца, что-бы, бухать.
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17.12.2021 09:02 Ответить
страна переходит в синюю зону
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17.12.2021 10:21 Ответить
Какие "тижни" - день Св. Николая, католическое Рождество, Новый год, Православное Рождество, Старый Новый год, опохмел.... До встречи после 20 января.
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17.12.2021 09:10 Ответить
Щось Макрон розухарився останнім часом-забув мабуть що у Путіна проти нього є смертельна зброя-Жовті Жилєти.
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17.12.2021 10:23 Ответить
 
 