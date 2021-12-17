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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 328 человек, зафиксировано 8899 новых случаев заражения, 21650 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 328 человек, зафиксировано 8899 новых случаев заражения, 21650 человек выздоровели

В Украине зафиксировано 8899 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 17 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

За сутки 16 декабря в Украине:

зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98);

132991 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 028 человек;

летальных исходов – 328;

поправилось – 21 650 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 597 046 человек;

поправилось – 3 306 465 человек;

летальных исходов – 92 641;

проведено ПЦР-тестирование – 16 439 563.

С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек. В общей сложности проведено 27 137 674 прививки", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 328 человек, зафиксировано 8899 новых случаев заражения, 21650 человек выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 328 человек, зафиксировано 8899 новых случаев заражения, 21650 человек выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 328 человек, зафиксировано 8899 новых случаев заражения, 21650 человек выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 328 человек, зафиксировано 8899 новых случаев заражения, 21650 человек выздоровели 04
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Мы ждём новый вирус. То вакцинки как-то плохо продаются.
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17.12.2021 10:35 Ответить
Кто знает куда пропал Валерка Грефф?
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17.12.2021 10:55 Ответить
Я уже писАл здесь, что ему сейчас не до форума. Он решает для себя квест - успеть до конца года ширнуться 48 раз от страшного омикрона 😁
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17.12.2021 11:50 Ответить
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2021 р. Зіньківський районний суд Полтавської області в складі: головуючого - судді Должко С.Р., секретаря Пилипенка Є.С., розглянувши у судовому засіданні справу за адміністративним позовом

Висновок: вимога вдягнути захисну маску незаконна. Будь-хто зобов`язаний відмовитись від виконання цієї вимоги. Ті, хто вимагають вдягнути захисну маску, підлягають кримінальному переслідуванню, про що необхідно подати до поліції заяву про злочин.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
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17.12.2021 16:27 Ответить
 
 